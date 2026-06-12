முதல் டி20: இலங்கையை 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெஸ்ட் இண்டீஸ் அபார வெற்றி
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் வெற்றிக்கு மிக முக்கிய காரணமாக இருந்த ஆல் ரவுண்டர் ஜேசன் ஹோல்டன் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.
Published : June 12, 2026 at 3:45 PM IST
ஹைதராபாத்: இலங்கை அணிக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
வெஸ்ட் இண்டீஸில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் இலங்கை அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களிலும், இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரிலும் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த ஒருநாள் தொடரில் இலங்கை அணி 1-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியது. இதையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடர் இன்று ஜமைக்காவில் தொடங்கியது.
கிங்ஸ்டனில் உள்ள சபினா பார்க் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இலங்கை அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய இலங்கை அணிக்கு பதும் நிஷங்கா - குசால் மெண்டிஸ் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் நிஷங்கா 18 ரன்களிலும், மெண்டிஸ் 36 ரன்களிலும் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய லசித் மற்றும் பவன் ஆகியோரும் சோபிக்க தவறினர்.
5️⃣0️⃣ wickets in the Caribbean for Big Jase!🏏🌴— Windies Cricket (@windiescricket) June 12, 2026
A huge milestone for Jason Holder💥
Always delivering for the Maroon!💨🏏 #WIvSL #WIOutside pic.twitter.com/WjWPQ8R4fe
அதன்பின் களமிறங்கிய கமிந்து மெண்டிஸ் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அரைசதம் கடந்து அசத்தினார். பின்னர் அவரும் 51 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய வீரர்களும் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதன் காரணமாக இலங்கை அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 147 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. விண்டீஸ் தரப்பில் ஜேசன் ஹோல்டர், ஷமார் ஜோசப் தலா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
பின்னர் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு பிராண்டன் கிங் மற்றும் கேப்டன் ஷாய் ஹோப் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் அதிரடியாக விளையாடிய ஷாய் ஹோப் அரைசதம் கடந்தார். அதேசமயம் பிராண்டன் கிங் 37 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய ஷிம்ரான் ஹெட்மையர் 17 ரன்களிலும், ரோஸ்டன் சேஸ் 16 ரன்களிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.
West Indies took a 1-0 lead in the T20I series against Sri Lanka after an all-round display in Kingston 💪— ICC (@ICC) June 12, 2026
📝: https://t.co/aOBzofCWzm pic.twitter.com/2iEJKzo0bC
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இருப்பினும் இறுதிவரை களத்தில் இருந்த ஷாய் ஹோப் 5 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 65 ரன்களையும், ரோவ்மன் பாவெல் 10 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடித்தந்தனர். இதன் மூலம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 19.2 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இலங்கை அணியை வீழ்த்தியது. வெஸ்ட் இண்டீஸின் இந்த வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்த ஜேசன் ஹோல்டர் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.