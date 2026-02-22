ETV Bharat / sports

டி20 உலகக்கோப்பை 2026: வெஸ்ட் இண்டீஸையும் வீழ்த்துமா ஜிம்பாப்வே?

இரு அணிகளும் இதுவரை 4 முறை மட்டுமே நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 3 முறையும், ஜிம்பாப்வே அணி ஒரு முறையும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஜிம்பாப்வே அணி
ஜிம்பாப்வே அணி (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 22, 2026 at 8:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மும்பை: இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று வரும் ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் தற்சமயம் சூப்பர் 8 சுற்றை எட்டியுள்ளது. இதில் நாளை நடைபெறும் 4ஆவது சூப்பர் 8 சுற்று ஆட்டத்தில் ஷாய் ஹோப் தலைமையிலான வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, சிக்கந்தர் ரஸா தலைமையிலான ஜிம்பாப்வே அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.

இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி மும்பையிலுள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது. ஏற்கெனவே இவ்விரு அணிகளும் லீக் சுற்று போட்டிகளில் அபாரமாக செயல்பட்டுள்ளதுடன், தோல்வியையே தழுவாமல் சூப்பர் 8-க்கு முன்னேறியுள்ளன. இதனால் இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.

வெஸ்ட் இண்டீஸ்

டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இதுவரை இரண்டு முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, மூன்றாவது முறையாக கோப்பையை வெல்லும் முனைப்புடன் இந்த தொடரில் விளையாடி வருகிறது. அதற்கேற்றவாரே அந்த அணி விளையாடிய அனைத்து லீக் போட்டிகளிலும் அபாரமான வெற்றியை பதிவு செய்து, சூப்பர் 8-க்கு முன்னேறியுள்ளது.

அணியின் பேட்டிங்கில் பிராண்டன் கிங், ஷிம்ரான் ஹெட்மையர், ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோட், ரோவ்மன் பாவெல் உள்ளிட்டோரும், பவுலிங்கில் ஜேசன் ஹோல்டர், அல்ஜாரி ஜோசப், அகீல் ஹோசைன், மேத்யூ ஃபோர்ட் அகியோரும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருவது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.

ஜிம்பாப்வே

மறுபக்கம் யாரும் எதிர்பாராத வகையில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ள ஜிம்பாப்வே அணி, லீக் சுற்றில் முன்னாள் சாம்பியன்கள் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இலங்கை அணிகளை வீழ்த்தி சூப்பர் 8 சுற்றுக்குள் நுழைந்துள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக அந்த அணி கடந்த 2009ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு முதல் முறையாக சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.

அணியின் பேட்டிங்கில் கேப்டன் சிக்கந்தர் ரஸா, பிரையன் பென்னெட் ஆகியோர் தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடி வருகின்றனர். பவுலிங்கை பொறுத்தவரையில் பிளெசிங் முசரபானி, தியான் மேயர்ஸ், பிராட் எவான்ஸ் ஆகியோர் இருப்பது அணிக்கு பெரும் பலமாக இருந்து வருகிறது. இதனால் நாளைய போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸையும் வீழ்த்தி ஜிம்பாப்வே அணி ஆதிக்கம் செலுத்துமா என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.

நேருக்கு நேர்

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டை பொறுத்தவரையில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 4 முறை மட்டுமே நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. அதில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 3 முறையும், ஜிம்பாப்வே அணி ஒரு முறையும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானம்

மும்பையிலுள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானம் வரலாற்றில் பேட்டர்களுக்கு சாதகமான மைதானங்களில் ஒன்றாக இருந்து வருகிறது. இங்கு இதுவரை 19 டி20 போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ள நிலையில் அதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகள் 9 போட்டிகளிலும், சேஸிங் செய்த அணிகள் 10 போட்டிகளிலும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. மேலும் இங்கு பனியின் தாக்கம் இருக்கும் என்பதால், டாஸ் வெல்லும் அணி பவுலிங்கை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழி வகுக்கலாம்.

நேரலை தகவல்கள்

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இதில் இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு மாலை 6.30 மணிக்கு நடைபெறும்.

இதையும் படிங்க

உத்தேச லெவன்

வெஸ்ட் இண்டீஸ்: பிராண்டன் கிங், ஷாய் ஹோப் (கேப்டன்), ஷிம்ரான் ஹெட்மையர், ரோவ்மேன் பாவல், ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோர்ட், ரோஸ்டன் சேஸ், ரொமாரியோ ஷெப்ஃபர்ட், ஜேசன் ஹோல்டர், அகீல் ஹொசைன், குடாகேஷ் மோட்டி, ஷமார் ஜோசப்

ஜிம்பாப்வே: பிரையன் பென்னட், தடிவானாஷே மருமணி , தியான் மியர்ஸ், சிக்கந்தர் ராசா (கேப்டன்), ரியான் பர்ல், டோனி முனியோங்கா, தஷிங்கா முசெகிவா, பிராட் எவன்ஸ், வெலிங்டன் மசகட்சா, கிரேம் க்ரீமர், பிளெஸிங் முசரபானி.

TAGGED:

WEST INDIES VS ZIMBABWE SUPER 8
ZIMBABWE VS WEST INDIES 2026
UNDERDOG ZIMBABWE
வெஸ்ட் இண்டீஸ் VS ஜிம்பாப்வே
ZIMBABWE VS WEST INDIES 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.