ஐபிஎல் 2026: வாழ்வா-சாவா போட்டியில் இன்று மும்பையை எதிர்கொள்கிறது கொல்கத்தா
ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் இதுவரை இரு அணிகளும் 11 முறை மோதிய நிலையில், அதில் மும்பை அணி 7 போட்டிகளிலும், கொல்கத்தா அணி 4 போட்டிகளிலும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன.
Published : May 20, 2026 at 2:36 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெறும் 65ஆவது லீக் போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கியுள்ள நிலையில், நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளன. அதேசமயம் மீதமுள்ள ஒரு இடத்திற்காக 5 அணிகளுக்கு இடையே தீவிர போட்டி நிலவி வருகிறது. இந்நிலையில் இன்று நடைபெறும் முக்கியமான லீக் போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி கொல்கத்தாவில் உள்ள ஈடன் கார்டன்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் ஏற்கெனவே மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி பிளேஆஃப் வாய்ப்பை இழந்துள்ள நிலையில், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி இந்த ஆட்டத்தில் வெற்றிபெற்றால் மட்டுமே பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேற முடியும் என்ற சூழலை எதிர்கொண்டுள்ளது. இதன் காரணமாக இந்த போட்டியில் கொல்கத்தா அணி வெற்றிபெற்று பிளேஆஃபிற்கு முன்னேறுமா என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
Gotta give it all 💪🔥 pic.twitter.com/XD0ELABdQc— KolkataKnightRiders (@KKRiders) May 20, 2026
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்
அஜிங்கியா ரஹானே தலைமையிலான கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி தொடரின் ஆரம்பத்தில் தொடர் தோல்விகளைச் சந்தித்து வந்தாலும், தற்சமயம் அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை பதிவு செய்து கம்பேக் கொடுக்க தொடங்கியுள்ளது. அந்த அணி இதுவரை விளையாடியுள்ள 12 லீக் போட்டிகளில் 5 வெற்றிகள் மற்றும் 6 தோல்விகளைச் சந்தித்து 11 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலின் 8ஆம் இடத்தில் உள்ளது. இதனால் எதிர்வரும் போட்டிகளில் வெற்றிபெற்றால் மட்டுமே பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேற முடியும் என்ற நிலைக்கும் கேகேஆர் அணி தள்ளப்பட்டுள்ளது.
இருப்பினும் தற்சமயம் கொல்கத்தா அணி அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை குவித்து வருவதன் காரணமாக, பிளேஆஃப் வாய்ப்பிலும் நீடித்து வருகிறது. குறிப்பாக அணியின் பேட்டிங்கில் அஜிங்கியா ரஹானே, ஃபின் ஆலன், கேமரூன் க்ரீன், ரோவ்மன் பாவெல், அங்க்ரிஷ் ரகுவன்ஷி, ரிங்கு சிங் ஆகியோர் ஃபார்முக்கு திரும்பியுள்ளது அணிக்கு மிகப்பெரும் பலமாக உள்ளது. மறுபுறம் பவுலிங்கில் வருண் சக்கரவர்த்தி, சுனில் நரைன், கார்த்திக் தியாகி உள்ளிட்டோரும் சிறப்பாக செயல்படுவது அணிக்கு கூடுதல் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
மும்பை இந்தியன்ஸ்
ஐபிஎல் தொடரில் ஐந்து முறை சாம்பியனான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி இந்த சீசனில் அடுத்தடுத்து தோல்விகளை சந்தித்ததுடன், பிளேஆஃப் ரேஸில் இருந்தும் வெளியேறி ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. அந்த அணி விளையாடிய 12 போட்டிகளில் 4 வெற்றிகளை மட்டுமே பதிவு செய்து புள்ளிப்பட்டியலில் 9ஆம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, மும்பை அணியில் முக்கிய வீரர்கள் ஃபார்மில் இல்லாததே தொடர் தோல்விக்கு மிக முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக தற்சமயம் அந்த அணி ஆறுதல் வெற்றியை பதிவு செய்யும் முனைப்புடன் இந்த போட்டியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது.
𝑨𝒍𝒍 𝒔𝒆𝒕 𝒇𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒏𝒊𝒈𝒉𝒕! 💪 #KKRvMI pic.twitter.com/qTPyhisATT— Mumbai Indians (@mipaltan) May 20, 2026
நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் கொல்கத்தா மற்றும் மும்பை அணிகள் இதுவரை 34 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் மும்பை இந்தியன்ஸ் ராயல்ஸ் அணி 23 முறையும், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி 11 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. அதேசமயம் ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் இதுவரை இரு அணிகளும் 11 முறை மோதிய நிலையில், அதில் மும்பை அணி 7 போட்டிகளிலும், கொல்கத்தா அணி 4 போட்டிகளிலும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன.
ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானம்
கொல்கத்தாவில் உள்ள ஈடன் கார்டன்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானம், பேட்ஸ்மேன்கள் மற்றும் பந்துவீச்சாளர்கள் என இருதரப்புக்கும் சமமான வாய்ப்புகளை வழங்கும் மைதானங்களில் ஒன்றாக கருதபடுறது. இந்த மைதானத்தின் பவுண்டரி எல்லைகள் மற்ற மைதானங்களை விட சற்றே சிறியதாக இருப்பதால் அது பேட்டர்களுக்கு பெரிதும் உதவுகிறது. இதுதவிர மைதானத்தின் அவுட்ஃபீல்டும் வேகமாக இருக்கும் என்பதால், நிச்சயம் இங்கு பெரிய ஸ்கோர் கொண்ட போட்டியை ரசிகர்கள் காணலாம்.
நேரலை தகவல்கள்
ஐபிஎல் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்.
Winless in their first 6️⃣ matches, #KKR still have a realistic chance of making the playoffs! 🤯— Star Sports (@StarSportsIndia) May 20, 2026
KKR fans, do you BELIEVE?#TATAIPL 2026 Race to Playoffs 👉 #KKRvMI | WED, 20th MAY, 6:30 PM pic.twitter.com/3G3KtRXYny
இதையும் படிங்க
உத்தேச லெவன்
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்: அஜிங்க்யா ரஹானே (கேப்டன்), ஃபின் ஆலன், ஆங்க்ரிஷ் ரகுவன்ஷி, கேமரூன் கிரீன், ரோவ்மேன் பவல், மணீஷ் பாண்டே, ரின்கு சிங், சுனில் நரைன், அனுகுல் ராய், கார்த்திக் தியாகி, வைபவ் அரோரா. (இம்பேக்ட் வீடர் - வருண் சக்கரவர்த்தி)
மும்பை இந்தியன்ஸ்: ரியான் ரிக்கல்டன், நமன் திர், திலக் வர்மா, ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட், வில் ஜாக்ஸ், ராஜ் பாவா, கார்பின் போஷ், தீபக் சாஹர், ஷர்துல் தாக்கூர், ஜஸ்பிரித் பும்ரா(கேப்டன்), ரகு சர்மா. (இம்பேக்ட் வீரர் - ரொஹித் சர்மா)