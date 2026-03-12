திருவண்ணாமலையில் வாஷிங்டன் சுந்தர், வருண் சக்ரவர்த்தி கிரிவலம்
இந்திய அணி உலகக் கோப்பையை வெல்ல முக்கிய காரணமாக இருந்த தமிழக வீரர்கள், திருவண்ணாமலையில் பொதுமக்களுடன் சாதாரணமாக சாமி தரிசனம் செய்து நிகழ்வு ரசிகர்களை நெகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
Published : March 12, 2026 at 11:10 AM IST
திருவண்ணாமலை: ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலக கோப்பை தொடரில் இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றதை அடுத்து, இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்கள் வருண் சக்ரவர்த்தி மற்றும் வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆகியோர் திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்தனர்.
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் 2026 இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் கோலாகமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. இதில் குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில் கடந்த ஞாயிறு அன்று நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி 96 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மிட்செல் சான்ட்னர் தலைமையிலான நியூசிலாந்து அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன், மூன்றாவது முறையாக டி20 உலகக் கோப்பையையும் கைப்பற்றி சாதனை படைத்தது.
இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க சாதனையில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த வருண் சக்ரவர்த்தி மற்றும் வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆகியோர் முக்கிய பங்கு வகித்தனர். குறிப்பாக வருண் சக்ரவர்த்தி விளையாடிய 9 போட்டிகளில் 14 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியதுடன், நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி வீரர் என்ற பெருமையையும் ஜஸ்பிரித் பும்ராவுடன் இணைந்து பகிர்ந்து கொண்டார்.
இந்த நிலையில் தொடர் முடிந்து சொந்த ஊர் திரும்பிய இருவரும், திருவண்ணாமலைக்கு நேற்றிரவு வருகை தந்தனர். அதன்படி இருவரும் அண்ணாமலையாரை தரிசித்து, சிறப்புப் பூஜைகள் செய்து வழிபட்டனர். தரிசனத்தை முடித்த கையோடு, அவர்கள் இருவரும் 14 கிலோ மீட்டர் தூரம் கொண்ட மலைப்பாதையில் கிரிவலமும் சென்றனர்.
அப்போது கிரிக்கெட் வீரர்களை கண்ட பொதுமக்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் ஆச்சரியப்பட்டனர். அதன் பின் ரசிகர்கள் கிரிக்கெட் வீரர்களுடன் செல்ஃபி எடுக்கவும் ஆர்வம் காட்டினர். பின்னர் ரசிகர்களின் வேண்டுகோளை ஏற்று, வருண் சக்ரவர்த்தி மற்றும் வாஷிங்டன் சுந்தர் இருவரும் அவர்களுடன் புகைப்படங்களையும் எடுத்துக் கொண்டனர்.
