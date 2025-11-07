ETV Bharat / sports

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக மேஜிக் நிகழ்த்திய வாஷிங்டன்; சாதனைகளை குவித்து அசத்தல்!

சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக மிகக் குறைந்த ரன்கள் மற்றும் குறைந்த பந்துகளில் மூன்று விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய வீரர் என்ற சாதனையை வாஷிங்டன் சுந்தர் படைத்துள்ளார்.

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக மேஜிக் நிகழ்த்திய வாஷிங்டன்
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக மேஜிக் நிகழ்த்திய வாஷிங்டன் (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 7, 2025 at 1:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான நான்காவது டி20 போட்டியில் இந்திய வீரர் வாஷிங்டன் சுந்தர் 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியதன் மூலம், சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் 50 விக்கெட்டுகளைக் கடந்துள்ளார்.

ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்துவரும் இந்திய அணி தற்சமயம் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான நான்காவது டி20 போட்டி நேற்றைய தினம் குயின்ஸ்லாந்தில் உள்ள கராரா ஓவல் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸை வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது.

இந்திய அணி வெற்றி

இதனையடுத்து களமிறங்கிய இந்திய அணியில் ஷுப்மன் கில் 46 ரன்களையும், அபிஷேக் சர்மா 26 ரன்களையும் சேர்த்த நிலையில் மற்ற வீரர்கள் பெரிதளவில் சோபிக்க தவறினர். இதன் காரணமாக இந்திய அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 168 ரன்களை மட்டுமெ ஏடுத்திருந்தது. ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் நாதன் எல்லிஸ், ஆடம் ஜாம்பா தலா 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர்.

அதன்பின் 169 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஆஸ்திரேலிய அணி வீரர்களால், இந்திய அணியின் பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியவில்லை. அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷ் 30 ரன்களையும், மேத்யூ ஷார்ட் 25 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.

இதனால் ஆஸ்திரேலிய அணி 18.2 ஓவர்களை மட்டுமே எதிர்கொண்டு 119 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் வாஷிங்டன் சுந்தர் 3 விக்கெட்டுகளையும், அக்ஸர் படேல், ஷிவம் தூபே 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் இந்திய அணி 48 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலிய அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், 2-1 என்ற கணக்கில் டி20 தொடரிலும் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.

வாஷிங்டன் சுந்தர் அபாரம்

இந்த நிலையில் இந்தியா தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய வாஷிங்டன் சுந்தர் 1.2 ஓவர்களை மட்டுமே வீசிய நிலையில், அதில் வெறும் 3 ரன்களை மட்டுமே கொடுத்து 3 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். இப்போட்டியில் அவர் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியதன் மூலம் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் தனது 50 விக்கெட்டுகளையும் பூர்த்தி செய்து அசத்தியுள்ளார்.

இதன் மூலம் இந்திய அணிக்காக சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 50+ விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய 11ஆவது வீரர் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றுள்ளார். இந்த பட்டியலில் வேகப்பந்து வீச்சாளர் அர்ஷ்தீப் சிங் 105 விக்கெட்டுகளுடன் முதலிடத்தில் தொடர்கிறார். அதேசமயம் ஜஸ்பிரித் பும்ரா 99 விக்கெட்டுகளுடன் இரண்டாம் இடத்திலும், ஹர்திக் பாண்டிய 98 விக்கெட்டுகளுடன் மூன்றாம் இடத்திலும் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்திய அணிக்காக கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் அறிமுகமான வாஷிங்டன் சுந்தர் இதுவரை 56 சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் விளையாடி, அதில் மொத்தமாக 51 விக்கெடுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். அதேசமயம், நேற்றைய போட்டியில் 3 ரன்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியதே, அவரது சிறந்து பந்துவீச்சாகவும் மாறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிங்க:

  1. குயின்டன் டி காக் சாதனை சதம் - பாகிஸ்தானை பந்தாடிய தென்னாப்பிரிக்கா!
  2. ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி தொடரில் முன்னிலைப் பெற்ற இந்திய அணி!

மற்ற சாதனைகள்:

  • சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக மிகக் குறைந்த ரன்கள் மற்றும் குறைந்த பந்துகளில் மூன்று விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய வீரர்
  • முழு உறுப்பினர் நாடுகளுக்கு இடையிலான டி20 போட்டிகளில் மூன்று அல்லது அதற்கும் குறைவான ரன்களை மட்டுமே கொடுத்து 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதல் இந்தியர்
  • டெஸ்ட் விளையாடும் ஒரு நாட்டிலிருந்து 10 பந்துகளுக்குக் குறைவான ஸ்பெல்லில் மூன்று விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய ஐந்தாவது வீரர் , உள்ளிட்ட சாதனைகளையும் அவர் படைத்துள்ளார்.

TAGGED:

WASHINGTON SUNDAR
WASHINGTON SUNDAR STATS
WASHINGTON SUNDAR RECORDS
வாஷிங்டன் சுந்தர் சாதனைகள்
WASHINGTON SUNDAR RECORDS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

தானியங்கி மூலம் சிப்ஸ் மட்டும் இல்ல புத்தகமும் வரும்.. பட்டதாரி பெண்ணின் புதிய முயற்சி!

Exclusive: 'வரும் தை பொங்கல் எங்கள் கிராமத்தில் தான்' - உறுதி எடுத்துக்கொண்ட நாட்டாகுடி மக்கள்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.