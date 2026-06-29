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முதல் டெஸ்ட்: இலங்கையை இன்னிங்ஸ் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெஸ்ட் இண்டீஸ் அபார வெற்றி

இந்த டெஸ்ட் போட்டியில் அபாரமாக விளையாடியதுடன், இரட்டை சதம் விளாசி அணியின் வெற்றிக்கு அடித்தளமிட்ட அமிர் ஜாங்கூ ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 29, 2026 at 2:30 PM IST

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ஹைதராபாத்: இலங்கை அணிக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி இன்னிங்ஸ் மற்றும் 217 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

வெஸ்ட் இண்டீஸில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் இலங்கை அணி இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதன் முதல் டெஸ்ட் போட்டி ஆண்டிகுவாவில் உள்ள சர் விவியன் ரிச்சர்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்து இலங்கை அணியை பேட்டிங் செய்ய அழைத்தது.

அதன்படி களமிறங்கிய இலங்கை அணி, முதல் இன்னிங்ஸில் 308 ரன்கள் எடுத்திருந்த நிலையில் ஆல் அவுட்டானது. இதில் அதிகபட்சமாக தனஞ்செய டி சில்வா 120 ரன்களையும், தினேஷ் சண்டிமால் 54 ரன்களையும் சேர்த்தனர். வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ் 3 விக்கெட்டுகளையும், கெமார் ரோச், அல்சாரி ஜோசப், ஷமார் ஜோசப் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.

பின்னர் முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, அமீர் ஜாங்கூ மற்றும் கேப்டன் ரோஸ்டன் சேஸ் ஆகியோரது அபாரமான ஆட்டத்தின் மூலம் வலுவான முன்னிலையைப் பெற்றது. இதில் அமீர் ஜாங்கூ 233 ரன்களையும், ரோஸ்டன் சேஸ் 194 ரன்களையும் குவிக்க, அந்த அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 626 ரன்கள் எடுத்திருந்தபோது டிக்ளேர் செய்தது. இலங்கை தரப்பில் சிறப்பாக பந்துவீசிய மிலன் ரத்நாயக்க 5 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார்.

இதனையடுத்து, 318 ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையுடன் இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இலங்கை அணி, ஆரம்பம் முதலே சீரான இடைவெளியில் விக்கெட்டுகளை இழந்து திணறியது. அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக தினேஷ் சண்டிமல் 43 ரன்களைச் சேர்த்தார். அவர் தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் அனைவரும் வெஸ்ட் இண்டீஸின் பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் ஒற்றை இலக்க ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர்.

இதன் காரணமாக, இலங்கை அணி 2ஆவது இன்னிங்ஸில் 31.2 ஓவர்கள் மட்டுமே தாக்குப் பிடித்து 101 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. வெஸ்ட் இண்டீஸ் தரப்பில் அபாரமாக பந்துவீசிய கெமார் ரோச் 4 விக்கெட்டுகளையும், ஜெய்டன் சீல்ஸ் 3 விக்கெட்டுகளையும், ஷமார் ஜோசப் 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். இதன் மூலம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி இன்னிங்ஸ் மற்றும் 217 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இலங்கை அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.

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இந்த வெற்றியின் மூலம், இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. இப்போட்டியில் இரட்டை சதம் விளாசி அணியின் வெற்றிக்கு அடித்தளமிட்ட அமிர் ஜாங்கூ ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார். இதனையடுத்து, இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி ஜூலை 3ஆம் தேதி ஆண்டிகுவாவில் தொடங்கவுள்ளது.

TAGGED:

WEST INDIES VS SRI LANKA
AMIR JANGOO
KEMAR ROACH
வெஸ்ட் இண்டீஸ் VS இலங்கை
WI VS SL 1ST TEST

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