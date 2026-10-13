லிங்க்டினில் இணைந்தாரா விராட் கோலி? குழப்பத்தில் ரசிகர்கள்!
தொழில்முறை சமூக வலைத்தளமான லிங்க்டினில் விராட் கோலி பெயரில் புதிய கணக்கு ஒன்று தொடங்கப்பட்டு, அதில் விளையாட்டு பிராண்டுகள் மற்றும் முதலீடுகள் குறித்த நீண்ட பதிவு ஒன்று பகிரப்பட்டுள்ளது
Published : October 13, 2026 at 4:25 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டனும் நட்சத்திர வீரருமான விராட் கோலியின் பெயரில், தொழில்முறை சமூக வலைத்தளமான லிங்க்டினில் தொடங்கப்பட்டுள்ள அக்கவுண்ட் தற்சமயம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.
சர்வதேச அரங்கில் தனது அபாரமான பேட்டிங்கின் மூலம் பல்வேறு சாதனைகளைப் படைத்து வரும் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டனும் நட்சத்திர வீரருமான விராட் கோலி, தற்சமயம் ஒருநாள் போட்டிகளில் மட்டுமே இந்திய அணிக்காக விளையாடி வருகிறார். இதனால் அவர் பங்கேற்கும் ஒவ்வொரு போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
இந்நிலையில், தற்சமயம் விராட் கோலியின் பெயரில் தொழில்முறை சமூக வலைத்தளமான லிங்க்டினில் (LinkedIn) தொடங்கப்பட்டுள்ள புதிய கணக்கு ஒன்று இணையத்தில் பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளது. விளையாட்டு பிராண்டுகள் குறித்த அவரது லட்சியங்கள் மற்றும் முதலீடுகள் பற்றிய ஒரு நீண்ட பதிவு அந்தக் கணக்கில் பகிரப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், உலகளவில் புகழ்பெற்ற ஒரு பெரிய கிரிக்கெட் ஜாம்பவானின் இந்தக் கணக்கின் உண்மைத்தன்மை குறித்து பல்வேறு கேள்விகளும் சந்தேகங்களும் எழுப்பப்பட்டு வருகின்றன.
Virat kohli Joins linkedin 🔷 First Post Content : Bro shared a detailed post about his entrepreneurial vision, discussing his role as an investor in Agilitas Sports and co-founder of one8world. Joined 4 hours ago and get 6.2K followers. It's insane craze for king https://t.co/DaP0DhNoV1— Purohit Says (@yashpurohitt) October 13, 2026
சந்தேகத்திற்கான காரணங்கள்
புளூ டிக் இல்லை: சுனில் ஷெட்டி, ஷ்ரத்தா கபூர் போன்ற முன்னணி பாலிவுட் பிரபலங்களின் லிங்க்டின் கணக்குகளுக்கு அருகில் அதிகாரப்பூர்வ 'வெரிஃபிகேஷன்' குறியீடு இருக்கும் நிலையில், விராட் கோலி பெயரில் உள்ள இந்தக் கணக்கில் தற்சமயம் அத்தகைய சரிபார்ப்பு குறியீடு எதுவும் இல்லை.
குறைந்த எண்ணிக்கையிலான ஃபாலோவர்ஸ்: உலகளவில் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களைக் கொண்ட விராட் கோலியின் இந்த லிங்க்டின் கணக்கில் வெறும் 5,000 ஃபாலோவர்ஸ் மட்டுமே உள்ளனர். இது அவரது அசல் பிரபலத்திற்குச் சற்றும் பொருந்தாத ஒன்றாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இல்லை: இந்த லிங்க்டின் கணக்கு குறித்து விராட் கோலியின் மேலாண்மை தரப்பிலிருந்தோ அல்லது அவரிடமிருந்தோ இதுவரை எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் தனியாக வெளியிடப்படவில்லை.
லிங்க்டின் பதிவில் இருப்பது என்ன?
தற்போது 37 வயதாகும் விராட் கோலி கிரிக்கெட் வீரராக மட்டுமின்றி, தொழில் முதலீட்டாளராகவும் உள்ளார். அந்தக் கணக்கில் பகிரப்பட்ட பதிவில், இந்தியாவில் உற்பத்தி, நுகர்வோர் பிராண்டுகள் மற்றும் விளையாட்டு விநியோகம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒரு முழுமையான விளையாட்டுத் தளத்தை உருவாக்குவதே தனது லட்சியம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அவரது பதிவில், "ஒவ்வொரு விளையாட்டும் பின்தொடரப்படும், கொண்டாடப்படும் மற்றும் விளையாடப்படும் ஒரு இந்தியாவைக் காண வேண்டும் என்பது எனது நீண்ட நாள் ஆசை. இன்று, அந்தத் தொலைநோக்கு பார்வை முன்னெப்போதையும் விட மிக அருகில் இருப்பதாக உணர்கிறேன். உலகத்தரம் வாய்ந்த விளையாட்டு வீரர்களை உருவாக்கவும், உலகளாவிய அரங்கிற்கான பிராண்டுகளைக் கட்டமைக்கவும் இந்தியாவால் முடியும் என்பதை ஒரு புதிய தலைமுறை நிரூபித்து வருகிறது.
Virat Kohli joins LinkedIn. https://t.co/cr5XG3X4R5— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 13, 2026
இந்தியாவில் உற்பத்தி, நுகர்வோர் பிராண்டுகள் மற்றும் விளையாட்டு விநியோகம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒரு முழுமையான விளையாட்டுத் தளத்தை உருவாக்குவதே எங்களது லட்சியம். உலகளாவிய விளையாட்டுத்துறையில் இந்தியா வெறும் பங்கேற்பாளராக மட்டுமில்லாமல், அதன் எதிர்காலத்தை வடிவமைக்கும் சக்தியாக மாற முடியும் என்ற ஒரு வலுவான நம்பிக்கை இது.
அதனால்தான் நான் அகிலிடாஸ் (Agilitas) நிறுவனத்தில் முதலீட்டாளராகவும், 'one8world' இன் இணை நிறுவனராகவும் இணைந்துள்ளேன். எனது சொந்த நகரத்தில் ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு முன்னிலையில் 'one8world' உயிர் பெற்று வளர்ந்து நின்றதைக் கண்ட அந்தத் தருணம், எனது வாழ்க்கையின் மிக அர்த்தமுள்ள தருணங்களில் ஒன்றாகும். எனது தொலைநோக்கு பார்வை மிகவும் தெளிவாக உள்ளது. அந்தப் பயணத்தில்தான் இப்போது நான் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்" என்று பதிவிடப்பட்டுள்ளது.
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சமீபத்தில் டெல்லியில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்டமான விழாவில் கோலி 'அகிலிடாஸ்' பிராண்டை அறிமுகப்படுத்தியிருந்தார் என்பதும், அதில் அவர் ரூ. 40 கோடி முதலீடு செய்துள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இத்தகைய துல்லியமான தகவல்கள் அந்தப் பதிவில் இடம் பெற்றிருந்தாலும், இது விராட் கோலியின் அசல் கணக்கா அல்லது யாரேனும் போலியாக உருவாக்கிய கணக்கா என்ற குழப்பம் இன்னும் ரசிகர்கள் மத்தியில் தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது.