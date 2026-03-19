தேர்தல் எதிரொலி - சென்னையில் திட்டமிட்டபடி ஐபிஎல் போட்டிகள் நடக்குமா?

தேர்தலில் போட்டியிடும் சில அரசியல் கட்சிகள் தங்கள் பிரச்சாரத்தை உறுதிப்படுத்த தங்கள் ஆதரவாளர்களை மைதானத்திற்குள் களமிறக்கி ஒன்று திரட்ட வாய்ப்புள்ளது. இதனால் மைதானத்திற்குள் மோதல்கள் ஏற்படவும் வாய்ப்பு உள்ளது என்று மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் சென்னை அணி - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 19, 2026 at 9:04 PM IST

சென்னை: தமிழகத்தில் அடுத்த மாதம் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறுவதால், சென்னையில் நடைபெறவுள்ள ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டிகளை வேறு தேதிக்கு மாற்ற வேண்டும் என்று கோரிக்கை எழுந்துள்ளது. இதனால், திட்டமிட்டபடி சென்னையில் ஐபிஎல் போட்டிகள் நடக்குமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

இதுதொடர்பாக, திருவல்லிக்கேணியைச் சேர்ந்த டி.பிரபாகரன் என்ற வாக்காளர், தேர்தல் ஆணையத்திடம் புகார் மனு ஒன்றை அளித்துள்ளார்.

அந்த மனுவில், தமிழநாட்டில் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்குவதற்கு முன்பாகவே, அரசியல் கட்சிகள் தங்கள் பிரச்சாரத்தை தொடங்கி விட்டன. இந்த தேர்தலில் மும்முனை அல்லது நான்கு முனைப்போட்டி நிலவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மாநில அரசின் நிர்வாகம், தேர்தல் ஆணையத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்துவிட்டாலும், அரசியல் கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள் மற்றும் சுயேட்சை வேட்பாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருப்பதால், நேர்மையாக தேர்தல் நடத்தப்படுவதை உறுதிசெய்வதில் காவல் துறையின் பங்கு முக்கியமானதாக உள்ளது. தேர்தல் பணிகளில், த்திய காவல் படைகள் நியமிக்கப்பட்டாலும், சட்டம் - ஒழுங்கு பராமரிப்பு, போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்துதல் போன்ற வழக்கமான பணிகளுடன் தேர்தல் பிரச்சாரங்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பதிலும் மாநில காவல் துறை முக்கிய பங்காற்றி வருகிறது.

தமிழ்நாட்டில் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், சென்னை சேப்பாக்கம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் ஏப்ரல் 4 மற்றும் 11ஆம் தேதிகளில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி கலந்து கொள்ளும் போட்டிகள் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ஏப்ரல் 3ஆம் தேதி, சென்னை அணியும், பஞ்சாப் அணியும் மோதுகின்றன. ஏப்ரல் 11ஆம் தேதி சென்னை அணியும் டெல்லி அணியும் மோதுகின்றன.

தேர்தல் பாதுகாப்பு பணிகளுடன் ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டிகளுக்கான பாதுகாப்பும், வீரர்கள் மற்றும் ரசிகர்களுக்கான பாதுகாப்பையும் மாநகர காவல் துறையினர் வழங்கவேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

சர்வதேச அளவில் பார்க்கப்படும் இந்த கிரிக்கெட் போட்டிகளில், தேர்தலில் போட்டியிடும் சில அரசியல் கட்சிகள் தங்கள் பிரச்சாரத்தை உறுதிப்படுத்த தங்கள் ஆதரவாளர்களை மைதானத்திற்குள் களம் இறக்கி ஒன்று திரட்ட வாய்ப்புள்ளது. இதனால் மைதானத்திற்குள் மோதல்கள் ஏற்படவும் வாய்ப்பு உள்ளது.

அமைதியை விரும்பும் ஒரு மாநிலத்தில், அமைதியையும் நல்லிணக்கத்தையும் பேணுவது அவசியமானது. எனவே, சென்னை அணி கலந்துகொள்ளும் இரு போட்டிகளையும் சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் முடிந்த பிறகு வேறு தேதிகளில் மாற்றி அமைப்பதற்கான தகுந்த அறிவுறுத்தல்களை போட்டி ஏற்பாட்டாளர்களுக்கு தேர்தல் ஆணையம் வழங்க வேண்டும்.
அந்த இரு போட்டிகளையும் திட்டமிடப்பட்ட தேதிகளில் நடத்த தேர்தல் ஆணையம் அனுமதித்தால், தேர்தல் நடத்தை விதிகளை கடுமையாக அமல்படுத்த வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும்.

மேலும், அரசியல் கட்சிகளின் சின்னம், கொடி, சுவரொட்டிகள் ஆகியவற்றை காட்சிப்படுத்தாமல் இருப்பதையும், வேறு ஒரு கட்சியையோ? அல்லது வேட்பாளரையோ? சுட்டிக்காட்டும் எந்தப் பொருளையும் பொதுவெளியில் காட்சிப்படுத்தாமல் இருப்பதையும் உறுதி செய்ய வேண்டும் என ஐபிஎல் போட்டி ஏற்பாட்டாளர்களுக்கு தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட வேண்டும்" என்று அந்த மனுவில் வாக்காளர் டி.பிரபாகரன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

