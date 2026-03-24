கேண்டிடேட்ஸ் செஸ் தொடரை புறக்கணித்தது ஏன்? கொனேரு ஹம்பி விளக்கம்
தனது பாதுகாப்பை விட வேறு எதுவும் தனக்கு முக்கியமில்லை என கொனேரு ஹம்பி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : March 24, 2026 at 12:43 PM IST
டெல்லி: கேண்டிடேட்ஸ் தொடரில் இருந்து விலகியது ஏன்? என்பது குறித்து பிரபல செஸ் வீராங்கனை கொனேரு ஹம்பி விளக்கமளித்துள்ளார்.
உலக சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்திற்கான போட்டியாளரைத் தீர்மானிக்கும் கேண்டிடேட்ஸ் செஸ் தொடரானது சைப்ரஸில் உள்ள பாஃபோஸ் நகரில் மார்ச் 28ஆம் தேதி முதல் தொடங்கவுள்ளது. இதில் வெற்றி பெறுபவர், தற்போதைய உலக சாம்பியனுடன் இறுதிப்போட்டியில் மோதும் வாய்ப்பை பெறுவர். அந்த வகையில் ஆடவர் பிரிவில் டி.குகேஷுடனும், மகளிர் பிரிவில் ஜூ வென்ஜூன் உடனும் அவர்கள் பலப்பரீட்சை நடத்துவார்கள்.
இந்நிலையில் மத்திய கிழக்கில் நிலவும் போர் பதற்றம் காரணமாக முன்னணி வீரர்கள் இந்த தொடரில் பங்கேற்க தயக்கம் காட்டி வருகின்றனர். அதன் ஒருபகுதியாக தனிப்பட்ட காரணங்களை மேற்கோள்காட்டி இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் கொனேரு ஹம்பி தொடரில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ளார். குறிப்பாக அவர், தனிப்பட்ட பாதுகாப்பை விட எதுவும் முக்கியமில்லை என்பதையும் தெளிவுப்படுத்தி இருந்தார்.
அதேசமயம் இந்த கேண்டிடேட்ஸ் செஸ் தொடரிலிருந்து விலகிய ஒரே வீராங்கனை கொனேரு ஹம்பி மட்டுமே. இதன் காரணமாக சர்வதேச செஸ் கூட்டமைப்பு அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதனிடையே, போர்க்கப்பல்கள் சூழ்ந்திருக்கும் ஒரு இடத்தில், எவராலும் நிம்மதியாக விளையாட முடியாது ஹம்பி தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்திடம் பேசிய ஹம்பி, "சைப்ரஸ் தீவைச் சுற்றி இருக்கும் போர்க்கப்பல்களுக்கு மத்தியில் உங்களால் விளையாட முடியாது. என்னைப் போன்ற ஒரு வெளிநாட்டவர், அதுவும் ஒரு பெண் இவ்வளவு முக்கியமான தொடருக்காக அங்கு பயணம் செய்யும்போது, எப்படி நிம்மதியாக விளையாட முடியும்?" என்றும் கேள்வி எழுப்பினார்.
அபராதம் விதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக வெளியான செய்தி குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர்,"வீரர்கள் உண்மையை பேசக்கூடாது என்பதற்காகவே அவர்கள் இத்தகைய அபராத விதிகளை வைத்துள்ளனர். நான் அதற்கு அஞ்சவில்லை. பணத்திற்காக நான் விளையாடவில்லை, இந்த விளையாட்டை நேசிப்பதால் மட்டுமே விளையாடுகிறேன். இதற்காக கடந்த மூன்று மாதங்களாக தீவிரமாகத் தயாராகி வந்ததுடன், எனது மகளுடன் கூட நேரத்தை செலவிடாமல் உழைத்திருக்கிறேன்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய ஹம்பி, "என்னைப் பொறுத்தவரையிலும் தற்போதைய சுழலில் இந்தத் தொடரை ஒரு மாதம் தள்ளி வைத்திருக்கலாம் அல்லது வேறு இடத்திற்கு மாற்றியிருக்கலாம். ஒருவேளை சைப்ரஸில் தான் தொடரை நடத்துவதில் அவர்கள் குறிப்பாக இருந்திருந்தால், நிலைமை சீரடையும் வரை அவர்கள் காத்திருந்திருக்கலாம்.
அப்படி செய்யும் பட்சத்தில் அது பதற்றத்தை குறைப்பதுடன், வீரர்களுக்கும் நம்பிக்கையை கொடுத்திருக்கும். ஏனெனில் சைப்ரஸ் அதிபரே ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திடம் அங்குள்ள பாதுகாப்பு குறித்து கவலையை தெரிவித்துள்ளபோது, ஒரு வீராங்கனையாக நான் கவலைப்படுவதில் என்ன தவறு இருக்கிறது?" என்றும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
மற்ற 15 வீரர்கள் விளையாடத் தயாராக இருக்கும்போது நீங்கள் மட்டும் ஏன் விலகுகிறீர்கள் என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "மக்கள் அந்த கேள்வியை எழுப்பலாம். ஆனால், எல்லோரும் விளையாடுகிறார்கள் என்பதற்காக ஏற்பாட்டாளர்கள் செய்வது சரி என்று ஆகிவிடாது. மேலும் இந்த தொடர் வெற்றிகரமாக நடைபெறம் என்பதை யாராலும் உறுதியாகச் சொல்ல முடியாது.
இதில் முக்கிய விஷயம் என்னவென்றால், தற்போதைய சூழலில் இத்தகைய நிகழ்வை நடத்துவது அவசியமற்ற ஒன்றாகும். அமெரிக்கா மற்றும் பிரிட்டன் நாடுகள் சைப்ரஸிற்கு 'லெவல் 3' பயண எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளன. ஜம்மு காஷ்மீர் பகுதியும் லெவல் 3 பயண எச்சரிக்கை பிரிவில்தான் உள்ளது. அவர்கள் இந்தத் தொடரை ஜம்முவிலும் நடத்தலாமே. அதில் என்ன தவறு இருக்கிறது?
அங்கேயும் ஒரு அழகான ரிசார்ட் இருக்கிறது. அது மிகச்சிறந்த இடம் என்று அனைவரும் சொல்கிறீர்கள். நிச்சயமாக, இந்தியாவில் சைப்ரஸை போன்ற பல இடங்கள் உள்ளன. ஆனால் ஒரு தொடரில் விளையாடுவதற்கு அது மட்டுமே போதுமானதல்ல. விளையாடுவதற்கு ஒரு அமைதியான சூழல் இருக்க வேண்டும்" என்று கூறியுள்ளார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "நான் மற்றவர்களைப் பற்றி இங்கு பேச விரும்பவில்லை. அது அவர்கள் விருப்பம். ஒவ்வொருவருக்கும் அவரவர் பாதுகாப்பு குறித்த கவலைகள் இருக்கும். எனவே, நான் இங்கு வேறு யாரைப் பற்றியும் பேச விரும்பவில்லை. இது எனது தனிப்பட்ட விருப்பம். நான் எடுத்த முடிவு முற்றிலும் சரியானது என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.