இந்தியா vs நியூசிலாந்து | வில் யங், மேட் ஹென்றி அபாரம்; நியூசிலாந்திடம் சரணடைந்தது இந்தியா!
நியூசிலாந்துக்கு எதிராக 244 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்தியா தோல்வியைத் தழுவியது, ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்தியாவின் இரண்டாவது மிகப்பெரும் தோல்வியாக அமைந்துள்ளது.
Published : November 13, 2026 at 2:30 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய அணிக்கு எதிரான நான்காவது ஒருநாள் போட்டியில், நியூசிலாந்து அணி 244 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவுசெய்து அசத்தியது.
இந்தியா-நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான நான்காவது ஒருநாள் போட்டி இன்று மவுண்ட் மவுங்கானுயில் உள்ள பே ஓவல் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி, வில் யங்கின் அபாரமான சதத்தின் மூலமும், டிம் செய்ஃபெர்ட்டின் அதிரடியான அரைசதத்தின் மூலமும் 50 ஓவர்களில் 333 ரன்களைக் குவித்து ஆல் அவுட்டானது.
அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக வில் யங் 14 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 125 ரன்களையும், டிம் செய்ஃபெர்ட் 6 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 58 ரன்களையும், ஃபின் ஆலன் 5 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 41 ரன்களையும் சேர்த்தனர். இந்திய அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ஆகிப் நபி, குர்னூர் பிரார் மற்றும் அக்ஸர் படேல் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.
A TON OF CLASS! 💯 Will Young gets to a well-deserved ODI hundred off just 88 balls. Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 4th ODI LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony Vizha & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyVizha #SonyLIV #NZvIND https://t.co/HKgrgh9xdD— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 13, 2026
இதையடுத்து 334 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இமாலய இலக்கை நோக்கிக் களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு முதல் ஓவரிலேயே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. அணியின் முன்னாள் கேப்டனும் நட்சத்திர வீரருமான ரோஹித் சர்மா, இன்னிங்ஸின் முதல் பந்திலேயே மேட் ஹென்றியிடம் விக்கெட்டை இழந்தார். தொடர்ந்து களமிறங்கிய ரன் மெஷின் விராட் கோலியும் 4 பந்துகளை எதிர்கொண்ட நிலையில் ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டை இழந்து ரசிகர்களைப் பேரதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தினார்.
அதனைத்தொடர்ந்து களமிறங்கிய அணியின் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயரும் எதிர்கொண்ட முதல் பந்திலேயே விக்கெட்டை இழந்து பெவிலியனுக்கு நடையைக் கட்டினார். இதனால் இந்திய அணி முதல் ஓவரிலேயே ரன்கள் ஏதுமின்றி 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மற்றும் இஷான் கிஷன் ஆகியோர் அணியின் விக்கெட் இழப்பைத் தடுக்கக் கடுமையாகப் போராடினர்.
TRIPLE-WICKET MAIDEN! 😳 Matt Henry couldn't have scripted a more explosive start! Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 4th ODI LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony Vizha & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyVizha #SonyLIV #NZvIND https://t.co/9gipGvgUIw— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 13, 2026
ஆனால், நீண்ட நாள்களுக்குப் பிறகு இந்திய அணியில் இடம்பிடித்திருந்த ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 5 ரன்களை மட்டுமே எடுத்திருந்த நிலையில் ஆட்டமிழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து 27 ரன்களில் இஷான் கிஷனும், 21 ரன்களில் அக்ஸர் படேல் மற்றும் நமன் தீர் ஆகியோரும் அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்தனர். தொடர்ந்து களமிறங்கிய வீரர்களாலும் நியூசிலாந்தின் வேகப்பந்து வீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.
இதன் காரணமாக இந்திய அணி 26.4 ஓவர்களை மட்டுமே எதிர்கொண்டு 89 ரன்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து ஆல் அவுட்டானது. நியூசிலாந்து அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய மேட் ஹென்றி 6 விக்கெட்டுகளையும், மேத்யூ ஃபிஷர் 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி 244 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவுசெய்து அசத்தியது.
🚨 BIGGEST DEFEAT OF INDIA IN ODIs ❌ - 245 runs by Sri Lanka in 2000. - 244 runs by New Zealand in 2026. Matt Henry is the hero with 6 wickets 🔥 https://t.co/D4dxSRulxq— Johns. (@CricCrazyJohns) November 13, 2026
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இந்தத் தோல்வியானது சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணி ரன்கள் வித்தியாசத்தில் சந்திக்கும் இரண்டாவது மிகப்பெரும் தோல்வியாக மாறியுள்ளது. இதற்கு முன் கடந்த 2000-ஆம் ஆண்டு இலங்கை அணிக்கு எதிராக 245 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியைத் தழுவியதே இந்தியாவின் மோசமான சாதனையாக இருந்து வருகிறது. இந்தப் போட்டியில் அபாரமாகப் பந்துவீசிய மேட் ஹென்றி ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.