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கோவையில் அமைய இருந்த சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் வேறு இடத்திற்கு மாற்றம்? டிஎன்சிஏ தலைவர் அளித்த அப்டேட்

கோவை மாவட்டம் சிங்காநல்லூரில் 20 ஏக்கர் பரப்பளவில் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் அமைப்பதற்கு கடந்த ஆட்சியில் திட்டமிடப்பட்டது.

கோவையில் திட்டமிடப்பட்ட சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தின் மாதிரி படம்
கோவையில் திட்டமிடப்பட்ட சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தின் மாதிரி படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 28, 2026 at 5:31 PM IST

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கோயமுத்தூர்: தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், திமுக ஆட்சியில் அறிவிக்கப்பட்டபடி கோவையில் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் அமைக்கப்படுமா என்பதில் சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.

கடந்த திமுக ஆட்சியில் 2024-ஆம் ஆண்டு முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின், கோவையில் உலக தரத்தில் கிரிக்கெட் மைதானம் அமைக்கப்படும் என அறிவித்தார். சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள எம்.ஏ. சிதம்பரம் மைதானத்தை போன்று, தமிழகத்தில் இரண்டாவது பன்னாட்டு கிரிக்கெட் மைதானமாக இது அமைக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.

மேலும், கோவையில் பன்னாட்டு விளையாட்டு மைதானத்தை அமைப்பதற்கான பணிகளை முன்னாள் துணை முதலமைச்சரும், முன்னாள் விளையாட்டுத் துறை அமைச்சரமாக இருந்த உதயநிதி ஸ்டாலின் முன்னெடுத்தார்.

அதன்படி கோவை மாவட்டம் சிங்காநல்லூரில் 20 ஏக்கர் பரப்பளவில் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் அமைப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்டு அதற்கான ஆய்வுகளும் நடத்தப்பட்டு திட்ட மதிப்பீடும் தயார் செய்யும் பணிகளை கடந்த திமுக அரசு முன்னெடுத்தது.

குறிப்பாக ஒண்டிப்புதூரில் உள்ள திறந்தவெளி சிறை மைதானத்தில் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் அமைப்பதற்கான சாத்தியகூறுகள் குறித்து முன்னாள் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அப்போது ஆய்வுகளை நடத்தினார்.

பின்னர் ஸ்டேடியத்திற்கான மாதிரி வடிவம் தயாரிக்கப்பட்டு, அதன்படி ஸ்டேடியத்தை கட்டுவதற்கான டெண்டரும் கோரப்படும் என கடந்த திமுக ஆட்சியில் அறிவிக்கப்பட்டது. குறிப்பாக 30 ஆயிரம் இருக்கைகள் கொண்ட 20 ஏக்கர் பரப்பளவில் கிரிக்கெட் மைதானம் மற்றும் 10 ஏக்கர் பரப்பளவில் வணிக வளாகத்தையும் அமைக்க முந்தைய அரசு திட்டமிட்டு இருந்தது.

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பின்னர் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கியதால் அப்பணிகளில் சுணக்கம் ஏற்பட்டு தேர்தலுக்கான பணிகளில் கடந்த திமுக அரசு மும்முரம் காட்டியது. ஆனால் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்குப் பிறகு தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு தமிழ்நாட்டின் புதிய முதல்வராக ஜோசப் விஜய் பதவியேற்றார். ஆட்சியில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், திமுக ஆட்சியில் அறிவிக்கப்பட்டபடி கோவையில் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் அமைக்கப்படுமா? என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.

தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்க தலைவர் சீனிவாசராஜ்
தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்க தலைவர் சீனிவாசராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்க தலைவர் சீனிவாசராஜ் சென்னையில் நேற்று முன்தினம் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "தமிழ்நாட்டில் இரண்டாவது சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் கடந்த திமுக ஆட்சியில் கோவையில் அமைக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.ஆனால் தற்போது தமிழ்நாட்டில் இரண்டாவது சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் இன்னும் முழு வடிவம் பெறவில்லை. இரண்டாவது சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தை கோவை, சென்னை அல்லது வேறு எங்கு அமைக்கலாம் என்று இன்னும் முடிவு செய்யப்படவில்லை" எனத் தெரிவித்திருந்தார்.

கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் அமையவிருக்கும் சிறை வளாகத்திற்கு அருகே பார்க்கிங் இட வசதிகள் சரியான வகையில் இருக்காது என்றும், அந்தப் பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிக அளவில் இருப்பதாவும் விமர்சனங்கள் எழுந்தன. இந்த விமர்சனங்களை கருத்தில் கொள்ளாமல் அங்கே கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் அமைக்கும்பட்சத்தில் பல்வேறு சிக்கல்கள் எழுக்கூடும் எனவும் பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் எச்சரிக்கை குரல்கள் எழுந்த வண்ணம் இருந்தன.

குறிப்பாக சிங்காநல்லூர் பேருந்து நிலையத்திற்கு அருகே மேம்பால கட்டுமான பணிகள் நடத்த அரசு திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும், இப்பணிகள் நடந்து முடிக்க இரண்டு ஆண்டுகள் தேவைப்படுவதால் சிங்காநல்லூரில் கிரிக்கெட் மைதானம் அமைப்பதற்கான திட்டத்தை அதிகாரிகள் தள்ளி வைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

இந்த சூழலில், தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கத்தின் தலைவர் சீனிவாசராஜ் கூறிய கருத்தின்படி பார்க்கும்போது கோயம்புத்தூரில் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் அமைக்கப்படுமா? அல்லது வேறு மாவட்டத்திற்கு இத்திட்டம் இடமாற்றம் செய்யப்படுமா? என்ற கேள்வி கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.

TAGGED:

COIMBATORE CRICKET STADIUM
கோவை சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம்
முன்னாள் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின்
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