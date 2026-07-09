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விம்பிள்டன் 2026: அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய ஸ்வெரவ், ஆர்தர் ஃபெரி, மார்த்தா கோஸ்டியுக்

மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி போட்டிகளில் மார்த்தா கோஸ்டியுக் மற்றும் லிண்டா நோஸ்கோவா ஆகியோர் தங்களது ஆட்டங்களில் அபார வெற்றிகளைப் பதிவு செய்து, முதன்முறையாக விம்பிள்டன் அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்று அசத்தியுள்ளனர்.

ஆர்தர் ஃபெரி
ஆர்தர் ஃபெரி (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 9, 2026 at 10:45 AM IST

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ஹைதராபாத்: விம்பிள்டன் டென்னிஸ் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டங்களில், முன்னணி வீரர் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரவ், ஆர்தர் ஃபெரி ஆகியோர் அபார வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.

லண்டனில் நடைபெற்று வரும் விம்பிள்டன் டென்னிஸ் 2026 தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இத்தொடரில் தற்சமயம் காலிறுதிச் சுற்றுப் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அந்த வகையில் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவின் காலிறுதி ஆட்டம் ஒன்றில், ஜெர்மனியின் இரண்டாம் நிலை வீரரான அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரவ், அமெரிக்காவின் முன்னணி வீரர் டெய்லர் ஃபிரிட்ஸை எதிர்கொண்டார்.

பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில், தொடக்கம் முதலே தனது ஆதிக்கத்தைச் செலுத்திய ஸ்வெரவ், 6-4, 6-4, 6-2 என்ற நேர் செட்களில் டெய்லர் ஃபிரிட்ஸை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தார். இந்த வெற்றியின் மூலம் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரவ், விம்பிள்டன் டென்னிஸ் தொடரில் முதன்முறையாக அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறி சாதனை படைத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சாதனை படைத்த ஆர்தர்

மற்றொரு காலிறுதி ஆட்டத்தில், வைல்டு கார்டு வீரரான பிரிட்டனின் ஆர்தர் ஃபெரி, இத்தாலியின் 9ஆம் நிலை வீரர் ஃபிளாவியோ கோபோலியை எதிர்கொண்டார். இதில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஆர்தர், முதல் செட்டை 6-4 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினார். தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட்டில் கோபோலி கம்பேக் கொடுக்க, ஆட்டத்தின் பரபரப்பும் கூடியது.

பின்னர் ஆர்தர் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு அடுத்தடுத்த செட்களைக் கைப்பற்றினார். இதனால் ஆட்ட முடிவில் ஆர்தர் ஃபெரி 6-4, 7-6 (7-4), 6-0 என்ற செட் கணக்கில் கோபோலியை வீழ்த்தி அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறினார். இதன் மூலம் 2001ஆம் ஆண்டு கோரன் இவானிசெவிச்சுக்குப் பிறகு விம்பிள்டன் அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறிய முதல் வைல்டு கார்டு வீரர் என்ற பெருமையை ஆர்தர் ஃபெரி பெற்றுள்ளார்.

பௌலினி அதிர்ச்சி தோல்வி

மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டம் ஒன்றில், உலகின் 13-ஆம் நிலை வீராங்கனையான ஜாஸ்மின் பௌலினி, உக்ரைனின் மார்த்தா கோஸ்டியுக்குடன் பலப்பரீட்சை நடத்தினார். இப்போட்டியில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாகச் செயல்பட்ட மார்த்தா, 6-3, 6-2 என்ற நேர் செட் கணக்கில் பௌலினியை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார். இந்த அதிர்ச்சித் தோல்வி காரணமாக பௌலினி தொடரிலிருந்து வெளியேறினார்.

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மற்றொரு விறுவிறுப்பான மகளிர் காலிறுதி ஆட்டத்தில், செக் குடியரசின் 9ஆம் நிலை வீராங்கனையான லிண்டா நோஸ்கோவா, பெல்ஜியத்தின் அனுபவ வீராங்கனை எலிஸ் மெர்டன்ஸை எதிர்கொண்டார். இப்போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய நோஸ்கோவா, 6-3, 7-5 என்ற நேர் செட் கணக்கில் மெர்டன்ஸை வீழ்த்தி, நடப்பு விம்பிள்டன் தொடரின் அரையிறுதிக்குள் நுழைந்தார்.

TAGGED:

WIMBLEDON 2026
ARTHUR FERY
ALEXANDER ZVEREV
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