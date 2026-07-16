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ஒரே போட்டியில் 3 சதங்கள், 51 சிக்ஸர்கள்... கிரிக்கெட் ரசிகர்களை மிரள வைத்த எம்எல்சி எலிமினேட்டர்!

மும்பை இந்தியன்ஸ் நியூயார்க் அணி நிர்ணயித்த 266 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை, வாஷிங்டன் ஃப்ரீடம் அணி 18.4 ஓவர்களிலேயே எட்டி டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மிகப்பெரிய ரன் சேஸிங் உலக சாதனையைப் படைத்துள்ளது.

ஸ்டீவ் ஸ்மித் (கோப்புப்படம்)
ஸ்டீவ் ஸ்மித் (கோப்புப்படம்) (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 16, 2026 at 12:39 PM IST

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ஹைதராபாத்: மும்பை இந்தியன்ஸ் நியூயார்க் அணிக்கு எதிரான எம்.எல்.சி எலிமினேட்டர் சுற்று ஆட்டத்தில் வாஷிங்டன் ஃப்ரீடம் அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

அமெரிக்காவின் உள்ளூர் டி20 லீக்கான மேஜர் லீக் கிரிக்கெட் தொடரின் நடப்பு சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற எலிமினேட்டர் சுற்று ஆட்டத்தில் வாஷிங்டன் ஃப்ரீடம் அணியை எதிர்த்து மும்பை இந்தியன்ஸ் நியூயார்க் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தியது. ஓக்லாண்டில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற வாஷிங்டன் ஃப்ரீடம் அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது.

நிக்கோலஸ் பூரன் சிக்ஸர் மழை

இதையடுத்து களமிறங்கிய நியூயார்க் அணியில், மொனாங்க் படேல் 2 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தார். அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த குயின்டன் டி காக் மற்றும் கேப்டன் நிக்கோலஸ் பூரன் இணை அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தியது. இதில் அரைசதம் கடந்த நிலையில், குயின்டன் டி காக் 2 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸர்கள் என 51 ரன்களில் தனது விக்கெட்டை இழந்தார்.

மறுபக்கம் தொடர்ந்து சிக்ஸர் மழை பொழிந்து வந்த நிக்கோலஸ் பூரன், 31 பந்துகளில் தனது சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், எம்.எல்.சி தொடரில் அதிவேக சதமடித்த வீரர் என்ற சாதனையையும் படைத்தார். பின்னர் 5 பவுண்டரிகள், 13 சிக்ஸர்கள் என 106 ரன்கள் எடுத்திருந்த நிலையில் நிக்கோலஸ் பூரன் விக்கெட்டை இழந்தார். அடுத்து களமிறங்கிய கீரன் பொல்லார்டும் அதிரடியாக 64 ரன்கள் சேர்த்து அணிக்குச் சிறந்த ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார்.

இதன் மூலம் மும்பை இந்தியன்ஸ் நியூயார்க் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 266 ரன்களைக் குவித்தது. வாஷிங்டன் ஃப்ரீடம் அணி தரப்பில் ரச்சின் ரவீந்திரா 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். அதன்பின் இமாலய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய வாஷிங்டன் ஃப்ரீடம் அணியில், டாப் ஆர்டர் வீரர்களான மிட்செல் ஓவன் மற்றும் ரச்சின் ரவீந்திரா ஆகியோர் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர்.

ஸ்மித்-கவுஸ் அபாரம்

இதனால் அந்த அணி 10 ரன்களுக்குள் 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. அதன்பின் கேப்டன் ஸ்டீவ் ஸ்மித்துடன் ஜோடி சேர்ந்த ஆண்ட்ரிஸ் கவுஸ் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, அணியின் ரன் வேகத்தைச் சீராக உயர்த்தினார். தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடிய இவ்விருவரும் மைதானத்தின் நாலாபுறமும் சிக்சர்களைப் பறக்கவிட்டுச் சதமடித்து அசத்தியதுடன், மூன்றாவது விக்கெட்டுக்கு 241 ரன்கள் சேர்த்து இமாலய பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தனர்.

தொடர்ந்து அதிரடி காட்டிய ஆண்ட்ரிஸ் கவுஸ் 10 பவுண்டரிகள், 12 சிக்ஸர்கள் என 132 ரன்கள் எடுத்திருந்த நிலையில் விக்கெட்டை இழந்தார். மறுபக்கம் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் இருந்த கேப்டன் ஸ்டீவ் ஸ்மித், 7 பவுண்டரிகள், 9 சிக்ஸர்கள் உட்பட 110 ரன்கள் குவித்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் வாஷிங்டன் ஃப்ரீடம் அணி 18.4 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றிலேயே மிகப்பெரிய ரன் சேஸிங் உலக சாதனையை நிகழ்த்தியது.

தகர்க்கப்பட்ட உலக சாதனைகள்

டி20 வரலாற்றில் மிகப்பெரிய ரன் சேஸிங்: மும்பை இந்தியன்ஸ் நியூயார்க் அணி நிர்ணயித்த 266 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை, வாஷிங்டன் ஃப்ரீடம் அணி 18.4 ஓவர்களிலேயே எட்டி டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மிகப்பெரிய ரன் சேஸிங் உலக சாதனையைப் படைத்துள்ளது. முன்னதாக ஐபிஎல் தொடரில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிக்கு எதிராக பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 265 ரன்களை வெற்றிகரமாக சேஸ் செய்ததே உலக சாதனையாக இருந்தது.

ஒரே போட்டியில் 3 சதங்கள்: ஆடவர் டி20 போட்டி ஒன்றில் மூன்று பேட்டர்கள் சதம் விளாசுவது கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இதுவே முதல்முறையாகும். நியூயார்க் அணியின் நிக்கோலஸ் பூரன், வாஷிங்டன் அணியின் ஆண்ட்ரிஸ் கவுஸ் மற்றும் ஸ்டீவ் ஸ்மித் ஆகிய மூவரும் சதமடித்து இந்த இமாலய சாதனையைப் படைத்துள்ளனர். இதற்கு முன்பு டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் 50-க்கும் மேற்பட்ட போட்டிகளில் தலா 2 சதங்கள் அடிக்கப்பட்டதே அதிகபட்சமாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

அதிக சிக்ஸர்கள்: இப்போட்டியில் மட்டும் ஒட்டுமொத்தமாக 51 சிக்ஸர்கள் அடிக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் 50 சிக்ஸர்களைக் கடந்த முதல் போட்டி என்ற வரலாற்றுச் சாதனையும் படைக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முன்பு 2024ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் மற்றும் சிபிஎல் தொடரில் 42 சிக்ஸர்கள் அடிக்கப்பட்டதே சாதனையாக இருந்தது.

அதிவேக சதம்: இப்போட்டியில் நியூயார்க் அணியின் கேப்டன் நிக்கோலஸ் பூரன் வெறும் 31 பந்துகளில் சதம் விளாசி, மேஜர் லீக் கிரிக்கெட் தொடரில் அதிவேக சதமடித்த வீரர் என்ற சாதனை படைத்துள்ளார். முன்னதாக இத்தொடரில் ஃபின் ஆலன் 34 பந்துகளில் சதமடித்ததே முந்தைய சாதனையாக இருந்தது.

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இமாலய பார்ட்னர்ஷிப்: இப்போட்டியில் வாஷிங்டன் அணியின் ஸ்டீவ் ஸ்மித் மற்றும் ஆண்ட்ரிஸ் கவுஸ் ஆகிய இருவரும் இணைந்து 3ஆவது விக்கெட்டுக்கு 241 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தனர். இதன் மூலம் டி20 கிரிக்கெட் லீக் வரலாற்றில் எந்தவொரு விக்கெட்டுக்கும் அதிகபட்ச பார்ட்னர்ஷிப்பை உருவாக்கிய ஜோடி என்ற சாதனையை படைத்துள்ளனர்.

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