ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு தயாராவது தான் அடுத்த இலக்கு - ஆசிய விளையாட்டில் பதக்கங்களை குவித்த விஷால் தென்னரசு கயல்விழி பிரத்யேக பேட்டி
ஒரு விளையாட்டு வீரரே விளையாட்டுத் துறை அமைச்சராக வந்திருப்பதால், வீரர்களின் குறைகளை உணர்ந்து தேவையான உதவிகளைச் செய்கிறார் என விஷால் தென்னரசு கயல்விழி கூறியுள்ளார்.
Published : October 2, 2026 at 7:49 PM IST
-BY எஸ்.சிவக்குமார்
சென்னை: ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு தயாராவதே எனது அடுத்த இலக்கு என ஆசிய விளையாட்டு தொடரில் இரண்டு பதக்கங்களை வென்ற விஷால் தென்னரசு கயல்விழி தெரிவித்துள்ளார்.
ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த தடகள வீரர் விஷால் தென்னரசு கயல்விழி தடகள பிரிவில், இரண்டு பதக்கங்களை வென்று, தமிழ்நாட்டிற்கு பெருமை சேர்த்துள்ளார். 22 வயதான விஷால் திருப்பத்தூர் மாவட்டம், ஜோலார்பேட்டையை சேர்ந்தவர்.
ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 2026ஆம் ஆண்டு ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் கலப்பு 4×400 மீட்டர் தொடர் ஓட்ட பந்தயத்தில் இந்தியா வெள்ளிப் பதக்கத்தை பெற்றுள்ளது. இந்த அணியில் இடம் பெற்றிருந்த வீரர்களின் விஷாலும் ஒருவர். மேலும் ஆடவர் 4×400 தொடர் ஓட்டத்தில் வெண்கல பதக்கத்தையும் வென்றுள்ளார்.
இவரது தாயார் பெயர் கயல்விழி. தந்தை தமிழ்நாடு கால்பந்து அணியில் இடம் பெற்றிருந்த முன்னாள் தமிழ்நாடு கால்பந்து வீரர் தென்னரசு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. விஷால், 400 மீட்டர் ஓட்டப் பந்தயத்தை 44.98 விநாடிகளில் கடந்து தேசிய அளவில் சாதனை படைத்துள்ளார். இதன் மூலம், 45 விநாடிகளுக்குள் இலக்கைக் கடந்து இந்தச் சாதனையைப் படைத்த முதல் இந்திய வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையைச் செய்துள்ளார்.
இன்றைய தினம், ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் பதக்கங்கள் வென்று தமிழ்நாடு திரும்பிய வீரர் வீராங்கனைகளை தமிழ்நாடு பொதுப்பணி மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டு துறை அமைச்சர் இன்று சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நேரில் சந்தித்து பாராட்டுகளை தெரிவித்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து விஷால் தென்னரசு கயல்விழி, தனது வெற்றி குறித்து ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு இளையதளத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்தார். அப்போது பேசுகையில், “ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இரண்டு பதக்கங்களைக் கைப்பற்றி இந்தியாவிற்கும், தமிழ்நாட்டிற்கும் பெருமை சேர்த்துள்ளது. தமிழ்நாடு அரசின் முதல்வர், விளையாட்டுத்துறை, விளையாட்டுத் துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா ஆகியோரின் ஆதரவு இல்லாமல் இதைச் சாதித்திருக்க முடியாது.
தமிழக அரசின் திட்டத்தால் சாதித்தேன் - விஷால் தென்னரசு கயல்விழி
ஒரு விளையாட்டு வீரரே விளையாட்டுத் துறை அமைச்சராக வந்திருப்பதால், வீரர்களின் குறைகளை உணர்ந்து தேவையான உதவிகளைச் செய்கிறார். மேலும் 'எலைட்' திட்டத்தின் மூலம் தனக்கு மாதந்தோறும் உதவித்தொகையும், உபகரணங்கள் வாங்க உதவியும் கிடைத்தன. அதேபோல், அரசு வேலை வாய்ப்பு வழங்கியதன் மூலம் எவ்வித மன அழுத்தமும் இன்றி விளையாட்டில் கவனம் செலுத்த முடிகிறது" என்று அவர் தெரிவித்தார்.
ஒலிம்பிக் போட்டி தான் அடுத்த இலக்கு
இந்தப் போட்டியில் தங்கம் வெல்வேன் என்று எதிர்பார்த்தேன். ஆனால், வெள்ளி மற்றும் வெண்கலப் பதக்கம் வென்றதும் நாட்டிற்கு கிடைத்த பெருமை என்பதால் மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. அடுத்த முறை கண்டிப்பாகத் தங்கம் வெல்வதற்குக் கடுமையாக உழைப்பேன். அடுத்து வரும் ஒலிம்பிக் போட்டிகளுக்குத் தயாராவதே எனது அடுத்த பெரிய இலக்காகும்.
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திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஜோலார்பேட்டை போன்ற சிறிய நகரங்களில் இருந்து வந்து இன்று இந்த நிலையை அடைந்துள்ளது மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. என்னால் முடியும்போது, கிராமப்புறங்களில் இருந்து வரும் மற்ற இளைஞர்களும் நிச்சயமாக சாதிக்க முடியும். அரசு வழங்கும் வாய்ப்புகளையும், ஆதரவையும் பயன்படுத்தி, நாட்டுக்காகப் பதக்கம் வெல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு உழைத்தால் அனைவரும் சாதிக்கலாம்" என்று அவர் தெரிவித்தார்