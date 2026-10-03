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EXCLUSIVE: 'அந்த சில நொடிகளை வாழ்நாளில் மறக்க முடியாது' - பி.டி. உஷாவின் சாதனையை தகர்த்த வித்யா ராம்ராஜ் நெகிழ்ச்சி!

பி.டி. உஷாவின் 42 ஆண்டு சாதனையை தகர்த்தது மகிழ்ச்சியளிப்பதாகவும், முடிவுகளுக்காக திரையில் தவிப்போடு காத்திருந்த அந்த சில நொடிகளை வாழ்நாளில் மறக்க முடியாது என்றும் வித்யா ராம்ராஜ் தெரிவித்தார்.

தடகள வீராங்கனை வித்யா ராம்ராஜ்
தடகள வீராங்கனை வித்யா ராம்ராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2026 at 4:53 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: ஜப்பானில் நடைபெற்ற ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் 3 பதக்கங்களை வென்று, பி.டி. உஷாவின் 42 ஆண்டு தேசிய சாதனையைத் தகர்த்த தமிழக வீராங்கனை வித்யா ராம்ராஜிற்கு அவரது சொந்த ஊரான கோவையில் பொதுமக்கள் மற்றும் உறவினர்கள் சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

ஜப்பானின் ஐச்சி-நகாயா நகரில் நடைபெற்று வரும் 20-வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில், இந்தியாவின் விளையாட்டு வரலாற்றில் பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு சாதனையை தமிழகத்தைச் சேர்ந்த தடகள வீராங்கனை வித்யா ராம்ராஜ் நிகழ்த்தியுள்ளார். மகளிருக்கான 400 மீட்டர் தடை ஓட்டத்தில் அபாரமாக செயல்பட்ட அவர், வெண்கலப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றி நாட்டிற்கு பெருமை சேர்த்துள்ளார்.

வித்யா ராமராஜிற்கு உற்சாக வரவேற்பு
வித்யா ராமராஜிற்கு உற்சாக வரவேற்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

42 ஆண்டுகால தேசிய சாதனை முறியடிப்பு

இந்திய தடகள உலகின் ஜம்பாவானாக கருதப்படும் பி.டி. உஷாவின் 42 ஆண்டு தேசிய சாதனையை வித்யா ராம்ராஜ் தகர்த்துள்ளார். கடந்த 1984 ஆம் ஆண்டு லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக் போட்டியில் 400 மீட்டர் தடை தாண்டும் ஓட்டத்தை 55.42 விநாடிகளில் கடந்து பி.டி. உஷா தேசிய சாதனை படைத்திருந்தார். அந்த வரலாற்றுப் புகழ் பெற்ற சாதனையை, இப்போட்டியில் வெறும் 54.75 விநாடிகளில் இலக்கை அடைந்து வித்யா ராம்ராஜ் முறியடித்துள்ளார்.

இதன் மூலம் 400 மீட்டர் தடை ஓட்டத்தை 55 விநாடிகளுக்கும் குறைவான நேரத்தில் கடந்த முதல் இந்திய வீராங்கனை என்ற பெருமையையும் அவர் பெற்றுள்ளார். ஏற்கெனவே கடந்த 2023 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் பி.டி. உஷாவின் இந்த சாதனையை வித்யா சமன் செய்திருந்த நிலையில், தற்போது அதனை முற்றிலும் முறியடித்துப் புதிய சரித்திரம் படைத்துள்ளார்.

மேலும், இதே ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் மகளிர் 4x400 மீட்டர் தொடர் ஓட்டத்தில் தங்கப் பதக்கமும், கலப்பு 4x400 மீட்டர் தொடர் ஓட்டத்தில் வெள்ளிப் பதக்கமும் வென்று, ஒரே தொடரில் மூன்று பதக்கங்களை வென்று வித்யா ராம்ராஜ் சாதனை படைத்துள்ளார்.

'அந்த சில நொடிகளை வாழ்நாளில் மறக்க முடியாது' - பி.டி. உஷாவின் சாதனையை தகர்த்த வித்யா ராம்ராஜ் நெகிழ்ச்சி! (ETV Bharat Tamil Nadu)

உற்சாக வரவேற்பு

இந்த நிலையில் பதக்கம் வென்ற கையோடு சென்னை திரும்பிய அவருக்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து, இன்று கோயம்புத்தூருக்கு வந்த வித்யாவை விமான நிலையத்தில் அவரது பெற்றோர், உறவினர்கள் மற்றும் மக்கள் மலர்க் கொத்து கொடுத்து, ஆரத்தழுவி நெகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்றனர்.

பின்னர் அவரது சொந்த ஊரான மீனாட்சிபுரத்திற்கு சென்ற போது, மதுக்கரை மார்க்கெட் பகுதியில் திரண்ட கிராம மக்கள் பட்டாசு வெடித்தும், மேளதாளங்கள் முழங்கியும் உற்சாகமாக வரவேற்றனர். நாச்சிபாளையம், மீனாட்சிபுரம் ஆகிய பகுதிகளில் திறந்த வாகனத்தில் ஊர்வலமாக அழைத்துச் செல்லப்பட்ட அவருக்கு மக்கள் திரண்டு வந்து தங்களது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தனர்.

தடகள வீராங்கனை வித்யா ராம்ராஜ்
தடகள வீராங்கனை வித்யா ராம்ராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பிரத்யேகப் பேட்டி

இது குறித்து ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு அளித்த பிரத்யேகப் பேட்டியில் பேசிய வித்யா ராம்ராஜ், "கோவை மக்கள் எனக்கு அளித்த இந்த உற்சாக வரவேற்பு மிகுந்த மகிழ்ச்சியையும் பெருமையையும் அளிக்கிறது. நாம் முழு முயற்சியுடன் உழைத்தால் ஊரும் மக்களும் நிச்சயம் துணை நிற்பார்கள் என்பதற்கு இந்த அன்பே சாட்சி.

சுமார் 42 ஆண்டுகளாக முறியடிக்கப்படாமல் இருந்த சாதனையை தகர்த்தது நெகிழ்ச்சியைத் தருகிறது. போட்டி முடிந்து திரையில் முடிவுகள் வெளியாகும் வரை தவிப்போடு காத்திருந்த அந்தச் சில நொடிகள் என் வாழ்நாளில் மறக்க முடியாதவை.

மேலும், விளையாட்டுத் துறைக்கும் வீரர்களுக்கும் தமிழக அரசும், விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையமும் முழு ஒத்துழைப்பு தருவதுடன், விளையாட்டுத் துறை அமைச்சர் எனக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் செய்வதாக உறுதியளித்துள்ளார். அடுத்து நடைபெறவுள்ள உலக சாம்பியன்ஷிப் மற்றும் ஒலிம்பிக் போட்டிகளுக்குத் தீவிரமாகத் தயாராகவுள்ளேன்.

இளைஞர்கள் முன்னேறக் கடின உழைப்பு மிக முக்கியம். அதனால், பெற்றோர் மற்றும் பயிற்சியாளர்களின் பேச்சைக் கேட்டு நடந்தால் வாழ்க்கையில் எதையும் சாதிக்கலாம். நான் இந்த நிலையை அடையப் பெற்றோர், ஆசிரியர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்களே காரணம்" என்று தெரிவித்தார்.

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ரூ.1.55 கோடி ஊக்கத்தொகை அறிவிப்பு

முன்னதாக, வித்யா ராம்ராஜின் அசாத்திய சாதனையை பாராட்டி, தமிழக அரசு சார்பில் அவருக்கு மொத்தம் ரூ.1.55 கோடி ஊக்கத்தொகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் தங்கம் வென்றதற்காக ரூ.75 லட்சமும், வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றதற்காக ரூ.50 லட்சமும், வெண்கலப் பதக்கம் வென்றதற்காக ரூ.30 லட்சமும் வழங்கப்படும் என தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய் அறிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

VITHYA RAMRAJ
வித்யா ராம்ராஜ்
ஆசிய விளையாட்டு 2026
பிடி உஷா சாதனை முறியடிப்பு
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