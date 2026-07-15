'நான் ஆல்-ரவுண்டராக இருப்பது எனக்கு கிடைத்த பெரிய அதிர்ஷ்டம்' வாஷிங்டன் சுந்தர் நெகிழ்ச்சி
இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி நாளை கார்டிஃபில் உள்ள சோபியா கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
Published : July 15, 2026 at 2:29 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய அணியில் பல ஆல்-ரவுண்டர்கள் இருப்பது எந்தவொரு சூழ்நிலையிலும் விளையாடக்கூடிய கூடுதல் சாதகத்தை வழங்குவதாக இந்திய அணியின் ஆல்-ரவுண்டர் வாஷிங்டன் சுந்தர் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தியா-இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி நேற்று பர்மிங்ஹாமில் உள்ள எட்ஜ்பாஸ்டன் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி முதலில் பேட்டிங் செய்ய தீர்மானித்தது. அதன்படி களம் இறங்கிய அந்த அணி 47.5 ஓவர்களில் 258 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. பின்னர் 259 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணி 45.2 ஓவர்களில் 4 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து இலக்கை எட்டியதுடன், 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியையும் பதிவு செய்தது.
இந்திய அணி தரப்பில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த அக்சர் படேல் 57 ரன்களையும், வாஷிங்டன் சுந்தர் 52 ரன்களையும் சேர்த்தனர். மேலும், இப்போட்டியில் பந்துவீச்சில் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியதுடன், பேட்டிங்கிலும் அசத்தி ஆல்-ரவுண்டராக ஜொலித்த அக்சர் படேல் ஆட்டநாயகனாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டார். இப்போட்டியின் வெற்றி குறித்துப் பேசிய வாஷிங்டன் சுந்தர், இந்திய அணியில் பல ஆல்-ரவுண்டர்கள் இருப்பது எந்தவொரு சூழ்நிலையிலும் விளையாடக்கூடிய கூடுதல் சாதகத்தை அணிக்குக் கொடுப்பதாகத் தெரிவித்தார்.
How much are you rating this match-winning 1️⃣0️⃣2️⃣-run stand? 👇#TeamIndia | #ENGvIND | @akshar2026 | @Sundarwashi5 pic.twitter.com/ta1pvUOXtB— BCCI (@BCCI) July 14, 2026
போட்டிக்குப் பிந்தைய செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய வாஷிங்டன் சுந்தர், "நான் ஒரு ஆல்-ரவுண்டராக இருப்பது எனக்கு கிடைத்த ஒரு பெரிய அதிர்ஷ்டம். ஏனெனில் எந்தவொரு அணியும் தங்களால் இயன்றவரை பல ஆல்-ரவுண்டர்களைக் கொண்டிருக்கவே விரும்பும். நாம் உலகம் முழுவதும் நிறைய கிரிக்கெட் விளையாடுவதால் சூழ்நிலைகள் முற்றிலும் வேறுபட்டவை. அதற்கு ஏற்ப மாறுபாடுகளுடன் விளையாட ஆல்-ரவுண்டர்கள் உதவுகிறார்கள்" என்று தெரிவித்தார்.
மேலும் பேசிய அவர், "அக்சர் படேலின் பந்துவீச்சின் மூலம் இங்கிலாந்தை 280 ரன்களுக்குள் கட்டுப்படுத்த முடிந்தது. அதேபோல், ஆடுகளத்திலும் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்குச் சற்று சாதகமான சூழல் இருந்தது. இன்று குர்னூர் பிரார் பந்துவீசிய விதம் அருமையாக இருந்தது. அவர் முக்கியமான விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி ஆட்டத்தில் திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தினார். அதுவே அணியின் வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது" என்று கூறியுள்ளார்.
The perfect finishing touch. ✨— Star Sports (@StarSportsIndia) July 14, 2026
Washington Sundar brings up a brilliant half-century and finishes the chase in style.
✅ England suffer their first ODI defeat in Birmingham in 12 years.
✅ India register their sixth consecutive ODI win over England.#ENGvIND 2nd ODI 👉 THU,… pic.twitter.com/lJybyl8Bro
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இந்த வெற்றியின் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் இந்திய அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. இதையடுத்து இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி நாளை கார்டிஃபில் உள்ள சோபியா கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த போட்டியிலும் இந்திய அணி வெற்றிபெறும் பட்சத்தில் தொடரை வெல்லும் என்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.