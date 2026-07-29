ஜெய்டன் சீல்ஸ், ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ் அபார பந்துவீச்சு: முதல் டெஸ்டில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி வெஸ்ட் இண்டீஸ் அசத்தல் வெற்றி!
இந்த வெற்றியின் மூலம் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிப்பட்டியலில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 22.73 புள்ளிகளுடன் 8ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறிய நிலையில், பாகிஸ்தான் அணி 6.67 புள்ளிகளுடன் கடைசி இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.
Published : July 29, 2026 at 10:18 AM IST
டிரினிடாட்: பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 90 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து, 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.
வெஸ்ட் இண்டீஸில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி, இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி டிரினிடாட்டில் உள்ள பிரையன் லாரா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 311 ரன்கள் குவித்து ஆல் அவுட்டானது.
அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக ஷாய் ஹோப் 92 ரன்களையும், கவெம் ஹாட்ஜ் 84 ரன்களையும் சேர்த்தனர். பாகிஸ்தான் தரப்பில் முகமது அலி 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். அதனைத்தொடர்ந்து தனது முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய பாகிஸ்தான் அணியில் முன்னாள் கேப்டன் ஷான் மசூத் சதம் விளாசி அசத்தினார். அதேசமயம் மற்றொரு அனுபவ வீரரான இமாம் உல் ஹக்கும் 63 ரன்களைச் சேர்த்தார்.
An unbelievable spell of fast bowling from West Indies seamer Justin Greaves that netted five consecutive wicket maidens in the first #WTC27 Test 💥— ICC (@ICC) July 28, 2026
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ஆனால் வெஸ்ட் இண்டீஸின் ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸின் அபாரமான பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் பாகிஸ்தான் அணியின் மிடில் ஆர்டர் மற்றும் லோவர் ஆர்டர் பேட்டர்கள் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதன் காரணமாக பாகிஸ்தான் அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 282 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது. வெஸ்ட் இண்டீஸ் தரப்பில் ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
அதன்பின் 29 ரன்கள் முன்னிலையுடன் இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடர்ந்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி தொடக்கம் முதலே சீரான இடைவேளையில் விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. அந்த அணியில் ஷமார் ஜோசப் 38 ரன்களையும், டேகநரைன் சந்தர்பால் 35 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இதனால் அந்த அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 181 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது.
Shan Masood anchored the innings for Pakistan with a defiant century 💯— ICC (@ICC) July 28, 2026
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இதன் காரணமாக பாகிஸ்தான் அணிக்கு 211 ரன்கள் இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. எளிய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய பாகிஸ்தான் அணியில் கேப்டன் பாபர் அசாம் அரைசதம் கடந்து அசத்தியதுடன், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 58 ரன்களுடன் களத்தில் இருந்தார். ஆனால் மறுபக்கம் விளையாடிய வீரர்கள் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு நடையைக் கட்ட, அந்த அணி 120 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த நிலையில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து ஆல் அவுட்டானது.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ஜெய்டன் சீல்ஸ் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 90 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தான் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது. இந்த வெற்றியின் மூலம் இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரிலும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.
A boost for West Indies on the World Test Championship standings following their convincing victory over Pakistan in the first Test of their #WTC27 series 🔥— ICC (@ICC) July 29, 2026
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மேலும் இந்த வெற்றியின் மூலம் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிப்பட்டியலில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 22.73 புள்ளிகளுடன் 8ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறிய நிலையில், பாகிஸ்தான் அணி 6.67 புள்ளிகளுடன் கடைசி இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம் இந்த போட்டியில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்தி வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.