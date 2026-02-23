டி20 உலகக் கோப்பை 2026: ஹெட்மையர், பாவெல் அதிரடி அரைசதம்; ஜிம்பாப்வேவுக்கு 255 ரன்கள் இலக்கு
ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிரான சூப்பர் 8 ஆட்டத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸின் ஷிம்ரான் ஹெட்மையர் 19 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்து அசத்தினார்.
Published : February 23, 2026 at 9:00 PM IST
மும்பை: ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிரான சூப்பர் 8 ஆட்டத்தில் முதலில் பேட்டிங் செய்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 255 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் - ஜிம்பாப்வே அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 உலகக் கோப்பை சூப்பர் 8 சுற்று ஆட்டம் இன்று மும்பையிலுள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஜிம்பாப்வே அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு பிராண்டன் கிங் மற்றும் கேப்டன் ஷாய் ஹோப் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.
1️⃣5️⃣0️⃣0️⃣ T20I runs and counting!🙌🏽#MaroonSpirit #T20WorldCup pic.twitter.com/0yJgcKyXDo— Windies Cricket (@windiescricket) February 23, 2026
இதில் பிராண்டன் கிங் 9 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அவரைத் தொடர்ந்து 14 ரன்களில் ஷாய் ஹோப்பும் பெவிலியன் திரும்பினார். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த ஷிம்ரான் ஹெட்மையர் - ரோவ்மன் பாவெல் இணை அதிரடியாக விளையாடி அடுத்தடுத்து பவுண்டரிகளையும், சிக்ஸர்களையும் பறக்கவிட்டனர். இதில் தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடி வந்த ஷிம்ரான் ஹெட்மையர் 19 பந்துகளில் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்து மிரட்டினார்.
மறுபக்கம் ரோவ்மன் பாவெலும் அரைசதம் அடிக்க, இருவரும் இணைந்து மூன்றாவது விக்கெட்டிற்கு 122 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பையும் அமைத்தனர். பின் சதமடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஹெட்மையர் 7 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்கள் என 85 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அவரைத் தொடர்ந்து 4 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 59 ரன்களை எடுத்த நிலையில் ரோவ்மன் பாவெலும் விக்கெட்டை இழந்தார்.
A timely knock and confident innings in motion from Rovman Powell.💥#T20WorldCup | #WIvZIM | #MaroonSpirit pic.twitter.com/TcLs60SaB3— Windies Cricket (@windiescricket) February 23, 2026
அடுத்து களமிறங்கிய வீரர்களில் ரொமாரியோ ஷெஃபெர்ட் 21 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து வந்த ஜேசன் ஹோல்டரும் 13 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அதேசமயம் இறுதிவரை களத்தில் இருந்த ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோர்ட் 3 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 31 ரன்களை சேர்த்து ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார். இதன் மூலம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 254 ரன்களை எடுத்தது.