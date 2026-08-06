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தொடர் தோல்விகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி: வெஸ்ட் இண்டீஸை வீழ்த்தி தொடரை சமன் செய்தது பாகிஸ்தான்

இந்த வரலாற்று வெற்றியின் மூலம், வெளிநாட்டு மண்ணில் தொடர்ச்சியாக 8 டெஸ்ட் போட்டிகளில் தோல்வியடைந்து வந்த தனது மோசமான சாதனைக்கு பாகிஸ்தான் அணி முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.

அப்துல்லா ஷஃபிக்
அப்துல்லா ஷஃபிக் (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 6, 2026 at 1:07 PM IST

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ஹைதராபாத்: வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடர் 1-1 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் முடிவடைந்தது.

வெஸ்ட் இண்டீஸில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வந்த பாகிஸ்தான் அணி இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடியது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 90 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து, 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரில் முன்னிலை வகித்தது. இதையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி டிரினிடாட்டில் உள்ள போர்ட் ஆஃப் ஸ்பெயினில் நடைபெற்றது.

இதில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ் 73 ரன்களையும், கேப்டன் ரோஸ்டன் சேஸ் 70 ரன்களையும் சேர்த்தனர். இதன் மூலம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 344 ரன்களைக் குவித்து ஆல் அவுட்டானது. பாகிஸ்தான் தரப்பில் சஜித் கான் 4 விக்கெட்டுகளையும், முகமது அலி, உபைத் ஷா, அலி உஸ்மான் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.

அதன்பின் முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய பாகிஸ்தான் அணியில் அப்துல்லா ஷஃபிக் சதம் விளாசி அசத்தியதுடன், 160 ரன்களைச் சேர்த்து ஆட்டமிழந்தார். அதேசமயம் கேப்டன் பாபர் அசாம் 88 ரன்களையும், அசான் அவைஸ் 55 ரன்களையும் சேர்க்க, பாகிஸ்தான் அணி 387 ரன்களைச் சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. வெஸ்ட் இண்டீஸ் தரப்பில் ஜோமல் வாரிக்கன் 6 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அசத்தினார்.

பின்னர் 43 ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையில் இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில், கவேம் ஹாட்ஜ் 34 ரன்களை சேர்த்த நிலையில் மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இதனால் அந்த அணி 117 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானதுடன், பாகிஸ்தானுக்கு 75 ரன்களை மட்டுமே இலக்காக நிர்ணயித்தது. பாகிஸ்தான் தரப்பில் சஜித் கான் மற்றும் அலி உஸ்மான் தலா 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.

பின்னர், எளிய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய பாகிஸ்தான் அணி 23.3 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் தொடர் தோல்விகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த பாகிஸ்தான் அணி, 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரையும் 1-1 என்ற கணக்கில் சமன் செய்து அசத்தியது.

முன்னதாக பாகிஸ்தான் அணி வெளிநாட்டு மண்ணில் தொடர்ச்சியக 8 டெஸ்ட் தோல்விகளைச் சந்தித்து வந்த நிலையில், இந்த வெற்றியின் மூலம் அந்த மோசமான தோல்விப் பயணத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது. அந்த அணி கடைசியாக 2023ஆம் ஆண்டுக்குப்பிறகு வெளிநாடுகளில் ஒரு டெஸ்ட் போட்டியில் கூட வெற்றிபெறாமல் திணறி வந்த நிலையில், 3 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தற்போதுதான் வெளிநாட்டு மண்ணில் தனது முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

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இப்போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில் அபார சதம் விளாசி அசத்திய அப்துல்லா ஷஃபிக் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார். அதேசமயம் இந்த டெஸ்ட் தொடர் முழுவதும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஆல் ரவுண்டர் ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ் மற்றும் பாகிஸ்தான் அணியின் கேப்டன் பாபர் அசாம் ஆகியோர் தொடர் நாயகன் விருதுகளைத் தட்டிச் சென்றனர்.

TAGGED:

PAKISTAN VS WEST INDIES
WEST INDIES VS PAKISTAN 2ND TEST
BABAR AZAM
வெஸ்ட் இண்டீஸ் VS பாகிஸ்தான்
WI VS PAK

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