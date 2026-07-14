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இங்கிலாந்து, வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் அணிகளுக்கு ஒலிம்பிக்கில் அனுமதியில்லை - காரணம் என்ன?

சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டியின் (IOC) விதிகளின்படி, 2028 ஒலிம்பிக்கில் இங்கிலாந்து மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் அணிகள் தங்களது தனித்துவமான அடையாளத்துடன் பங்கேற்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

இங்கிலாந்து vs வெஸ்ட் இண்டீஸ்
இங்கிலாந்து vs வெஸ்ட் இண்டீஸ் (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 14, 2026 at 3:29 PM IST

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ஹைதராபாத்: நீண்ட போராட்டத்திற்குப் பிறகு, எதிர்வரும் 2028 ஆம் ஆண்டு லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக் தொடரில் கிரிக்கெட் விளையாட்டு சேர்க்கப்பட்டிருப்பது, உலகளாவிய விளையாட்டு வரலாற்றில் ஒரு மிக முக்கியமான மைல்கல்லாகப் பார்க்கப்படுகிறது. ஏனெனில் உலகளவில் அதிகளவு ரசிகர்களைக் கொண்டுள்ள கிரிக்கெட் விளையாட்டு, சுமார் 128 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் ஒலிம்பிக் மேடைக்குத் திரும்பவுள்ளது.

இதற்கு முன்னதாக ஒரே ஒரு முறை, அதாவது 1900ஆம் ஆண்டு பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கில் மட்டுமே கிரிக்கெட் போட்டி நடத்தப்பட்டது. அதன் நேரமின்னை, மைதானங்கள், உள்கட்டமைப்பு வசதிகள், அணிகளின் ஆர்வமின்னை என பல்வேறு காரணங்களால் அதன்பின் ஒலிக்பிக் விளையாட்டு போட்டிகளில் இருந்து கிரிக்கெட் நீக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் தான் 2028 லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக் தொடரில் தான் கிரிக்கெட் போட்டி அதிகாரப்பூர்வமாக மீண்டும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

ஒருபக்கம் இது உலகெங்கிலும் உள்ள கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு மாபெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தாலும், இதில் வெறும் 6 அணிகள் மட்டுமே பங்கேற்க முடியும் என்ற கட்டுப்பாடு சில ரசிகர்களைப் பெரும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. ஏனெனில், இந்த ஒலிம்பிக் தொடரில் கிரிக்கெட்டின் புகலிடமாகக் கருதப்படும் இங்கிலாந்து மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஆகிய அணிகள் தங்களது அடையாளங்களுடன் பங்கேற்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் நடத்தும் தொடர்களில் கொடிகட்டிப் பறக்கும் இந்த இரு அணிகளும், சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டியின் விதிகளின்படி தங்களது தற்போதைய பெயரிலோ அல்லது தனி அடையாளத்துடனோ ஒலிம்பிக் திருவிழாவில் களமிறங்க அனுமதி இல்லை. கிரிக்கெட் ரசிகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியிருக்கும் இந்த விதியின் பின்னணியில், பல சுவாரசியமான மற்றும் கட்டாயக் காரணங்கள் உள்ளன.

வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி (IANS)

வெஸ்ட் இண்டீஸ்

கிரிக்கெட் உலகில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் என்றாலே நமக்கு விவியன் ரிச்சர்ட்ஸ், பிரையன் லாரா மற்றும் கிறிஸ் கெயில் போன்ற அதிரடி மன்னர்கள்தான் நினைவுக்கு வருவார்கள். ஆனால், புவியியல் ரீதியாக வெஸ்ட் இண்டீஸ் என்பது ஒரு தனி நாடே அல்ல. மாறாக, கரீபியன் கடற்பகுதியில் அமைந்துள்ள ஜமைக்கா, பார்படாஸ், கயானா, டிரினிடாட் & டொபாகோ, ஆண்டிகுவா & பார்புடா மற்றும் செயின்ட் லூசியா போன்ற பல தீவு நாடுகளின் கூட்டு அமைப்பே வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் வாரியமாகும்.

சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டியின் விதிகளின்படி, ஐக்கிய நாடுகள் சபையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட, தனித்தனி தேசிய ஒலிம்பிக் கமிட்டிகளைக் கொண்ட நாடுகள் மட்டுமே ஒலிம்பிக்கில் பங்கேற்க முடியும். ஒரு கூட்டமைப்பாக ஒலிம்பிக்கில் நுழைய எந்தவொரு விளையாட்டுக்கும் அனுமதி இல்லை. எனவே, வெஸ்ட் இண்டீஸ் என்ற பெயரில் ஒட்டுமொத்தமாக ஓர் அணியை ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு அனுப்ப முடியாது.

ஒலிம்பிக்கில் கிரிக்கெட் விளையாட வேண்டுமானால், கரீபியன் கூட்டமைப்பில் உள்ள நாடுகள் தனித்தனி நாடுகளாக ஒலிம்பிக் தகுதிச் சுற்றில் பங்கேற்று வெற்றி பெற வேண்டும். இது வெஸ்ட் இண்டீஸின் ஒட்டுமொத்த பலத்தைக் குறைத்துவிடும். அதேவேளையில், அவ்வாறு பிரிந்து விளையாடும் தனித்தனி தீவு நாடுகளுடன் மற்ற உலக நாடுகள் மோதி வெல்வதும் கடினமாகிவிடும்.

இங்கிலாந்து அணி
இங்கிலாந்து அணி (IANS)

இங்கிலாந்து

கிரிக்கெட்டின் அரசனாகத் திகழ்ந்த வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கே இப்படியொரு நிலை என்றால், கிரிக்கெட்டை உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்திய இங்கிலாந்து அணிக்கும் ஒலிம்பிக்கில் இதே போன்றதொரு சிக்கல் நீடிக்கிறது. ஏனெனில், ஒலிம்பிக்கைப் பொறுத்தவரை இங்கிலாந்து, ஸ்காட்லாந்து, வேல்ஸ் மற்றும் வட அயர்லாந்து ஆகிய நான்கு தனித்துவமான நாடுகளும் இணைந்து, கிரேட் பிரிட்டன் (Great Britain) என்ற ஒரே அணியாகத்தான் பங்கேற்கின்றன.

ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸ் கிரிக்கெட் வாரியத்தின் பெயரையோ அல்லது இலச்சினையையோ பயன்படுத்த முடியாது, அதற்குப் பதிலாக கிரேட் பிரிட்டன் என்ற பெயரிலேயே பங்கேற்க முடியும். ஐசிசி தரவரிசையில் இங்கிலாந்து அணி பெறும் புள்ளிகளின் அடிப்படையிலேயே, கிரேட் பிரிட்டன் அணிக்கு 2028 ஒலிம்பிக் தகுதி வாய்ப்பு தீர்மானிக்கப்படும்.

மேலும், அந்தப் புதிய அணியில் இங்கிலாந்து வீரர்களுடன் சேர்த்து ஸ்காட்லாந்து, வேல்ஸ் மற்றும் வட அயர்லாந்தைச் சேர்ந்த தகுதியான வீரர்களும் இடம்பெற வேண்டிய சூழல் ஏற்படும். இதனால், எந்த நாட்டு வீரர்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் வழங்கப்படும், மற்ற நாடுகளைச் சேர்ந்த வீரர்களுக்கு அணியில் இடம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளதா என்ற பல நடைமுறைச் சிக்கல்கள் எழும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் 2028

தற்சமயம் நாம் பார்க்கும் இந்த விதிகள் கிரிக்கெட் உலகிற்குப் புதிதாக இருந்தாலும், கால்பந்து போன்ற பிற விளையாட்டுகளுக்கு இது மிகவும் சாதாரணமான ஒன்றுதான். ஏனெனில், ஃபிஃபா உலகக்கோப்பையில் இங்கிலாந்து தனி அணியாக விளையாடினாலும், ஒலிம்பிக் விளையாட்டு போட்டிகளைப் பொறுத்தவரையில் இங்கிலாந்து, கிரேட் பிரிட்டன் என்ற அடையாளத்துடனெ களம் கண்டு வருகிறது.

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இதனால், லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக் கிரிக்கெட் தொடரில் இங்கிலாந்து வீரர்கள் 'கிரேட் பிரிட்டன்' ஜெர்சியிலும், வெஸ்ட் இண்டீஸ் வீரர்கள் தத்தமது சொந்த நாடுகளின் ஜெர்சியிலும் விளையாடுவதை நாம் காண நேரிடும். இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மாற்றம், கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு ஒரு புதிய அனுபவத்தையும், பங்கேற்கும் நாடுகளுக்கு புதிய சவாலாகவும் அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

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