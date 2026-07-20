த்ரில் வெற்றியுடன் தொடரை வென்றது நியூசிலாந்து; உலகக் கோப்பை கனவில் சரிவைச் சந்திக்கும் வெஸ்ட் இண்டீஸ்!
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரை வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி இழந்துள்ள நிலையில், 2027 ஒருநாள் உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கான நேரடித் தகுதி வாய்ப்பும் இக்கட்டான நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது.
Published : July 20, 2026 at 12:15 PM IST
பார்படாஸ்: வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான 4ஆவது ஒருநாள் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி ஒரு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றி பெற்றதுடன், 3-1 என்ற கணக்கில் தொடரையும் கைப்பற்றியது.
வெஸ்ட் இண்டீஸில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள நியூசிலாந்து அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் ஏற்கனவே நடைபெற்று முடிந்த முதல் மூன்று ஒருநாள் போட்டிகளின் முடிவில், நியூசிலாந்து அணி 2-1 என்ற கணக்கில் தொடரில் முன்னிலை பெற்றிருந்தது. இந்நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான நான்காவது ஒருநாள் போட்டி பார்படாஸில் நடைபெற்றது.
பேட்டர்கள் ஏமாற்றம்
கென்சிங்டன் ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, எதிரணியின் பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் திணறியது. அந்த அணியில் அமீர் ஜாங்கூ 51 ரன்களையும், குடாகேஷ் மோட்டி 41 ரன்களையும் சேர்த்ததைத் தவிர, மற்ற வீரர்கள் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினர்.
Mark Chapman with 80 off 82 balls 💥— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) July 19, 2026
Rain has stopped play with the BLACKCAPS at 149/5 requiring 40 to win.#WINvNZ | 📸 Getty pic.twitter.com/75fL0llBzZ
இதன் காரணமாக வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 44.4 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 188 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. நியூசிலாந்து தரப்பில் அபாரமாக பந்துவீசிய மிட்செல் சான்ட்னர் மற்றும் மேத்யூ ஃபிஷர் தலா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினர். அதன்பின் 189 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற எளிய இலக்குடன் களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணிக்கும் தொடக்கம் சிறப்பாக அமையவில்லை.
நியூசிலாந்து த்ரில் வெற்றி
குறிப்பாக டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் சோபிக்கத் தவறிய நிலையில், மார்க் சாப்மேன் மற்றும் மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் இணை அணியை சரிவிலிருந்து மீட்கும் முயற்சியில் இறங்கியது. இதில் சாப்மேன் அரைசதம் கடந்து அசத்தினார். அதன்பின் 80 ரன்களில் மார்க் சாப்மேனும், 32 ரன்களில் மைக்கேல் பிரேஸ்வெல்லும் ஆட்டமிழந்து வெளியேறினர். பின்னர் களமிறங்கிய கேப்டன் மிட்செல் சான்ட்னர் இறுதிவரை களத்தில் இருந்து அணியை வெற்றிக்கு அழைத்துச் சென்றார்.
மறுபுறம் நியூசிலாந்து அணியும் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்த நிலையிலும், 44.1 ஓவர்களில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 189 ரன்கள் எடுத்தது. வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் குடாகேஷ் மோட்டி சிறப்பாக பந்துவீசி 5 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றியும், அவரது அணியால் வெற்றி பெற முடியாமல் போனது. இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி ஒரு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
Aaaand breathe 😅— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) July 19, 2026
The BLACKCAPS get home with one wicket to spare and clinch the series with a game to spare.#WINvNZ | 📸 Getty pic.twitter.com/RVJvgMVJtg
தகுதிச்சுற்று அச்சுறுத்தல்
இந்த வெற்றியின் மூலம் 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் நியூசிலாந்து அணி 3-1 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்று, தொடரையும் தன்வசப்படுத்தியுள்ளது. அதேசமயம், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி எதிர்வரும் ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கு நேரடியாகத் தகுதி பெறுவதில் கடும் பின்னடைவைச் சந்தித்துள்ளது. ஏனெனில், ஐசிசி தரவரிசையில் முதல் 8 இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகளே உலகக் கோப்பைக்கு நேரடியாகத் தகுதிபெற முடியும்.
தற்சமயம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, ஐசிசி ஒருநாள் தரவரிசையில் 9ஆவது இடத்தில் நீடிக்கிறது. இத்தகைய சூழ்நிலையில் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரையும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி இழந்துள்ளதால், அதன் தரவரிசைப் புள்ளிகள் மேலும் சரிந்து, நேரடித் தகுதி வாய்ப்பு இக்கட்டான நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது. இதனால் இனிவரும் போட்டிகளில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி கட்டாயம் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே நேரடித் தகுதிக்கான வாய்ப்பைப் பெற முடியும்.
Magical spell from Gudakesh, which brought us so close. 🤞🏿#WIvNZ | #MenInMaroon pic.twitter.com/7VfafJ91aQ— Windies Cricket (@windiescricket) July 19, 2026
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இதன் காரணமாக, எதிர்வரும் செப்டம்பர் மாதம் நடைபெறவுள்ள இந்திய அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டியது கட்டாயமாகியுள்ளது. ஒருவேளை தரவரிசை அடிப்படையில் முதல் 8 இடங்களுக்குள் வரத் தவறினால், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி மீண்டும் தகுதிச்சுற்றுப் போட்டிகளில் விளையாடி வென்றால் மட்டுமே உலகக் கோப்பைத் தொடரில் பங்கேற்க முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.