பகலிரவு டெஸ்ட்: வெதர்லேட், லபுஷாக்னே, ஸ்மித் அரைசதம்; வலுவான ஸ்கோரை நோக்கி செல்லும் ஆஸ்திரேலியா!
இங்கிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில் ஆஸ்திரேலிய அணி முன்னிலைப் பெற்று வலுவான நிலையில் உள்ளது.
Published : December 5, 2025 at 5:22 PM IST
பிரிஸ்பேன்: பகலிரவு டெஸ்ட் போட்டியின் இரண்டாம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் ஆஸ்திரேலிய அணி 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 378 ரன்களை சேர்த்துள்ளது.
ஆஸ்திரேலியா-இங்கிலாந்து அணிகள் இடையேயான ஆஷஸ் தொடரின் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி பகலிரவு ஆட்டமாக பிரிஸ்பேனில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து அணி முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 325 ரன்களை சேர்த்திருந்தது. இதில் ஜோ ரூட் 135 ரன்களுடனும், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் 32 ரன்களுடனும் ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் இருந்தனர்.
That's the end of our first innings... with Joe Root unbeaten on 1️⃣3️⃣8️⃣*— England Cricket (@englandcricket) December 5, 2025
Well batted, sir 🫡 pic.twitter.com/2ZwCRfXwzA
இதனையடுத்து இன்று தொடங்கிய இரண்டாம் நாள் ஆட்டத்தில் அரைசதம் அடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் 2 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 38 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். இதன் காரணமாக இங்கிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 334 ரன்களைச் சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் அதிகபட்சமாக மிட்செல் ஸ்டார்க் 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
அதன்பின் முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு டிராவிஸ் ஹெட் மற்றும் ஜேக் வெதர்லேட் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இருவரும் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன் முதல் விக்கெட்டிற்கு 77 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தும் அசத்தினர். அதன்பின் 33 ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில் டிராவிஸ் ஹெட் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து வந்த லபுஷாக்னேவும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார்.
Ball, ball, ball! It's arbol, ain't it?— cricket.com.au (@cricketcomau) December 5, 2025
Jake Weatherald's pre-shot routine is paying off! #Ashes pic.twitter.com/AReWgrckta
இதில் ஜேக் வெதர்லேட் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டுல் தனது முதல் அரைசதத்தைப் பதிவு செய்தும் அசத்தினர். அதன்பின் 12 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 72 ரன்களைச் சேர்த்த கையோடு வெதர்லேட் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் லபுஷாக்னேவுடன் இணைந்த கேப்டன் ஸ்டீவ் ஸ்மித்தும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ஸ்கோரை உயர்த்தினார். இதில் இருவரும் தங்களுடைய அரைசதங்களையும் பதிவு செய்து அசத்தினர்.
பின்னர் 9 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 65 ரன்களுக்கு லபுஷாக்னே ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய கேமரூன் க்ரீன் 45 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார். இந்த ஆட்டத்தில் சதமடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஸ்டீவ் ஸ்மித் 5 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 61 ரன்களிலும், அடுத்து களமிறங்கிய ஜோஷ் இங்கிலிஸ் 23 ரன்களிலும் என ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். பின்னர் இணைந்த அலெக்ஸ் கேரி - மைக்கேல் நேசர் விக்கெட் இழப்பை தடுத்து நிறுத்தினர்.
Australia's top order delivered the goods as they head into Day 3 with a handy lead in Brisbane 👊#WTC27 #AUSvENG 📝: https://t.co/BNKjBSJuJb pic.twitter.com/QY8wMfFdIG— ICC (@ICC) December 5, 2025
இதன் காரணமாக இரண்டாம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் ஆஸ்திரேலிய அணி 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 378 ரன்களைச் சேர்த்தது. இதில் அலெக்ஸ் கேரி 46 ரன்களுடனும், மைக்கேல் நேசர் 15 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர். இங்கிலாந்து தரப்பில் பிரைடன் கார்ஸ் 3 விக்கெட்டுகளையும், பென் ஸ்டோகெஸ் 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். இதனையடுத்து 44 ரன்கள் முன்னிலையுடன் ஆஸ்திரேலியா நாளை மூன்றாம் நாள் ஆட்டத்தை தொடரவுள்ளது.