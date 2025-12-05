ETV Bharat / sports

ஷாய் ஹோப் அபார சதம்; தோல்வியை தவிர்க்க போராடும் விண்டீஸ்!

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரர் ஷாய் ஹோப் சதமடித்து அசத்தியுள்ளார்.

ஷாய் ஹோப்
ஷாய் ஹோப் (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 5, 2025 at 3:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கிறிஸ்ட்சர்ச்: நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியின் நான்காம் நாள் முடிவில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 4 விக்கெட்டு இழப்பிற்கு 212 ரன்களை சேர்த்துள்ளது.

நியூசிலாந்து - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி கிறிஸ்ட்சர்ச்சில் உள்ள ஹாக்லே ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 231 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டாக, வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 167 ரன்களில் சுருண்டது.

இதன் மூலம் 64 ரன்கள் முன்னிலையுடன் இரண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடங்கிய நியூசிலாந்து அணியில் கேப்டன் டாம் லேதம் மற்றும் ரச்சின் ரவீந்திரா ஆகியோர் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன் சதம் விளாசியும் அசத்தினர். இதில் லேதம் 145 ரன்களையும், ரச்சின் ரவீந்திரா 176 ரன்களிலும் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய வீரர்கள் பெரிய அளவில் ரன்களை சேர்க்க முடியாமல் தடுமாறினர்.

இதன் காரணமாக நியூசிலாந்து அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 466 ரன்களை சேர்த்து டிக்ளேர் செய்வதாக அறிவித்தது. வெஸ்ட் இண்டீஸ் தரப்பில் கீமர் ரோச் 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். மேற்கொண்டு வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு 533 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கையும் நியூசிலாந்து அணி நிர்ணயித்திருந்தது.

அதன்பின் கடின இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு தொடக்கம் சிறப்பானதாக அமையவில்லை. அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் சந்தர்பால் 6 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து வந்த அலிக் அதனேஸ் 5 ரன்களுடன் நடையை கட்டினார். தொடர்ந்து ஜான் காம்பெல் 15 ரன்களுக்கும், கேப்டன் ரோஸ்டன் சேஸ் 4 ரன்களிலும் விக்கெட்டை இழந்தனர்.

இதனால் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 74 ரன்களில் 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த ஷாய் ஹோப் - ஜஸ்டீன் க்ரீவ்ஸ் இருவரும் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி விக்கெட் இழப்பை தடுத்து நிறுத்தியதுடன், அணியின் ஸ்கோரையும் மளமளவென உயர்த்தினர். இதில் தொடர்ந்து சிறப்பாக செயல்பட்ட ஷாய் ஹோப் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தனது 4ஆவது சதத்தை பதிவு செய்து அசத்தினார்.

அவருடன் இணைந்து விளையாடிய ஜஸ்டின் க்ரீவ்ஸும் அரைசதம் கடக்க, இருவரின் பார்ட்னர்ஷிப்பும் 140 ரன்களை கடந்தது. இதன் மூலம் நான்காம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 4 விக்கெட்டு இழப்பிற்கு 212 ரன்களை சேர்த்தது. இதில் ஷாய் ஹோப் 116 ரன்களுடனும், ஜஸ்டின் க்ரீவ்ஸ் 55 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர். நியூசிலாந்து தரப்பில் ஜேக்கப் டஃபி 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

இதையும் படிங்க:

  1. ஜெகதீசன், சாய் கிஷோர் அதிரடியில் தொடர் தோல்விக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த தமிழ்நாடு!
  2. சஞ்சு சாம்சன், ஆசிஃப் அசத்தல்; மும்பையின் தொடர் வெற்றிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தது கேரளா!

இதனையடுத்து, மேலும் 319 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி, கைவசம் 6 விக்கெட்டுகள் இருக்கும் நிலையில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி நாளை கடைசி நாள் ஆட்டத்தை தொடரவுள்ளது. இதனால் இந்த போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி தோல்வியைத் தவிர்க்குமா? அல்லது நியூசிலாந்து அணி வெற்றி பெறுமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.

TAGGED:

WEST INDIES VS NEW ZEALAND
SHAI HOPE CENTURY
WEST INDIES FIGHTBACK
நியூசிலாந்து VS வெஸ்ட் இண்டீஸ்
NZ VS WI DAY 4 REPORT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.