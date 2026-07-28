5 ஓவர்கள்; 0 ரன்கள்; 5 விக்கெட்டுகள்: உலக சாதனை பக்கத்தில் இடம்பிடித்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் வீரர் ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ்
பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியின் மூன்றாம் நாள் ஆட்டத்தில், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் ஆல் ரவுண்டர் ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ் ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் உலகையும் வியப்பில் ஆழ்த்தும் வகையில் உலக சாதனை ஒன்றை படைத்துள்ளார்.
Published : July 28, 2026 at 12:56 PM IST|
Updated : July 28, 2026 at 1:32 PM IST
வெஸ்ட் இண்டீஸில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி, இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி டிரினிடாட்டில் உள்ள பிரையன் லாரா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 311 ரன்கள் குவித்து ஆல் அவுட்டானது.
அதனைத்தொடர்ந்து தனது முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய பாகிஸ்தான் அணி 282 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்ததால், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 29 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றது. அதன்பின், இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடர்ந்து விளையாடி வரும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, மூன்றாம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 126 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. இதன் மூலம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி ஒட்டுமொத்தமாக 155 ரன்கள் முன்னிலையுடன் நான்காம் நாள் ஆட்டத்தைத் தொடரவுள்ளது.
An unbelievable spell of fast bowling from West Indies seamer Justin Greaves that netted five consecutive wicket maidens in the first #WTC27 Test 💥— ICC (@ICC) July 28, 2026
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இந்த நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டெஸ்ட் போட்டியின் மூன்றாம் நாள் ஆட்டத்தில், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் ஆல் ரவுண்டர் ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ் ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் உலகையும் வியப்பில் ஆழ்த்தும் வகையில் உலக சாதனை ஒன்றை படைத்துள்ளார். டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இதற்கு முன் எந்தவொரு பந்துவீச்சாளரும் செய்யாத வகையில், தான் வீசிய தொடர்ந்து 5 ஓவர்களில் ஒரு ரன் கூட கொடுக்காமல் 5 முக்கிய விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார்.
ஆட்டத்தின் 63ஆவது ஓவரின் முடிவில் பாகிஸ்தான் அணி 4 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 244 ரன்கள் எடுத்து மிக வலுவான நிலையில் இருந்தது. அந்தச் சமயத்தில் பந்தைக் கையில் எடுத்த ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ், தனது துல்லியமான பந்துவீச்சால் அடுத்தடுத்த ஓவர்களில் ஒவ்வொரு விக்கெட்டாக வீழ்த்தி பாகிஸ்தான் அணியின் மிடில் மற்றும் லோயர் ஆர்டர் பேட்டிங் வரிசையை ஒற்றை ஆளாக நிலைகுலையச் செய்தார்.
சாதனை ஓவர்கள்...
முதல் விக்கெட் (64ஆவது ஓவர்): கிரீவ்ஸ் தான் வீசிய இந்த ஓவரின் முதல் 5 பந்துகளையும் மிகத் துல்லியமாக வீசி, ரன்கள் ஏதும் கொடுக்காமல் பாகிஸ்தான் அணிக்கு கடுமையான அழுத்தத்தை உருவாக்கினார். அதன்பின் ஓவரின் கடைசிப் பந்தில், அதுவரை மிகச்சிறப்பாக விளையாடி சதம் கடந்து 109 ரன்களுடன் நங்கூரம் போல் நின்ற பாகிஸ்தான் கேப்டன் ஷான் மசூத்தின் விக்கெட்டை வீழ்த்தி, தனது முதல் விக்கெட் மெய்டன் ஓவரைப் பதிவு செய்தார்.
இரண்டாவது விக்கெட் (66ஆவது ஓவர்): தனது அடுத்த ஓவரில், புதிய பேட்ஸ்மேன் அமீர் ஜமாலுக்கு கிரீவ்ஸ் கடுமையான நெருக்கடி கொடுத்தார். பந்தின் ஸ்விங்கைக் கணிக்க முடியாமல் திணறிய அமீர் ஜமால், அந்த ஓவரின் இரண்டாவது பந்திலேயே ரன்கள் ஏதுமின்றி கேட்ச் கொடுத்து விக்கெட்டை இழந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய அலி உஸ்மானாலும் அந்த ஓவரின் எஞ்சிய பந்துகளில் எந்தவொரு ரன்னையும் எடுக்க முடியாததால், இது கிரீவ்ஸின் தொடர்ந்து 2ஆவது விக்கெட் மெய்டன் ஓவராக மாறியது.
Justin Greaves picks up his first 5️⃣ wicket haul in Test cricket!💪🏾👏🏾#WIvPAK #WIOutside pic.twitter.com/XJSMzNTSZT— Windies Cricket (@windiescricket) July 27, 2026
மூன்றாவது விக்கெட் (68ஆவது ஓவர்): தனது அடுத்த ஓவரிலும் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய கிரீவ்ஸ், அந்த ஓவரின் மூன்றாவது பந்தில் அலி உஸ்மானின் விக்கெட்டையும் வீழ்த்தினார். இந்த ஓவரிலும் எந்தவொரு ரன்னையும் கொடுக்காமல் மெய்டனாக்கியதன் மூலம், ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ் தொடர்ந்து 3ஆவது விக்கெட் மெய்டன் ஓவரை வீசி பாகிஸ்தான் அணியை நிலைகுலையச் செய்தார்.
நான்காவது விக்கெட் (70ஆவது ஓவர்): தனது அடுத்த ஓவரில் பாகிஸ்தான் அணியின் நட்சத்திர வீரரான முகமது ரிஸ்வான் பேட்டிங் செய்ய வந்தார். ஆனால், கிரீவ்ஸின் அபார பந்துவீச்சுக்கு முன்னால் அவராலும் தாக்குப்பிடிக்க முடியவில்லை. அந்த ஓவரின் 4ஆவது பந்திலேயே முகமது ரிஸ்வானை ரன் ஏதும் எடுக்கவிடாமல் வெளியேற்றி அசத்திய கிரீவ்ஸ், தொடர்ந்து 4ஆவது விக்கெட் மெய்டன் ஓவரை வீசி ஸ்டூவர்ட் பிராட்டின் உலக சாதனையைச் சமன் செய்தார்.
ஐந்தாவது விக்கெட் (72ஆவது ஓவர்): தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் 72ஆவது ஓவரை வீசிய ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ், அந்த ஓவரிலும் ஒரு ரன் கூட கொடுக்காமல் முகமது அப்பாஸின் விக்கெட்டை வீழ்த்தி அசத்தினார். இதன் மூலம் 149 ஆண்டுகால டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றிலேயே, தொடர்ந்து 5 ஓவர்களில் ஒரு ரன் கூட தராமல் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதல் பந்துவீச்சாளர் என்ற இமாலய உலக சாதனையை ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ் படைத்து சரித்திரம் படைத்தார்.
இதன் மூலம், தொடர்ந்து 30 பந்துகளை வீசி ஒரு ரன் கூட தராமல் 5 விக்கெட்டுகளை அள்ளிய கிரீவ்ஸின் இந்த அபார பந்துவீச்சால், 244 ரன்களுக்கு 4 விக்கெட் என்ற வலுவான நிலையில் இருந்த பாகிஸ்தான் அணி, அடுத்த 38 ரன்களுக்குள் எஞ்சிய 6 விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 282 ரன்களுக்குச் சுருண்டது. தனது முதல் இன்னிங்ஸ் முடிவில் கிரீவ்ஸ் 11 ஓவர்களில் 6 மெய்டன்களுடன் 27 ரன்கள் மட்டுமே கொடுத்து 5 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார். மேலும், சர்வதேச டெஸ்ட் போட்டிகளில் அவரது முதல் 5 விக்கெட் ஹால் இதுதான் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
ஸ்டூவர்ட் பிராட்டின் சாதனை முறியடிப்பு
சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இதற்கு முன்பு, கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜோஹன்னஸ்பர்க்கில் நடைபெற்ற தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்டில் இங்கிலாந்தின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஸ்டூவர்ட் பிராட் ரன் ஏதும் தராமல் தொடர்ந்து 4 விக்கெட் மெய்டன் ஓவர்களை வீசியதே இதுநாள் வரையிலும் சாதனையாக இருந்தது. தற்போது தொடர்ந்து 5 விக்கெட் மெய்டன் ஓவர்களை வீசி அந்தச் சாதனையை ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ் முறியடித்துப் புதிய வரலாற்றை எழுதியுள்ளார்.
ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ் நெகிழ்ச்சி
இந்த வரலாற்றுச் சாதனைக்குப் பிறகு பேசிய ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ், "நான் பந்துவீச வந்தபோது, கேப்டன் ரோஸ்டன் சேஸ் என்னிடம், 'நீ எப்படி பந்துவீசிக் கொண்டிருக்கிறாயோ, அதே லைன் மற்றும் லெந்தில் தொடர்ந்து பந்துவீசு. அணிக்கு சில விக்கெட்டுகளைப் பெற்றுத்தர முடியுமா என்று பார்' என்று கூறினார். மைதானத்தில் பந்து நன்றாக ஸ்விங் ஆனது, அதற்கான பலனும் எனக்குக் கிடைத்தது. எப்போதெல்லாம் என் கையில் பந்து கிடைக்கிறதோ, அப்போதெல்லாம் அணி என்னை ஒரு நம்பிக்கையான வீரராகவே பார்க்கிறது.
Justin Greaves, 5️⃣ wickets, 5️⃣ consecutive maiden overs! 🤯🔥 pic.twitter.com/H6BlHIAIkv— Memes Unlimited (@Memesandfunnn) July 28, 2026
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அத்துடன் இக்கட்டான சூழ்நிலைகளில் இருந்து அணியை மீட்டெடுக்கவே நான் முயல்கிறேன். டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் எனது முதல் 5 விக்கெட் சாதனையை இத்தகைய மைல்கல்லாகப் பதிவு செய்தது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. இருப்பினும், இப்போட்டியில் நாம் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் இன்னும் நிறைய உள்ளன" என்று கூறினார். ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸின் இந்த அசாத்திய சாதனையையடுத்து உலகெங்கிலும் உள்ள கிரிக்கெட் பிரபலங்களும் ரசிகர்களும் அவருக்குத் தங்களது வாழ்த்துகளைக் குவித்து வருகின்றனர்.