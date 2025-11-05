ETV Bharat / sports

ஆசிய இளையோர் பளு தூக்குதல் போட்டியில் 2 வெள்ளி வென்ற மகாராஜன்! சென்னையில் உற்சாக வரவேற்பு!

பளு தூக்கும் வீரர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை அரசு செய்ய வேண்டும் என்று தமிழக வீரர் மகாராஜன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

பளு தூக்குதல் வீரர் மகாராஜன்
பளு தூக்குதல் வீரர் மகாராஜன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 5, 2025 at 5:18 PM IST

சென்னை: ஆசிய இளையோர் விளையாட்டுப் போட்டியில் இரண்டு வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்ற பளு தூக்குதல் வீரர் மகாராஜனுக்கு சென்னை விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

பஹ்ரைன் நாட்டில் கடந்த 19 ஆம் தேதி முதல் ஆசிய இளையோருக்கான விளையாடுப் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் 19 வகையான விளையாட்டு போட்டிகள் நடத்தப்பட்ட நிலையில், மொத்தமாக 45 நாடுகளைச் சேர்ந்த வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றனர். மேலும் 18 வயது உட்பட்டோருக்கான இந்த ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் இந்த ஆண்டு கபடி போட்டியும் சேர்க்கப்பட்டு நடத்தப்பட்டது.

இதில் இந்திய ஆடவர் அணியும், மகளிர் அணியும் வெற்றி பெற்று தங்கப் பதக்கங்களை வென்றன. அதிலும் ஆடவர் மற்றும் மகளிர் அணிகளில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த வீரர், வீராங்கனைகள் சிறப்பாக செயல்பட்டு அணியின் வெற்றிக்கு உதவினர். அதேபோல் திருநெல்வேலி பகுதியைச் சேர்ந்த எட்வினா ஜேசன், 400 மீட்டர் ரிலே மற்றும் மெட்லி ரிலே பிரிவில் இந்திய அணி்யின் ஒரு பகுதியாக செயல்பட்டு வெள்ளி பதக்கத்தை வென்று சாதனை படைத்தார்.

அதே சமயம், பஹ்ரைனில் நடைபெற்ற ஆசிய இளையோர் சாம்பியன்ஷிப் பளு தூக்குதல் போடியில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மகாராஜன், ஸ்நேட்ச் மற்றும் க்ளீன் & ஜெர்க் பிரிவுகளில் வெள்ளி பதக்கம் என்று சாதனை படைத்தார். இந்நிலையில் பதக்கம் வென்று நாடு திரும்பிய மகாராஜனுக்கு சென்னை விமான நிலையத்தில் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த மகாராஜன், "ஆசிய இளையோர் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் பளு தூக்குதலில் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றது மகிழ்ச்சி அளிகிறது. இருப்பினும் நான் மேலும் கடின உழைப்பை கொடுத்திருக்க வேண்டும். இன்னும் நிறைய வெற்றிகளை பெற வேண்டும். அதற்காக கடின உழைப்பை செலுத்தி வருகிறேன்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "முன்பை விட தற்பொழுது பளு தூக்கும் போட்டிகளில் விளையாட்டு வீரர்கள் ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு தேவையான பயிற்சியும், உதவிகளும் கிடைப்பதில்லை. அதனால் பளு தூக்கும் வீரர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை அரசு செய்ய வேண்டும். பதக்கங்கள் வெல்லும் வீரர்களை ஊக்கப்படுத்தினால் அது அவர்கள் வளர்ச்சிக்கு உதவும்" என்றார்.

மேலும், "என்னுடைய கடின உழைப்பு, நிதி பிரச்சனை மற்றும் உடல் தகுதி ஆகியவற்றை சரி செய்தால் இன்னும் அதிகமாக வெற்றி பெறுவேன். கடின உழைப்பு இருந்தால் யாராக இருந்தாலும் வெற்றி பெறலாம். நான் தற்போது வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றதை அடுத்து, தமிழக முதல்வர் வாழ்த்து தெரிவிக்க என்னை அழைத்துள்ளார்" என்று கூறினார்.

முன்னதாக, கடந்த ஆகஸ்ட் 25 ஆம் தேதி குஜராத் மாநிலம் அஹமதாபாத்தில் நடைபெற்ற காமன்வெல்த் பளு தூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் 60 கிலோ எடை பிரிவில் பங்கேற்ற மகாராஜன், இளைஞர் மற்றும் ஜூனியர் பிரிவில் 2 தங்க பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்தார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

ASIAN YOUTH GAMES 2025
MAHARAJAN ARUMUGAPANDIAN
INDIAN WEIGHTLIFTER MAHARAJAN
INDIAN WEIGHTLIFTER MAHARAJAN

