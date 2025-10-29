ETV Bharat / sports

டாப்-5 இந்திய ஒருநாள் பேட்டர்களைத் தேர்வு செய்த மெக்ராத்; சேவாக், கங்குலிக்கு இடமில்லை!

கிளென் மெக்ராத் தேர்வு செய்துள்ள டாப்-5 இந்திய ஒருநாள் பேட்டர்கள் பட்டியலில் சேவாக், கங்குலி பெயர்கள் இடம் பெறாதது ரசிகர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

கிளென் மெக்ராத்
கிளென் மெக்ராத் (IANS)
Published : October 29, 2025 at 2:32 PM IST

ஹைதராபாத்: இந்திய அணிக்காக சிறப்பாக செயல்பட்ட டாப்-5 ஒருநாள் பேட்டர்களைத் தேர்வு செய்துள்ள கிளென் மெக்ராத், விராட் கோலிக்கு முதலிடத்தைக் கொடுத்துள்ளார்.

இந்திய அணி தற்போது ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து டி20 மற்றும் ஒருநாள் தொடர்களில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரானது சமீபத்தில் நிறைவடைந்தது. இந்த தொடரில் ஆஸ்திரேலிய அணி முதலிரண்டு போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்று தொடரை வென்ற நிலையில், இந்திய அணி கடைசி ஒருநாள் போட்டியில் வெற்றி பெற்று ஆறுதலளித்தது. இதனைத் தொடர்ந்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடர் இன்று முதல் தொடங்கவுள்ளது.

இந்த நிலையில், இந்தியா-ஆஸ்திரேலியா டி20 தொடருக்கு முன்னதாக ஆஸ்திரேலிய முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் கிளென் மெக்ராத், இந்திய அணிக்காக சிறப்பாக செயல்பட்ட டாப்-5 ஒருநாள் பேட்டர்களைத் தேர்வு செய்துள்ளார். அவர் தேர்வு செய்திருக்கும் இந்த பட்டியலில் ஜாம்பவான்கள் சச்சின் டெண்டுல்கர், எம்.எஸ்.தோனி மற்றும் யுவராஜ் சிங் ஆகியோரது பெயர்கள் இடம் பெற்றுள்ள நிலையிலும், அவர்கள் பெயர் முதலிடத்தில் இல்லை என்பது பலரையும் ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளார்.

விராட் கோலி - ரோஹித் சர்மா
விராட் கோலி - ரோஹித் சர்மா (IANS)

இதுதவிர, அவர் தனது பட்டியலில், தன்னுடன் சம காலத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்திய ராகுல் டிராவிட், சவுரவ் கங்குலி போன்ற வீரர்களுக்கு இடம் வழங்காம, தற்போதைய வீரர்களுக்கு இடமளித்துள்ளார். அந்தவகையில் கிளென் மெக்ராத், தனது டாப்-5 இந்திய ஒருநாள் பேட்டர்கள் பட்டியலின் முதலிடத்தில் விராட் கோலியையும், இரண்டாம் இடத்தில் ரோஹித் சர்மா ஆகியோரையும் தேர்வு செய்துள்ளார்.

மேற்கொண்டு அவர் தனது பட்டியலின் மூன்றாம் இடத்தை சச்சின் டெண்டுல்கருக்கும், நான்காம் இடத்தை எம்.எஸ். தோனிக்கும் , ஐந்தாம் இடத்தை யுவராஜ் சிங்கிற்கும் வழங்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இதுகுறித்து பேசிய மெக்ராத், "இந்த பட்டியலில் விராட் கோலியைத் தவிர வேறு யாருக்கும் முதலிடத்தைக் கொடுப்பது மிகவும் கடினம். அவரது ஸ்ட்ரைக் ரேட்டும் சராசரியும் அற்புதமானது" என்று கூறியுள்ளார்.

சச்சின் டெண்டுல்கர்
சச்சின் டெண்டுல்கர் (IANS)

தொடர்ந்து, "இந்தப் பட்டியலில் ரோஹித் சர்மாவுக்கு இரண்டாவது இடத்தைக் கொடுப்பேன். ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அவரது புள்ளிவிவரங்கள் மிகச் சிறந்தவை. இதில் அவர் மூன்று இரட்டை சதங்களை அடித்துள்ளார். ஒருநாள் போட்டிகளில் அதிகபட்ச தனிநபர் ஸ்கோருக்கான 264 ரன்கள் என்ற சாதனையையும் அவர் வைத்திருக்கிறார். இதுவரை, அவர் 276 போட்டிகளில் 11 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ரன்களையும் எடுத்துள்ளார். ரோஹித் ஒரு சிறந்த வீரர். அதனால்தான் அவருக்கு இரண்டாவது இடத்தைக் கொடுத்தேன்" என்று மெக்ராத் கூறினார்.

ரோஹித்-விராட் கம்பேக்

கிட்டத்தட்ட ஏழு மாதங்களுக்குப் பிறகு சர்வதேச கிரிக்கெட்டுக்குத் திரும்பிய ரோஹித் சர்மா, ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் அற்புதமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். இதில் அவர் ஒரு சதம் மற்றும் ஒரு அரைசதம் அடித்து தொடரில் அதிக ரன்கள் எடுத்த வீரர் என்ற பெருமையுடன், தொடர் நாயகன் விருதையும் வென்றார். மேலும் ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் ஒருநாள் போட்டிகளில் 1000 ரன்கள் எடுத்த முதல் பேட்ஸ்மேன் என்ற சாதனையையும், ஒருநாள் போட்டிகளில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக 2,500 ரன்கள் எடுத்த இரண்டாவது பேட்டர் என்ற பெருமையையும் பெற்றுள்ளார்.

யுவராஜ் சிங் - எம்.எஸ்.தோனி
யுவராஜ் சிங் - எம்.எஸ்.தோனி (IANS)

மறுபுறம், ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான முதல் இரண்டு ஒருநாள் போட்டிகளில் தொடர்ச்சியாக ரன்கள் ஏதுமின்று ஆட்டமிழந்த விராட் கோலி, மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில் அபாரமாக செயல்பட்டு விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்தார். அவர் அந்த போட்டியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்ததுடன் 74 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார். இதனைத் தொடர்ந்து இருவரும், அடுத்த மாதம் நடைபெறும் தென்னாப்பிரிக்க ஒருநாள் தொடரில் தான் விளையாடுவார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

