இந்திய அணிக்கு மேலும் ஒரு பின்னடைவு: நியூசிலாந்து தொடரில் இருந்து விலகிய வாஷிங்டன் சுந்தர்

ஏற்கெனவே ரிஷப் பந்த காயம் காரணமாக தொடரிலிருந்து விலகிய நிலையில், தற்சமயம் வாஷிங்டன் சுந்தரும் காயத்தால் தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளது அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.

January 12, 2026

ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் இருந்து இந்திய அணி வீரர் வாஷிங்டன் சுந்தர் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளார்.

இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்துவரும் நியூசிலாந்து அணி முதலில் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி நேற்றைய தினம் வதோதராவில் உள்ள பரோடா கிரிக்கெட் சங்க மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.

இதனையடுத்து களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 300 ரன்களைச் சேர்த்தது. இதில் அதிகபட்சமாக டேரில் மிட்செல் 84 ரன்களையும், டெவான் கான்வே 56 ரன்களையும், ஹென்றி நிக்கோலஸ் 62 ரன்களையும் சேர்த்தனர். இந்திய அணி தரப்பில் முகமது சிராஜ், ஹர்ஷித் ரனா, பிரசித் கிருஷ்ணா ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணியில் கேப்டன் ஷுப்மன் கில் 56 ரன்களையும், விராட் கோலி 93 ரன்களையும் சேர்த்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இறுதியில் கேஎல் ராகுல் 29 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் இந்திய அணி 49 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தியது.

இந்த நிலையில் இப்போட்டியின் போது இந்திய அணி வீரர் வாஷிங்டன் சுந்தர் காயத்தைச் சந்தித்தார். இதனால் அவர் பவுலிங்கில் 5 ஓவர்களை மட்டுமே வீசிய நிலையில், களத்தை விட்டு வெளியேறினார். அதன்பின் பேட்டிங் செய்ய வந்த வாஷிங்டன் சுந்தர் காயத்தையும் பொருட்படுத்தாமல் விளையாடி, அணியின் வெற்றிக்காக உதவி இருந்தார். இருப்பினும் அவர் பேட்டிங் செய்யும் போது வாலியால் அவதிப்பட்டார்.

இதனையடுத்து அவர் சிகிச்சைக்காக வதோதராவில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட ஸ்கேன் பரிசோதனையின் முடிவில் அவரது இடுப்பு பகுதியில் காயம் இருப்பது உறுதியாகியுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து அவர் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான எஞ்சிய ஒருநாள் போட்டிகளில் இருந்து விலகியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளனர்.

இதுகுறித்து நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்கள் ஈடிவி பாரத் செய்தி ஊடகத்திடம் கூறுகையில், "நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் போட்டியின் போது வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு இடுப்பு பகுதியில் காயம் ஏற்பட்டதையடுத்து, அவர் எஞ்சியுள்ள ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான இந்திய அணியில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார். மேலும் அவர் காயத்தில் இருந்து குணமடைய சில காலம் தேவைப்படும் என்பதால் நியூசிலாந்து டி20 தொடரிலும் அவர் பங்கேற்பாரா? என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்துள்னர்.

ஏற்கெனவே நியூசிலாந்து ஒருநாள் தொடரில் இருந்து ரிஷப் பந்த காயம் காரணமாக விலகிய நிலையில், தற்சமயம் வாஷிங்டன் சுந்தரும் காயத்தால் தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளது அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் எஞ்சிய ஒருநாள் போட்டிகளில் அவருக்கான மாற்ற வீரரை பிசிசிஐ கூடிய விரையில் அறிவிக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

