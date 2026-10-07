'பயிற்சியாளர்களுக்கும் சமமான ஊக்கத்தொகை' - அரசுக்கு வித்யா ராம்ராஜ் கோரிக்கை!
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் சாதனை படைத்த தமிழக தடகள வீராங்கனை வித்யா ராம்ராஜ் மற்றும் அவரது பயிற்சியாளர் நேஹ்பால் சிங் ஆகிய இருவருக்கும் தனியார் பள்ளி நிர்வாகம் சார்பில் கார் பரிசாக வழங்கப்பட்டது.
Published : October 7, 2026 at 5:15 PM IST
சென்னை: தடகள வீரர்களுக்கு வழங்கப்படும் அதே ஊக்கத்தொகை மற்றும் சலுகைகளை, அவர்களுக்காக தங்கள் குடும்பத்தையும் வாழ்க்கையையும் அர்ப்பணிக்கும் பயிற்சியாளர்களுக்கும் வழங்க வேண்டும், என்று வித்யா ராம்ராஜ் அரசுக்குக் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
ஜப்பானில் நடைபெற்ற ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் தமிழ்நாடு தடகள வீராங்கனை வித்யா ராம்ராஜ் 3 பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்தார். இதில் மகளிருக்கான 4 x 400 மீட்டர் தொடர் ஓட்டப் பந்தயத்தில் (ரிலே) மின்னல் வேகத்தில் ஓடி இந்தியாவிற்குத் தங்கப் பதக்கத்தைப் பெற்றுத் தந்தார். தொடர்ந்து, கலப்பு 4 x 400 மீட்டர் தொடர் ஓட்டப் பந்தயத்தில் வெள்ளிப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றி சாதனை படைத்தார்.
அதன் பின், மகளிருக்கான 400 மீட்டர் தடை ஓட்டத்தில் அபாரமாகச் செயல்பட்ட அவர் வெண்கலப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினார். குறிப்பாக, இந்தப் போட்டியில் 54.75 விநாடிகளில் பந்தய இலக்கை எட்டிய வித்யா ராம்ராஜ், இந்திய தடகள உலகின் ஜாம்பவானாகக் கருதப்படும் பி.டி. உஷாவின் 42 ஆண்டு கால தேசிய சாதனையைத் தகர்த்து, புதிய தேசிய சாதனை படைத்து வரலாறு படைத்தார்.
இதையடுத்து வித்யா ராம்ராஜுக்கு பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக, சென்னை ஆவடியில் அமைந்துள்ள தனியார் பள்ளி வளாகத்தில் வித்யா ராம்ராஜிற்கு பாராட்டு விழா நடத்தப்பட்டது. இவ்விழாவில் பங்கேற்ற வீராங்கனை வித்யா ராம்ராஜ், அவரது தாயார் மற்றும் பயிற்சியாளர் நேஹ்பால் சிங் ஆகியோருக்கு மாணவர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
மாணவர்களின் முழக்கங்களுக்கு இடையே, அலங்கரிக்கப்பட்ட சாரட் வண்டியில் அவர்கள் பாரம்பரிய முறைப்படி ஊர்வலமாக அழைத்து வரப்பட்டனர். விழாவில் வித்யா ராம்ராஜ் மற்றும் அவரது பயிற்சியாளரின் சாதனைகளைக் கௌரவிக்கும் வகையில் இருவருக்கும் தலா ஒரு கார் பரிசாக வழங்கி சிறப்பிக்கப்பட்டது.
நிகழ்வுக்குப் பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வித்யா ராம்ராஜ், "பி.டி. உஷாவின் நீண்டகால சாதனையை முறியடித்துப் பதக்கங்களை வென்ற பிறகு, என்னை முதன்முதலில் அழைத்து இவ்வளவு பெரிய கௌரவம் அளித்த முதல் பள்ளி இதுதான். அடுத்ததாக உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் 53 விநாடிகளுக்கும் குறைவான நேரத்தில் ஓடி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறுவதே எனது இலக்கு" என்று தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய வித்யா ராம்ராஜ், "தடகள வீரர்களுக்கு வழங்கப்படும் அதே ஊக்கத்தொகை மற்றும் சலுகைகளை, அவர்களுக்காகத் தங்கள் குடும்பத்தையும் வாழ்க்கையையும் அர்ப்பணிக்கும் பயிற்சியாளர்களுக்கும் சமமாக வழங்க வேண்டும். தமிழக அரசு வழங்கும் ஊக்கத்தொகை விளையாட்டு உபகரணங்கள் வாங்குவதற்கும் வெளிநாட்டுப் பயிற்சிகளுக்கும் பெரிதும் உதவியாக இருக்கிறது. விரைவில் முதலமைச்சரை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற உள்ளேன்" என்று கூறினார்.
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அவரை தொடர்ந்து பேசிய பயிற்சியாளர் நேஹ்பால் சிங், "ஆசியப் போட்டிகளுக்கு முன்பாக ஜப்பானில் உள்ள சுகுபா பல்கலைக்கழகத்தில் பத்து நாட்கள் மேற்கொண்ட சிறப்புப் பயிற்சியே, அங்குள்ள தட்பவெப்ப நிலையைச் சமாளித்து வெற்றி பெறப் பெரிதும் உதவியது" என்றார்.
நிகழ்வில் மாணவர்களிடம் பேசிய வித்யா ராம்ராஜ், இளம் தலைமுறையினர் தேவையற்ற விஷயங்களில் கவனத்தைச் சிதறவிடாமல், தங்களின் இலக்கை நோக்கி முழுமையான அர்ப்பணிப்புடன் உழைக்க வேண்டும் என அறிவுரை வழங்கினார்.