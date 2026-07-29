இந்திய டெஸ்ட் அணியில் இடம்பிடித்த 33 வயது ஆல் ரவுண்டர்; யார் இந்த சரான்ஷ் ஜெயின்?
சரான்ஷ் ஜெயின் இதுவரை விளையாடியுள்ள 54 முதல்தர போட்டிகளில் பேட்டிங்கில் 2 சதங்கள், 14 அரைசதங்கள் உட்பட மொத்தம் 2,223 ரன்களையும், பந்துவீச்சில் 188 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தியுள்ளார்.
Published : July 29, 2026 at 9:00 AM IST
ஹைதராபாத்: காயம் காரணமாக இலங்கை டெஸ்ட் தொடரில் இருந்து வாஷிங்டன் சுந்தர் விலகியிருக்கும் நிலையில், அவருக்குப் பதிலாக இந்திய அணியில் மத்தியப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த 33 வயது ஆல் ரவுண்டர் சாரன்ஷ் ஜெயின் முதன்முறையாகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்திய அணி அடுத்த மாதம் இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் செய்து இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி கலே சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதி கொழும்பிலுள்ள சிங்களீஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்திலும் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதிலும் குறிப்பாக இந்த ஆண்டில் இந்திய அணி விளையாடப் போகும் முதல் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடர் இதுவாகும். இந்த நிலையில், இலங்கை அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்கான 15 பேர் கொண்ட இந்திய அணியை பிசிசிஐ இன்று அறிவித்துள்ளது. இந்தத் தொடரில் இந்திய அணியின் கேப்டனாக ஷுப்மன் கில்லும், துணைக்கேப்டனாக கே.எல். ராகுலும் தொடர்ந்து செயல்படவுள்ளனர்.
அறிமுக வீரருக்கு வாய்ப்பு
அதேசமயம், காயம் காரணமாக வாஷிங்டன் சுந்தர் இலங்கை அணிக்கு எதிரான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாட முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக, மத்தியப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த 33 வயதான ஆல் ரவுண்டர் சரான்ஷ் ஜெயினுக்கு முதன்முறையாக இந்திய டெஸ்ட் அணியில் விளையாடும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. இந்நிலையில், யார் இந்த சரான்ஷ் ஜெயின்? என்ற கேள்விகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளன.
மத்தியப் பிரதேச அணிக்காக உள்ளூர் கிரிக்கெட்டில் விளையாடி வரும் சரான்ஷ் ஜெயின் தற்சமயம் இந்திய டெஸ்ட் அணிக்குத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது பலரையும் ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளது. ஆனால், சரான்ஷ் ஜெயினின் இந்தத் தேர்வு என்பது ஏதோ ஒரு போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடியதால் கிடைத்த திடீர் திருப்புமுனை அல்ல. மாறாக, உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டில் அவர் பல ஆண்டுகளாகத் தொடர்ந்து அளித்து வரும் சிறப்பான பங்களிப்பிற்குக் கிடைத்த அங்கீகாரமாகும்.
யார் இந்த சரான்ஷ் ஜெயின்?
மத்தியப் பிரதேசத்தின் இந்தூர் நகரைச் சேர்ந்த சரான்ஷ் ஜெயின், ஒரு பாரம்பரியமிக்க கிரிக்கெட் குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர் ஆவார். இவருடைய தந்தை சுபோத் ஜெயினும் ஒரு வலதுகை ஆஃப்-ஸ்பின்னராக மத்தியப் பிரதேச அணிக்காக 9 ரஞ்சி கோப்பைப் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். ஆனால், அவரால் சர்வதேச கிரிக்கெட் வரை முன்னேற முடியவில்லை. தற்போது அவருடைய மகன், தந்தை தவறவிட்ட அந்தப் பெருமையை இந்திய டெஸ்ட் அணியில் இடம்பிடித்ததன் மூலம் சாதித்துக் காட்டியுள்ளார்.
சரான்ஷ் ஜெயின் கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு மத்தியப் பிரதேச அணிக்காக முதல்தர போட்டிகளில் அறிமுகமானார். இருப்பினும், ஆரம்பகட்ட சீசன்களில் இவருக்குப் போதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்காமல் விளையாடும் லெவனில் இருந்து ஓரங்கட்டப்பட்டார். அதன்பின், புகழ்பெற்ற உள்நாட்டுப் பயிற்சியாளரான சந்திரகாந்த் பண்டிட் மத்தியப் பிரதேச அணியின் பயிற்சியாளராகப் பொறுப்பேற்ற பிறகு, சாரன்ஷின் கிரிக்கெட் வாழ்க்கை முற்றிலும் மாறியது.
Saransh Jain has earned his maiden Test call-up 👏— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) July 28, 2026
Take a look at the new off-spinner, who set the stage on fire with his stunning 5/49 in the Duleep Trophy final. 👌 pic.twitter.com/VIlTxFDhAy
திருப்புமுனை
ஏனெனில், சாரன்ஷை ஒரு சிறந்த சுழற்பந்து வீச்சு ஆல் ரவுண்டராக வடிவமைத்த பெருமை சந்திரகாந்த் பண்டிட்டையே சாரும். அதன்பின், இவரது கிரிக்கெட் வாழ்க்கையின் மிக முக்கியமான திருப்புமுனை 2022ஆம் ஆண்டு அமைந்தது. அந்த ஆண்டு மத்தியப் பிரதேச அணி தனது வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க முதலாவது ரஞ்சி கோப்பை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது. அந்த சீசனுக்கு முன்புவரை வெறும் 8 முதல்தர போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடியிருந்த சரான்ஷ், அந்த சாம்பியன் பட்டத்தின் முக்கியச் சிற்பியாக உருவெடுத்தார்.
நாக்-அவுட் சுற்றுகளில் மட்டும் 13 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய அவர், பெங்களூரு சின்னசுவாமி மைதானத்தில் மும்பைக்கு எதிரான இறுதிப்போட்டியில், ரஜத் படிதாருடன் இணைந்து மிக முக்கியமான அரைசதத்தை அடித்து அணிக்குத் தேவையான முன்னிலையைப் பெற்றுத் தந்தார். பின்னர், பந்துவீச்சிலும் முக்கிய விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார். இந்த 2022 வெற்றியைத் தொடர்ந்து, இந்தியாவின் மிகச் சிறந்த ரெட்-பால் ஆல் ரவுண்டர்களில் ஒருவராக சரான்ஷ் ஜெயின் உருவெடுத்தார்.
இந்தியா ஏ சுற்றுப்பயணம்
சரான்ஷ் ஜெயினுக்கு இந்திய அணியில் இடம் கிடைப்பதற்கான முக்கியக் காரணமாக, இந்தியா ஏ அணியின் இலங்கை சுற்றுப்பயணம் அமைந்தது. அதில், காலே மைதானத்தில் நடந்த இரண்டாவது நான்கு நாள் போட்டியில் சரான்ஷ் அதிரடியான ஆல் ரவுண்ட் ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். முதல் இன்னிங்ஸில் ஆட்டமிழக்காமல் 70 ரன்கள் எடுத்த அவர், பின்னர் பந்துவீச்சில் 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி இந்தியா ஏ அணியின் வெற்றிக்கு வழிவகுத்தார்.
உள்நாட்டுப் போட்டிகள் மற்றும் நீண்ட வடிவ கிரிக்கெட்டில் அசுர சாதனை படைத்திருந்தாலும், துரதிர்ஷ்டவசமாக ஐபிஎல் தொடரில் இவரை எந்த அணியும் ஏலம் எடுக்க முன்வரவில்லை. 2024, 2025 மற்றும் 2026 ஆகிய மூன்று ஆண்டுகளின் ஐபிஎல் ஏலங்களிலும் சரான்ஷ் ஜெயினின் பெயர் இறுதிப் பட்டியல் வரை வந்தும், அவரை ஏலம் எடுக்க எந்த அணியும் ஆர்வம் காட்டவில்லை. ஆனால், தற்போது அந்த ஐபிஎல் ஏமாற்றங்கள் அனைத்தையும் மறக்கடிக்கும் வகையில் இந்திய டெஸ்ட் அணியின் அழைப்பு வந்துள்ளது.
வரலாற்றுச் சாதனை வாய்ப்பு
ஒருவேளை சரான்ஷ் ஜெயின் இந்தத் தொடரில் இந்திய அணிக்காக அறிமுகமானால், இந்திய கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஒரு புதிய சாதனை படைக்கப்படும். கடந்த 1998ஆம் ஆண்டு ராபின் சிங் தனது 33 வயதில் இந்திய டெஸ்ட் அணியில் அறிமுகமானார். அவருக்குப் பிறகு, 33 வயதைக் கடந்த பின் இந்திய டெஸ்ட் அணியில் அறிமுகமாகும் மிக வயதான வீரர் என்ற பெருமையைச் சரான்ஷ் ஜெயின் பெறுவார்.
இதையும் படிங்க:
சரான்ஷ் ஜெயின் இதுவரை விளையாடியுள்ள 54 முதல்தர போட்டிகளில் பேட்டிங்கில் 2 சதங்கள், 14 அரைசதங்கள் உட்பட மொத்தம் 2,223 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். அதேசமயம், பந்துவீச்சில் 188 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தியுள்ளார். மேலும், கடந்த ரஞ்சி கோப்பை சீசனில், வெறும் 7 போட்டிகளில் விளையாடி 57.55 என்ற சிறந்த பேட்டிங் சராசரியுடன் 518 ரன்களையும், பந்துவீச்சில் 30 விக்கெட்டுகளையும் சரான்ஷ் ஜெயின் கைப்பற்றினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.