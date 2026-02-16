ETV Bharat / sports

பாகிஸ்தானை நாங்கள் ஒரு அணியாக மட்டுமே பார்க்கிறோம் - அக்ஸர் படேல்

டி20 கிரிக்கெட்டை பொறுத்தவரையிலும் ஒரு ஆல் ரவுண்டராக அணியின் வெற்றிக்குத் தேவையான நெகிழ்வுத்தன்மையுடன் செயல்படுவது மிகவும் முக்கியமானதாகும் என்று இந்திய வீரர் அக்ஸர் படேல் தெரிவித்துள்ளார்.

அக்ஸர் படேல்
அக்ஸர் படேல் (PTI)
Published : February 16, 2026 at 12:39 PM IST

கொழும்பு: மற்ற அணிகளை போன்று பாகிஸ்தானை நாங்கள் ஒரு அணியாக மட்டுமே பார்ப்பதாக இந்திய வீரர் அக்ஸர் படேல் தெரிவித்துள்ளார்.

நேற்று நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பை லீக் ஆட்டத்தில் இந்திய அணி 61 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தான் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்தியா தொடர்ச்சியாக மூன்று வெற்றிகளை பதிவு செய்துள்ளதுடன் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.

இந்த நிலையில் நேற்றைய போட்டியின் வெற்றிக்குப் பிறகு நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் இந்திய அணியின் ஆல் ரவுண்டர் அக்ஸர் படேல் கலந்துகொண்ட நிலையில், இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டி, இஷான் கிஷனின் ஆட்டம் குறித்து சில கருத்துகளையும் பகிர்ந்து கொண்டார்.

செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய அவர், "வெளியில் இருந்த பார்ப்பவர்களுக்கு இது மிகக்பெரும் ரைவல்ரியாக தோன்றலாம். ஆனால், நாங்கள் அவர்களை ஒரு அணியாக மட்டுமே பார்க்கிறோம். எனவே நாங்கள் இந்த ரைவல்ரி பற்றியெல்லாம் யோசிக்கவில்லை. நாங்கள் ஒரு அணிக்கு எதிராக விளையாடுகிறோம், அதனால் கிரிக்கெட்டில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துகிறோம்" என்று தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "அணியின் தேவைக்கேற்ப எந்த வரிசையிலும் களமிறங்கி பேட்டிங் செய்யவும், முக்கியமான நேரங்களில் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தவும் நான் எப்போதும் தயாராகவே இருக்கிறேன். ஏனெனில் டி20 கிரிக்கெட்டை பொறுத்தவரையிலும் ஒரு ஆல் ரவுண்டராக அணியின் வெற்றிக்குத் தேவையான நெகிழ்வுத்தன்மையுடன் செயல்படுவது மிகவும் முக்கியமானதாகும்" என்றார்.

அதன்பின் இஷான் கிஷனின் அதிரடியான ஆட்டம் குறித்து பேசிய அவர், "அவருடைய சிறந்த ஆட்டங்களில் இதுவும் ஒன்று. ஏனெனில் இங்கு பந்து சற்று அதிகமாக திரும்பிய சூழலிலும் அவர் சிறப்பாக செயல்பட்டார். தன்னம்பிக்கை அதிகமாக இருக்கும்போது, நாம் ஆடுகளத்தைப் பற்றியோ அல்லது நம்மைப் பற்றியோ அதிகமாகச் சிந்திப்பதில்லை. மாறாக நம்முடைய இயல்பாக ஆட்டத்தை விளையாடுவோம். அவரிடம் அதற்கான திறமை உள்ளது" என்று பாராட்டினார்.

பாகிஸ்தானுடனான இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய அணி குரூப் ஏ பிரிவில் முதலிடம் பிடித்து, அதிகாரப்பூர்வமாக சூப்பர் 8 சுற்றுக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து இந்திய அணி தங்களின் கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் நெதர்லாந்தை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இந்த போட்டி பிப்ரவரி 18ஆம் தேதி அகமதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

