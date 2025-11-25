'தோத்தாலும், ஜெயிச்சாலும் ஆட்ட நாயகன் நான் தான்' - சச்சின் தொடங்கி ஷாய் வரை நீளும் சாதனை பட்டியல்!
சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் தங்கள் அணி தோல்வியைச் சந்தித்த பிறகும், அதிக முறை ஆட்டநாயகன் விருதை வென்ற வீரர்கள் குறித்து விவரிக்கிறது இந்த சிறப்பு தொகுப்பு.
Published : November 25, 2025 at 3:17 PM IST
சர்வதேச கிரிக்கெட் தொடங்கி உள்ளூர் போட்டிகள் வரையிலும், ஒவ்வொரு போட்டியிலும் ஆட்டத்தை மாற்றி அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுக்கும் வீரர்களுக்கு ஆட்ட நாயகன் என்ற விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் கடந்த 1975ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஐசிசி ஆடவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இறுதிப்போட்டியில் ஆட்ட நாயகன் விருதானது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
அப்போது வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை கேப்டனாக வழிநடத்தியதுடன், சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று கொடுத்த சர் கிளைவ் லாயிட்டிற்கு ஆட்ட நாயகன் விருதானது வழங்கப்பட்டது. அந்த வகையில், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்ற முதல் வீரர் என்ற பெருமையையும் அவர் பெற்றார். அதன்பின் 1980கள் முதல் ஒவ்வொரு சர்வதேச போட்டிகளிலும் ஆட்ட நாயகன் விருதானது வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
முதலில் ஆட்ட நாயகன் விருதானது வெற்றி பெற்ற அணியில் சிறப்பாக செயல்படும் வீரர்களுக்கு வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டு வருகிறது என்று தான் நாம் இவ்வளவு நாளாக நினைத்து வருகிறோம். ஆனால் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் எந்தவொரு போட்டியிலும் சிறப்பாக செயல்படும் வீரர், வெற்றி பெற்ற அணியிலோ அல்லது தோல்வியைத் தழுவிய அணியிலோ இருந்தாலும் அவருக்கு ஆட்ட நாயகன் விருது வழங்கப்படுகிறது என்றால் உங்களால் நம்ப முடிகிறது.
இதற்கான சிறந்த உதாரணம், சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த நியூசிலாந்து - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி தான். அந்த போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸின் கேப்டன் ஷாய் ஹோப் சதம் விளாசி அசத்தினார். இருப்பினும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியால் அந்த ஆட்டத்தை வெல்ல முடியவில்லை. இதையடுத்து இப்போட்டிக்கான ஆட்டநாயகன் விருது நியூசிலாந்து வீரருக்கு கிடைக்கும் என்றே எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
ஏனெனில் அந்த போட்டியில் நியூசிலாந்தின் டெவான் கான்வே 90 ரன்களையும், நாதன் ஸ்மித் 4 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றி அணியின் வெற்றிக்கு உதவினார். ஆனால் அப்போட்டியில் ஆட்டநாயகன் விருதானது ஷாய் ஹோப்பிற்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது. ஏனெனில் அப்போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியைச் சேர்ந்த வேறு எந்த பேட்டரும் 30 ரன்களைக் கூட எட்டாத நிலையில், தனி ஒருவனாக ஷாய் ஹோப் சதம் விளாசி அணியை கரைசெய்த்திருந்தார்.
இதன் அடிப்படையில் அப்போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி தோல்வியைத் தழுவிய நிலையிலும், ஷாய் ஹோப் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார். இந்த நிலையில் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் தங்கள் அணி தோல்வியைச் சந்தித்த பிறகும், அதிக முறை ஆட்டநாயகன் விருதை வென்ற வீரர்கள் குறித்து வவரிக்கிறது இந்த சிறப்பு தொகுப்பு.
சச்சின் டெண்டுல்கர்
இந்த பட்டியலில் முதலிடத்தில் இருப்பவர் இந்திய அணியின் முன்னாள் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கர் தான். 'கிரிக்கெட்டின் கடவுள்' என்றழைக்கப்படும் சச்சின் டெண்டுல்கர், இந்திய அணி தோல்வியைச் சந்தித்த போதிலும் 9 முறை ஆட்டநாயகன் விருதை வென்று சாதித்துள்ளார். அதிலும் குறிப்பாக மூன்று முறை டெஸ்ட் போட்டிகளிலும், 6 முறை ஒருநாள் போட்டிகளிலும் அவர் இதனைப் படைத்துள்ளார். இதுநாள் வரையிலும் அவரது சாதனையை எந்த வீரரும் முறியடிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
கிறிஸ் கெயில்
இந்த பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்தை பிடித்திருக்கும் வீரர் வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஜாம்பவான் கிறிஸ் கெயில் தான். அவர் இதுவரையிலும் 6 முறை வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி தோல்வியைச் சந்தித்த நிலையிலும் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றுள்ளார். அதிலும் குறிப்பாக அவர் இந்த 6 விருதுகளையும் சர்வதேச ஒருநாள் போட்டிகளில் மட்டுமே வென்றுள்ளார்.
ஆண்டி பிளவர்
இந்த பட்டியலில் மூன்றாம் இடத்தை பிடித்திருக்கும் வீரர் ஜிம்பாப்வேவின் முன்னாள் கேப்டன் ஆண்டி பிளவர். இவர் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 5 முறை ஜிம்பாப்வே அணி தோல்வியைச் சந்தித்த நிலையிலும், தனது சிறப்பான ஆட்டத்தின் காரணமாக ஆட்டநாயகன் விருதை வென்று அசத்தியுள்ளார். இவர் இந்த 5 விருதுகளையும் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் மட்டுமே வென்றுள்ளார்.
ஜாவேத் மியான்தத்
இந்த பட்டியலின் நான்காம் இடத்தைப் பிடித்துள்ள வீரர் பாகிஸ்தானின் முன்னாள் ஜாம்பவானாக அறியப்படும் ஜாவேத் மியான்தத் தான். இவர் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 5 முறை பாகிஸ்தான் அணி தோல்வியைச் சந்தித்த நிலையிலும், தனது சிறப்பான ஆட்டத்தின் காரணமாக ஆட்டநாயகன் விருதை வென்று அசத்தியுள்ளார். இவர் இந்த 5 விருதுகளையும் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் மட்டுமே வென்றுள்ளார்.
அரவிந்த டி சில்வா
இந்த பட்டியலின் 5ஆம் இடத்தைப் பிடித்திருக்கும் வீரர் இலங்கை அணியின் முன்னாள் வீரரான அரவிந்த டி சில்வா தான். 5 முறை சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இலங்கை அணி தோல்வியைச் சந்தித்த நிலையிலும் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்று ஜாம்பவான்கள் பட்டியலில் இணைந்துள்ளார். இதில் அவர் 3 விருதுகளை ஒருநாள் கிரிக்கெட்டிலும், இரண்டு முறை டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டிலும் வென்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதையும் படிங்க:
மேலும் இந்த பட்டியலில் ஆஸ்திரேலியாவின் முன்னாள் ஜாம்பவான் ரிக்கி பாண்டிங், ஜிம்பாப்வேவின் கிராண்ட் பிளவ்ர், பாகிஸ்தானின் இன்ஸமாம் உல் ஹக், நியூசிலாந்தின் ஷேன் பண்ட், இலங்கை அணியின் துனித் வெல்லாலகே, இந்தியாவின் விராட் கோலி உள்ளிட்டோரும் தங்கள் அணி தோல்வியடைந்த நிலையிலும், ஆட்டநாயகன் விருதை வென்று அசத்தியுள்ளனர். அவர்கள் வரிசையில் தற்சமயம் ஷாய் ஹோப்பும் இணைந்துள்ளார்.