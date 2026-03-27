விதிமீறல்களும் விளைவுகளும்..! ஐபிஎல் அரங்கை அதிரவைத்த ஜாம்பவான்களின் தடை: பின்னணி என்ன?

ஐபிஎல் கோப்பை (IANS)
Published : March 27, 2026 at 6:00 PM IST

ஹைதராபாத்: இந்தியன் பிரீமியர் லீக்கின் 19ஆவது சீசன் நாளை முதல் தொடங்குகிறது. இதன் முதல் லீக் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியனான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியை எதிர்த்து, முன்னாள் சாம்பியன்களான சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டிபெங்களூருவில் உள்ள எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

ஒருபக்கம் தொடரின் எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்தாலும், மறுபக்கம் வீரர்கள் காயம் காரணமாகவும், தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காகவும் தொடரில் இருந்து விலகி வருவது அணிகளுக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இதில் சில அணிகள் மாற்று வீரர்களை தேர்வு செய்து வருகின்றனர். அந்த வரிசையில் தசுன் ஷனகா, ஸ்பென்சர் ஜான்சன், டேவிட் பெயின், நவ்தீப் சைனி, சௌரப் தூபே உள்ளிட்டோரை ஐபிஎல் அணிகள் மாற்று வீரர்களாக தேர்வு செய்துள்ளனர்.

இந்த சூழ்நிலையில் தான் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிக்காக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருந்த இங்கிலாந்து வீரர் பென் டக்கெட், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் கவனம் செலுத்துவதாக கூறி ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளார். அவரது இந்த முடிவானது பிசிசிஐ-யின் விதிமுறைகளுக்கு எதிராக உள்ளதால், இரண்டு ஆண்டுகள் தடையையும் எதிர்நோக்கிவுள்ளார். அந்தவகையில், ஐபிஎல் தொடரில் இதுவரை தடை செய்யப்பட்ட வீரர்கள் குறித்து இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.

பிரவீன் தம்பே
இந்த பட்டியலில் முதலிடத்தை பிடிப்பவர் பிரவீன் தாம்பே தான். 'சாதிக்க வயது தடையில்லை' என்பதை நிரூபித்த இவர், தனது 41வது வயதில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக ஐபிஎல்-லில் அறிமுகமானார். அவர் 2013 முதல் 2016 வரை ஐபிஎல் தொடரில் 33 போட்டிகளில் விளையாடி, 28 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். அதன்பின் 2020ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் ஏலத்தில் பிரவீன் தாம்பேவை கேகேஆர் அணி ஒப்பந்தம் செய்திருந்தது. ஆனால் அவர், முன் அனுமதியின்றி பிற நாடுகளில் நடைபெறும் ஃபிரான்சைஸ் கிரிக்கெட்டில் பங்கேற்றதன் காரணமாக, ஐபிஎல் தொடரில் பிசிசிஐ அவரை தடைசெய்தது.

ஸ்டீவ் ஸ்மித் (IANS)

ஆஸ்திரேலியாவின் நட்சத்திர கிரிக்கெட் வீரரான ஸ்டீவ் ஸ்மித், 2018 மார்ச் மாதம் நடைபெற்ற தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியின்போது பந்தை சேதப்படுத்திய சர்ச்சையில் சிக்கினார். இந்தச் சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா ஸ்மித்துக்கு ஓராண்டு தடை விதித்தது. இதன் காரணமாக அவர் ஐபிஎல் தொடரிலும் ஓராண்டு தடையை பெற்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

லூக் போமர்ஸ்பாக் (ஆஸ்திரேலியா)
முன்னாள் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வீரர் லூக் போமர்ஸ்பாக் கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்காக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டார். அந்த சீசனில் டெல்லி டேர்டெவில்ஸுக்கு எதிரான போட்டிக்கு பிறகு, விடுதியில் ஒரு பெண்ணைத் தாக்கியதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டார். இது அச்சமயத்தில் பெரும் பூகம்பத்தை கிளப்பியது. இந்தச் சம்பவத்தின் காரணமாக அவர் காவல்துறையின் கைது நடவடிக்கையையும் எதிர்கொண்டார். இதன் காரணமாக, ஆர்சிபி அணி நிர்வாகம் அவரை தொடரிலிருந்து இடைநீக்கம் செய்வதாகவும் அறிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

ரவீந்திர ஜடேஜா (IANS)

இந்திய அணியின் நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டரான ரவீந்திர ஜடேஜா, கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் ஓராண்டுக்கு விளையாடத் தடை செய்யப்பட்டார். பிசிசிஐ-யின் ஒப்பந்தக் கொள்கைகளை மீறியதற்காக அவருக்கு அந்த தடையானது விதிக்கப்பட்டிருந்தது. ஏனெனில் அவர் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் ஒப்பந்தத்தில் இருந்த நிலையிலும், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியுடன் ஒப்பந்தம் குறித்த பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டதாக அவர் மீது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஹர்பஜன் சிங் (IANS)

இந்திய அணியின் நட்சத்திர சுழற்பந்து வீச்சாளர்களில் ஒருவர் ஹர்பஜன் சிங். இவர் கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஐபிஎல் தொடரில் கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் அணி வீரர் ஸ்ரீசாந்தை அறைந்ததாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டார். இது ஐபிஎல் தொடரில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில், ஹர்பஜனுக்கு அந்த சீசன் முழுவதும் விளையாட பிசிசிஐ தடை விதித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

முகமது ஆசிஃப் (பாகிஸ்தான்)
பாகிஸ்தானின் முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளரான முகமது ஆசிஃப். இவர் கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் அணிக்காக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டார். அத்தொடரில் அவர் சிறப்பாக செயல்பட்ட நிலையிலும், அவர் மீது போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தனர். இதன் காரணமாக அவர் ஐபிஎல் தொடரில் பங்கேற்க ஓராண்டு தடை விதித்து பிசிசிஐ உத்திரவிட்டது.

டேவிட் வார்னர் (IANS)

ஆஸ்திரேலியாவின் முன்னாள் தொடக்க ஆட்டக்காரரான டேவிட் வார்னரும், ஸ்டீவ் ஸ்மித்துடன் சேர்ந்து பந்தை சேதப்படுத்திய சர்ச்சையில் ஈடுபட்டதற்காக ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியத்தால் தடை செய்யப்பட்டார். இதன் காரணமாக 2018ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரிலும் அவருக்கு தடைவிதிக்கப்பட்டது. அந்த சீசனில் அவர் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் கேப்டனாக செயல்பட இருந்தார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

ஹாரி புரூக்(இங்கிலாந்து)
இங்கிலாந்து அணியின் நட்சத்திர பேட்டர் ஹாரி புரூக். இவர் கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிக்காக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருந்தார். ஆனால் அச்சமயத்தில் அவர் இங்கிலாந்திய புதிய ஒருநாள் மற்றும் டி20 அணியின் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டதை அடுத்து, அதில் கவனம் செலுத்துவதற்காக ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்தார்.

இது பிசிசிஐ விதிமுறைகளுக்கு எதிரானது என்பதால், ஹாரி புரூக் இரண்டு ஆண்டுகால தடையையும் பெற்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தற்சமயம் இந்த வீரர்கள் வரிசையில் இங்கிலாந்தின் பென் டக்கெட்டும் இடம் பிடிப்பார் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

