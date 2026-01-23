ETV Bharat / sports

ஹாட்ரிக் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய ஷமார் ஸ்பிரிங்கர்: வெஸ்ட் இண்டீஸூக்கு ஆறுதல் வெற்றி

ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது டி20 போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 15 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

ஷமார் ஸ்பிரிங்கர்
ஷமார் ஸ்பிரிங்கர் (AFP)
Published : January 23, 2026 at 12:56 PM IST

2 Min Read
துபாய்: சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்காக ஹாட்ரிக் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய மூன்றாவது பவுலர் என்ற பெருமையை ஷமார் ஸ்பிரிங்கர் பெற்றுள்ளார்.

ஆஃப்கானிஸ்தான் - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையேயான மூன்று போட்டிகளை கொண்ட டி20 தொடர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்றது. இதில் நடந்து முடிந்த முதலிரண்டு டி20 போட்டிகளிலும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன், தொடரையும் 2-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியது.

இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி நேற்று துபாயில் உள்ள சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 151 ரன்களைச் சேர்த்தது.

இதில் அதிகபட்சமாக கேப்டன் பிராண்டன் கிங் 47 ரன்களை சேர்த்தார். ஆஃப்கானிஸ்தான் தரப்பில் ஜியாஉர் ரஹ்மான், ரஷித் கான், அப்துல்லா அகமதுசாய் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர். பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி வீரர்கள் எதிரணியின் பந்து வீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் தடுமாறினர்.

அந்த அணியில் ரஹ்மனுல்லா குர்பார் 71 ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில் மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறியதால், ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 136 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. வெஸ்ட் இண்டீஸ் தரப்பில் ஷமார் ஸ்பிரிங்கர் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 15 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆறுதல் வெற்றியை பெற்றது.

இந்த நிலையில் இப்போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி தரப்பில் அபாரமான பந்து வீச்சை வெளிப்படுத்திய ஷமார் ஸ்பிரிங்கர் ஹாட்ரிக் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார். அந்த வகையில் ஆட்டத்தின் 19ஆவது ஓவரை வீசிய ஸ்பிரிங்கர், ஓவரின் முதல் பந்தில் 71 ரன்களை குவித்திருந்த ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸின் விக்கெட்டை கைப்பற்றினார்.

அதனைத் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த பந்துகளில் அவர் ரஷித் கான் மற்றும் ஷாஹிதுல்லா ஆகியோரது விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி ஹாட்ரிக்கை பதிவு செய்தார். இதன் மூலம் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்காக ஹாட்ரிக் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய மூன்றாவது பவுலர் என்ற பெருமையையும் அவர் பெற்றுள்ளார்.

முன்னதாக வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் ஆல் ரண்டர் ஜேசன் ஹோல்டர் 2022ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராகவும், ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் 2025 ஆம் ஆண்டு வங்கதேச அணிக்கு எதிராக ஹாட்ரிக் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளனர். தற்போது அவர்கள் வரிசையில் ஷமார் ஸ்பிரிங்கரும் இடம் பிடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் இந்த போட்டியில் அவர் அணியின் வெற்றிக்கு உதவியதன் காரணமாக ஆட்டநாயகன் விருதையும் வென்றார். இருப்பினும் இந்த தொடரின் முதலிரண்டு போட்டிகளில் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி வெற்றியை பதிவு செய்ததன் காரணமாக 2-1 என்ற கணக்கில் டி20 தொடரை கைப்பற்றியதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

SHAMAR SPRINGER HAT TRICK
SHAMAR SPRINGER VS AFGHANISTAN
WEST INDIES HAT TRICK RECORD
ஷமார் ஸ்பிரிங்கர்
AFGHANISTAN VS WEST INDIES T20I

