வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் தொடர் - இந்திய அணி அறிவிப்பு
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி இந்தியாவில் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொள்கிறது.
Published : September 16, 2026 at 10:52 PM IST
ஹைதராபாத்: வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் சர்வதேச கிரிக்கெட் தொடர் மற்றும் டி20 கிரிக்கெட் தொடருக்கான இந்திய அணியை பிசிசிஐ இன்று அறிவித்துள்ளது.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள உள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, ஒருநாள் சர்வதேச கிரிக்கெட் தொடர் மற்றும் டி20 கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாட உள்ளது. இதற்கான இந்திய அணியை பிசிசிஐ இன்று அறிவித்துள்ளது.
ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடருக்கா 15 பேர் கொண்ட இந்திய அணிக்கு சுப்மன் கில் கேப்டனாகவும், கே.எல்.ராகுல் துணைக் கேப்டனாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அணியில் ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ருத்துராஜ் கெக்வாட், துருவ் சுரல், நிதீஷ் குமார் ரெட்டி, ரவீந்திர ஜடேஜா, குல்தீப் யாதவ், பிரசித் கிருஷ்ணா, குர்னூர் பரர், முகமது சிராஜ், அயுப் நபி, யெஸ்வி ஜேஷ்வால், நமன் திர் ஆகியோரும் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
🚨 News 🚨 #TeamIndia ODI & T20I squads announced for West Indies tour of India 2026, along with updated squad for Japan T20I & Asian Games. More Details ▶️https://t.co/Lxx3Bz8Q14 https://t.co/Y9RGlQ09XK— BCCI (@BCCI) September 16, 2026
டி20 கிரிக்கெட் தொடருக்கான 15 வீரர்கள் கொண்ட அணிக்கு ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் கேப்டனாகவும், திலக் வர்மா துணைக் கேப்டனாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அபிஷேக் சர்மா, வைபவ் சூரியவம்சி, இஷான் கிஷன்(விக்கெட் கீப்பர்), சஞ்சு சாம்சன்(விக்கெட் கீப்பர்), சிவம் துபே, குல்தீப் யாதவ், அக்ஷர் படேல், வாஷிங்டன் சுந்தர், ரவி பிஸ்னோய், நிதீஷ் குமார் ரெட்டி, அர்ஷ்தீப் சிங், பிரின்ஸ் யாதவ், மயங்க் யாதவ் ஆகியோரும் இந்த அணியில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.