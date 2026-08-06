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ஐசிசி உலகக் கோப்பை 2027: நேரடித் தகுதி வாய்ப்பை இழக்கும் அபாயத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸ்?

ஐசிசி உலகக் கோப்பை 2027 நேரடித் தகுதி வாய்ப்பை உயிர்ப்புடன் வைத்திருக்க, இந்தியாவிற்கு எதிரான முதல் இரண்டு போட்டிகளிலும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் கட்டாயம் வெற்றி பெற வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

ஐசிசி உலகக் கோப்பை 2027
ஐசிசி உலகக் கோப்பை 2027 (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 6, 2026 at 7:38 PM IST

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ஹைதராபாத்: கிரிக்கெட் உலகின் அசைக்க முடியாத ஜாம்பவானாகத் திகழ்ந்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, 2027ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கு நேரடியாகத் தகுதிபெற முடியாத சூழ்நிலையை எதிர்கொண்டுள்ளது.

ஐசிசி ஆடவர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது 2027ஆம் ஆண்டு தென்னாப்பிரிக்கா, ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமீபியாவில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த முறை 14 அணிகள் பங்கேற்கவுள்ளதால், இத்தொடரில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு தற்போதிலிருந்தே ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வருகிறது. மேலும் இந்த தொடருக்கான தகுதிச்சுற்று போட்டிகள் அடுத்த ஆண்டு (2027) பிப்ரவரி 21 முதல் மார்ச் 23 வரை நடைபெறும் என ஐசிசி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

இநிந்லையில், கிரிக்கெட் உலகின் அசைக்க முடியாத ஜாம்பவானாகத் திகழ்ந்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, 2027ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கு நேரடியாகத் தகுதிபெற முடியாமல் போகும் இக்கட்டான சூழ்நிலையை எதிர்கொண்டுள்ளது. ஏற்கனவே 2023 உலகக் கோப்பைத் தொடருக்குத் தகுதிபெறத் தவறி அதிர்ச்சியளித்த அந்த அணி, தற்போது தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது முறையாக நேரடித் தகுதிக்கான வாய்ப்பை இழக்கும் விளிம்பில் தத்தளித்து வருகிறது.

ஏனெனில், ஐசிசி விதிகளின்படி எதிர்வரும் செப்டம்பர் 30, 2026 நிலவரப்படி ஒருநாள் அணிகள் தரவரிசையில் முதல் எட்டு இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் மட்டுமே உலகக் கோப்பைக்கு நேரடியாகத் தகுதிபெற முடியும். தற்போதைய தரவரிசையில் ஷாய் ஹோப் தலைமையிலான வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 10ஆவது இடத்தில் உள்ளது. மேலும், தகுதிக்கான காலக்கெடுவிற்கு முன்னதாக அந்த அணி இரண்டு ஒருநாள் போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாட முடியும் என்பது அதன் தகுதிப் பாதையை மேலும் சிக்கலாக்கியுள்ளது.

அதன்படி, வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி எதிர்வரும் செப்டம்பர் மாதத்தில் இந்தியாவிற்கு எதிராக மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் பங்கேற்கிறது. ஆனால், இத்தொடரின் முதல் இரு போட்டிகள் மட்டுமே (செப்டம்பர் 27 மற்றும் 30) ஐசிசியின் காலக்கெடுவிற்குள் முடிவடைகின்றன. அக்டோபர் 3ஆம் தேதி நடைபெறும் மூன்றாவது போட்டி தரவரிசைக் கணக்கீட்டில் எடுத்துக்கொள்ளப்படாது. இதனால், நேரடித் தகுதி வாய்ப்பை உயிர்ப்புடன் வைத்திருக்க, இந்தியாவிற்கு எதிரான முதல் இரண்டு போட்டிகளிலும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் கட்டாயம் வெற்றி பெற வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், இந்தியாவை வீழ்த்துவது ஒருபுறம் இருந்தாலும், அயர்லாந்து மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரின் முடிவையும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி சார்ந்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. தற்போதைய தரவரிசையில் ஆப்கானிஸ்தான் 8ஆவது இடத்திலும், அயர்லாந்து 12ஆவது இடத்திலும் உள்ளன.

ஒருவேளை அயர்லாந்து அணி இத்தொடரை 5-0 அல்லது 4-1 என்ற கணக்கில் வென்றால் மட்டுமே வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியால் முதல் எட்டு இடங்களுக்குள் முன்னேற முடியும். ஆனால், இத்தொடரின் முதல் போட்டி மழையினால் கைவிடப்பட்டது, வெஸ்ட் இண்டீஸின் எதிர்பார்ப்புக்குப் பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால், அயர்லாந்து அணியின் வெற்றியை வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி உற்று நோக்கியுள்ளது.

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ஒருவேளை வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி தரவரிசையில் முதல் எட்டு இடங்களுக்குள் வரத் தவறினால், 2027 பிப்ரவரி-மார்ச் மாதங்களில் நடைபெறவுள்ள உலகக் கோப்பை தகுதிச் சுற்றுப் போட்டிகளில் விளையாட வேண்டியிருக்கும். முன்னதாக 2023 உலகக் கோப்பை தகுதிச் சுற்றில் சொதப்பிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, கிரிக்கெட் வரலாற்றிலேயே முதல்முறையாக உலகக் கோப்பைக்குத் தகுதிபெறாமல் வெளியேறி ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.

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ICC ODI WORLD CUP 2027
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ODI WORLD CUP 2027
வெஸ்ட் இண்டீஸ்
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