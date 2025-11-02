ETV Bharat / sports

வாஷிங்டன் சுந்தர், அர்ஷ்தீப் சிங் அசத்தல் - ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி தொடரை சமன் செய்தது இந்தியா!

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான மூன்றாவது டி20 போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் அர்ஷ்தீப் சிங் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்

ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி தொடரை சமன் செய்தது இந்தியா
ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி தொடரை சமன் செய்தது இந்தியா (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 2, 2025 at 5:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான மூன்றாவது டி20 போட்டியில் இந்திய அணி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதுடன், 1-1 என்ற கணக்கில் தொடரையும் சமன்செய்து அசத்தியுள்ளது.

ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் இந்திய அணி தற்சமயம் ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் போட்டியானது மழை காரணமாக கைவிடப்பட்ட நிலையில், இரண்டாவது போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி வெற்றியைப் பதிவு செய்து தொடரில் முன்னிலைப் பெற்றுள்ளது. இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான மூன்றாவது டி20 போட்டி இன்று ஹோபர்ட்டில் உள்ள பெல்லரிங் ஓவல் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது.

டேவிட் - ஸ்டொய்னிஸ் அரைசதம்

இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்தது. அதன்படி களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷ் - டிராவிஸ் ஹெட் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் டிராவிஸ் ஹெட் 6 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய ஜோஷ் இங்கிலிஸும் ஒரு ரன்னிலும் என அடுத்தடுத்து அர்ஷ்தீப் சிங் பந்துவீச்சில் விக்கெட்டை இழந்தார். அடுத்து களமிறங்கிய டிம் டேவிட் அதிரடியாக விளையாடியதுடன் தனது அரைசதத்தையும் பதிவு செய்தார்.

அதேசமயம் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட மிட்செல் மார்ஷ் 11 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து வந்த மிடுசெல் ஓவனும் முதல் பந்திலேயே ஆட்டமிழந்த நடையைக் கட்டினார். அவர்களைத் தொடர்ந்து 8 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 74 ரன்களைச் சேர்த்திருந்த டிம் டேவிட்டும் தனது விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் இணைந்த மார்கஸ் ஸ்டொய்னிஸ் - மேத்யூ ஷார்ட் இணையும் அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.

இதில் மார்கஸ் ஸ்டொய்னிஸ் அரைசதம் கடந்த நிலையில், 8 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 64 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். அதேசமயம் இறுதிவரை களத்தில் இருந்த மேத்யூ ஷார்ட் 26 ரன்களைச் சேர்த்தார். இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 186 ரன்களைச் சேர்த்தது. இந்திய அணி தரப்பில் அர்ஷ்தீப் சிங் 3 விக்கெட்டுகளையும், வருண் சக்ரவர்த்தி 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.

வாஷிங்டன் அதிரடி

இதையடுத்து இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணியில் அபிஷேக் சர்மா 2 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 25 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் ஒரு பவுண்டரி, 2 சிக்ஸர்கள் என 24 ரன்களிலும், மற்றொரு தொடக்க வீரரான ஷுப்மன் கில் 15 ரன்னிலும், அக்ஸர் படேல் 17 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினர்.

அதன்பின் திலக் வர்மாவுடன் ஜோடி சேர்ந்த வாஷிங்டன் சுந்தர் அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை மளமளவென உயர்த்தினார். இதில் திலக் வர்மா ஒரு பவுண்டரி, ஒரு சிக்ஸர் என 29 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழக்க, மறுபக்கம் அதிரடியைக் கைவிடாத வாஷிங்டன் சுந்தர் 3 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 49 ரன்களையும், அவருடன் இணைந்து விளையாடிய ஜித்தேஷ் சர்மா 22 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர்.

இதையும் படிங்க:

  1. டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமான அதிக வயதுடைய வீரர்கள்! முதலிடத்தை பிடித்தவர் யார்?
  2. முடிவுக்கு வந்த 42 ஆண்டு காத்திருப்பு! ஒருநாள் தொடரில் இங்கிலாந்தை ஒயிட்வாஷ் செய்தது நியூசிலாந்து!

இதன் மூலம் இந்திய அணி 18.3 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலிய அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் 5 போட்டிகள் கொண்ட இந்த தொடரை இந்திய அணி 1-1 என்ற கணக்கில் சமன் செய்துள்ளது. இப்போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய அர்ஷ்தீப் சிங் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

TAGGED:

AUS VS IND 3RD T20I
WASHINGTON SUNDAR RUNS TODAY
HOBART MATCH UPDATES
இந்தியா VS ஆஸ்திரேலியா
AUS VS IND 3RD T20I

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.