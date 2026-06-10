கவுண்டி கிரிக்கெட்டில் தடம் பதிக்கும் மானவ் சுதர்; வார்விக்ஷயர் அணியுடன் ஒப்பந்தம்
ஆஃப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான தனது அறிமுக டெஸ்ட் போட்டியிலேயே மிகச் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு, இந்திய அணிக்கு வெற்றியைத் தேடித்தந்த மானவ் சுதர் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : June 10, 2026 at 7:46 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் இளம் சுழற்பந்து வீச்சு ஆல்ரவுண்டரான மானவ் சுதர், இங்கிலாந்தின் புகழ்பெற்ற வார்விக்ஷயர் கவுண்டி அணியில் விளையாட அதிகாரப்பூர்வமாக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இந்திய கிரிக்கெட் அணி தற்போது ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிராக ஒரு டெஸ்ட் மற்றும் மூன்று ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் சமீபத்தில் நிறைவடைந்த ஒரே ஒரு டெஸ்ட் போட்டியில், இந்திய அணி இன்னிங்ஸ் மற்றும் 300 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆப்கானிஸ்தானை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து, இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் ஜூன் 13ஆம் தேதி முதல் தொடங்கவுள்ளது.
இந்த ஒருநாள் தொடருக்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாகத் தயாராகி வருகின்றனர். முன்னதாக நடைபெற்ற ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியின் மூலம், இளம் சுழற்பந்துவீச்சு ஆல்ரவுண்டரான மானவ் சுதர் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணிக்காக அறிமுகமானார். தனது சிறப்பான ஆட்டத்தின் மூலம் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்த மானவ் சுதர், பேட்டிங்கில் 28 ரன்கள் எடுத்ததுடன், பந்துவீச்சில் 7 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி அசத்தினார்.
மேலும், தனது அறிமுக ஆட்டத்திலேயே மிகச் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய மானவ் சுதர், ஆட்ட நாயகன் விருதையும் வென்று அசத்தினார். இதன் காரணமாக, எதிர்காலத்தில் இந்திய அணியின் மிகச் சிறந்த ஆல்ரவுண்டராக இவர் திகழ்வார் எனப் பல முன்னாள் வீரர்களும் கிரிக்கெட் விமர்சகர்களும் தங்களது கணிப்புகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர். இத்தகைய சூழலில் தான், மானவ் சுதருக்கு இங்கிலாந்தின் புகழ்பெற்ற கவுண்டி கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாடும் வாய்ப்பு தேடி வந்துள்ளது.
Welcoming an Indian international to the Bears family 🇮🇳— Bears (@WarwickshireCCC) June 10, 2026
Full story ➡️ https://t.co/WYXkB47aev
🐻 #YouBears pic.twitter.com/IQvd93j5of
அந்த வகையில், இங்கிலாந்தின் புகழ்பெற்ற கவுண்டி அணிகளில் ஒன்றான வார்விக்ஷயர் அணியில் விளையாட மானவ் சுதர் அதிகாரப்பூர்வமாக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளார். அவர் குறுகிய கால ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் இணைந்துள்ளதால், கவுண்டி சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் அடுத்த இரண்டு சுற்றுப் போட்டிகளில் வார்விக்ஷயர் அணிக்காக மானவ் சுதர் களம் இறங்குவார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து வார்விக்ஷயர் அணியின் செயல்திறன் இயக்குனர் ஜேம்ஸ் தாமஸ் கூறுகையில், "அணிக்கு மிகவும் ஒரு உற்சாகமான தருணத்தில், மானவ் சுதரை வார்விக்ஷயர் அணிக்கு வரவேற்பதில் நாங்கள் மட்டற்ற மகிழ்ச்சியடைகிறோம். இந்த சீசனில் நாங்கள் ஏற்கனவே சில சிறந்த போட்டிகளை விளையாடியுள்ளோம். இத்தகைய சூழலில், மானவ் சுதரின் வருகை எங்களது பந்துவீச்சுப் பிரிவை மேலும் வலுப்படுத்தும் என்பதில் சந்தேகமில்லை" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
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அதேசமயம் கவுண்டி அணியில் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது குறித்துப் பேசிய மானவ் சுதர், "வார்விக்ஷயர் போன்ற வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க அணியில் இணைவது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. அந்த அணி இந்த சீசனை மிகச் சிறப்பாகத் தொடங்கியுள்ளது; எனவே, சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் அவர்களின் முயற்சியில் நானும் ஒரு பங்காற்ற முடியும் என்று நம்புகிறேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார். இதனால் இங்கிலாந்தில் மானவ் சுதரின் செயல்பாடுகள் எவ்வாறு இருக்கப்போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு தற்போதே ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. .