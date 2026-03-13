ETV Bharat / sports

சன்ரைசர்ஸ் லீட்ஸ் அணியில் பாகிஸ்தான் வீரர்: காவ்யா மாறனுக்கு எதிராக ரசிகர்கள் கொந்தளிப்பு

காவ்யா மாறனுக்கு சொந்தமான சன்ரைசர்ஸ் லீட்ஸ் அணியானது பாகிஸ்தானின் சுழற்பந்து வீச்சாளர் அப்ரார் அஹ்மதை 1,90,000 யூரோ (தோராய இந்திய மதிப்பு 2.34 கோடி) ஏலத்தில் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.

காவ்யா மாறன் மற்றும் அப்ரார் அஹ்மத் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 13, 2026 at 12:09 PM IST

ஹைதராபாத்: இந்திய தொழிலதிபர் காவ்யா மாறனுக்குச் சொந்தமான சன்ரைசர்ஸ் லீட்ஸ் அணி பாகிஸ்தான் வீரர் அப்ரார் அஹ்மதை ஒப்பந்தம் செய்ததன் காரணமாக சமூக ஊடகங்களில் கடும் விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டுள்ளார்.

இங்கிலாந்தின் புகழ்பெற்ற தி ஹண்ட்ரட் லீக்கின் அடுத்த சீசனுக்கான வீரர்கள் ஏலம் நேற்று நடைபெற்றது. இதில் ​​சன் குழுமத்திற்குச் சொந்தமான சன்ரைசர்ஸ் லீட்ஸ் அணியானது பாகிஸ்தானின் சுழற்பந்து வீச்சாளர் அப்ரார் அகமதுவை 1,90,000 யூரோ (தோராய இந்திய மதிப்பு 2.34 கோடி) ஏலத்தில் ஒப்பந்த செய்துள்ளது. இதன் மூலம் தி ஹண்ட்ரட் கிரிக்கெட் தொடரில் சன்ரைசர்ஸ் லீட்ஸ் அணியால் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ட முதல் பாகிஸ்தான் வீரர் என்ற பெருமையையும் அவர் பெற்றார்.

இந்நிலையில், இந்திய தொழிலதிபர் காவ்யா மாறனுக்குச் சொந்தமான சன்ரைசர்ஸ் லீட்ஸ் அணி பாகிஸ்தான் வீரரை வாங்கியதற்காக சமூக ஊடகங்களில் கடும் விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டுள்ளார். மேலும் அப்ரார் அஹ்மதை சன்ரைசர்ஸ் லீட்ஸ் அணி வாங்கியதைத் தொடர்ந்து அந்த அணியின் 'எக்ஸ்' கணக்கும் இடைநிறுத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இதற்கான சரியான காரணம் இதுவரையிலும் வெளியிடப்படவில்லை.

இடைநிறுத்தம் செய்யப்பட்ட சன்ரைசர்ஸ் லீட்ஸ் அணியின் எக்ஸ் கணக்கு
இடைநிறுத்தம் செய்யப்பட்ட சன்ரைசர்ஸ் லீட்ஸ் அணியின் எக்ஸ் கணக்கு (Screen Grab from X)

அதேசமயம் அப்ரார் அஹ்மதை தேர்வு செய்தது குறித்து பேசிய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் டேனியல் வெட்டோரி, "ஏலத்திற்கு வந்த அனைத்து சுழற்பந்து வீச்சாளர்களில் சிறந்த வீரர்களை தேர்வு செய்ய நாங்கள் திட்டமிட்டிருந்தோம். பாகிஸ்தான் வீரர்களைத் தேர்ந்தெடுக்காதது குறித்து எந்த விவாதமும் இல்லை. அதற்கு பதிலாக, நல்ல திறமைகளைக் கொண்ட வீரர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதே எங்கள் குறிக்கோளாக இருந்தது. ஆரம்பத்தில், நாங்கள் ஆதில் ரஷீத்தை வாங்க முடிவு செய்தோம், ஆனால் அவரை எங்களால் வாங்க முடியவில்லை.

அதன் பிறகான ஏலத்தில் ஆதில் ரஷீத் போன்ற தரத்தில் எந்த உள்ளூர் வீரர்களையும் எங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை, எனவே நாங்கள் வெளிநாட்டு வீரர்களை தேர்வு செய்ய முடிவு செய்தோம். அச்சமயத்தில் ரிஷாத் உசேன், உஸ்மான் தாரிக் மற்றும் அப்ரார் அகமது ஆகிய மூன்று வீரர்கள் எங்கள் பார்வையில் இருந்தனர். இறுதியாக, நாங்கள் அப்ராரை அஹ்மதை வாங்கினோம்," என்று தெரிவித்தார்.

ஆனால் அப்ரார் அஹ்மதை சன்ரைசர்ஸ் லீட்ஸ் அணி தேர்வு செய்ததை அடுத்து சமூக வலைதளங்களில் காவ்யா மாறன் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் அணி கடுமையான விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர். ஏனெனில் ஆப்ரேஷன் சிந்தூர் சமயத்தில் அப்ரார் அஹ்மதின் சில சமூக வலைதள பதிவுகள் இந்திய ராணுவத்தை இழிவுபடுத்தும் வகையில் இருந்த நிலையில், அவரை எப்படி சன்ரைசர்ஸ் அணி ஒப்பந்தம் செய்யலாம் என்று ரசிகர்கள் கொந்தளித்து வருகின்றனர்.

தற்போது 27 வயதான அப்ரார் அஹ்மது பாகிஸ்தானுக்காக இதுவரை 38 டி20 சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடி 52 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். மேலும் அவரது பவுலிங் எகானமி 6.67ஆக உள்ளது. இதுதவிர அவர் ஒட்டுமொத்தமாக, 84 டி20 போட்டிகளில் 109 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். மேற்கொண்டு இந்த ஏலத்தின் முடிவில் அப்ரார் அஹ்மத் மற்றும் உஸ்மான் தாரிக் ஆகியோர் மட்டுமே அணிகளால் வாங்கப்பட்டனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

