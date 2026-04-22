ஆபத்தான ஆடுகளம்; சுருண்டு விழுந்த வீரர்: வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட்டில் பரபரப்பு

வெஸ்ட் இண்டீஸ் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் போது ஏற்பட்ட விபத்தில் வீரர் ஒருவர் காயமடைந்ததை அடுத்து, அப்போட்டியை பாதியிலேயே கைவிடுவதாக நடுவர்கள் அறிவித்தனர்.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 22, 2026 at 3:35 PM IST

ஹைதராபாத்: டிரினிடாட் & டொபாகோ மற்றும் லீவர்ட் தீவுகள் அணிகளுக்கு இடையிலான வெஸ்ட் இண்டீஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி, மோசமான ஆடுகள் காரணமாக பாதியிலேயே கைவிடப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வெஸ்ட் இண்டீஸின் உள்ளூர் போட்டிகளில் ஒன்றான வெஸ்ட் இண்டீஸ் சாம்பியன்ஷிப் என்றழைக்கப்படும் முதல் தர கிரிக்கெட் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நடைபெற்ற போட்டி ஒன்றில் டிரினிடாட் & டொபாகோ மற்றும் லீவர்ட் தீவுகள் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி சர் விவியன் ரிச்சர்ட்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது.

இந்த போட்டியின் மூன்றாம் நாளான இன்று, வழக்கம் போல் போட்டி தொடர்ந்தது. அச்சமயத்தில் டிரினிடாட் அணி வீரர் ஜெய்டன் சீல்ஸ் வீசிய பந்து லீவர்ட் தீவுகள் அணி வீரர் ஜெரிமையா லூயிஸின் ஹெல்மெட்டில் பலமாகத் தாக்கியது. முன்னதாக அந்த குறிப்பிட்ட இடத்திலிருந்து ஒரு பந்து தாழ்வாகச் சென்ற நிலையில், அடுத்த பந்தே எதிர்பாராத விதமாக பவுன்சாகி லூயிஸின் ஹெல்மெட்டை தாக்கியது.

இதனால் ஏற்பட்ட தாக்கத்தில் லூயிஸ் மைதானத்திலேயே சுருண்டு விழுந்தார். அதன்பின் ஸ்டிரெச்சரின் உதவியுடன் லூயிஸ், மைதானத்தை விட்டு வெளியேறி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். தற்போது அவர் உடல்நிலை சீராக உள்ளதாகவும், அவர் தொடர்ந்து மருத்துவ கண்காணிப்பில் வைக்கப்படுவார் என்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.

இதையடுத்து, ஆடுகளத்தின் தன்மை கணிக்க முடியாதவாறு வீரர்களுக்கு ஆபத்தை விளைவிக்கும் வகையில் இருப்பதாக கருதிய நடுவர்கள், வீரர்களின் பாதுகாப்பு காரணமாக போட்டியை பாதியிலேயே ரத்து செய்தனர். இதன் காரணமாக டிரினிடாட் & டொபாகோ மற்றும் லீவர்ட் தீவுகள் அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த போட்டி டிராவில் முடிவடைந்தது.

இச்சம்பவம் குறித்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் வாரியம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "ஆடுகளப் பராமரிப்பாளருடன் நடத்திய ஆலோசனையின் அடிப்படையில், ஆடுகளத்தை சீரமைத்தால் அது ஏதேனும் ஒரு அணிக்குச் சாதகமாக அமைந்துவிடும் என்பதால், போட்டியைத் தொடர இது தகுதியற்ற ஆடுகளம் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டது. எனவே போட்டி கைவிடப்பட்டு டிரா என அறிவிக்கப்படுவதுடன், இரு அணிகளுக்கும் சமமான புள்ளிகள் வழங்கப்படும்" என்று கூறியுள்ளது.

அதேசமயம், முதல் இரண்டு நாள்களிலேயே ஆடுகளம் விளையாட தகுதியற்ற நிலையில் இருந்தபோதும், ஒரு வீரர் காயமடையும் வரை நடுவர்கள் ஏன் போட்டியை தொடர் அனுமதித்தார்கள்? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. மேலும் சர்வதேச அரங்கில் புகழ்பெற்ற சர் விவியன் ரிச்சர்ட்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த சம்பவம், வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் வாரியத்தின் மீதான விமர்சனங்களுக்கும் வழி வகுத்துள்ளது.

