ETV Bharat / sports

ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தொடர் சாதனைகளை குவிக்கும் 'கிங்' கோலி!

சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் வெவ்வேறு அணிகளுக்கு எதிராக 7 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சதங்களை விளாசிய வீரர் என்ற சச்சின் டெண்டுல்கரின் சாதனையையும் விராட் கோலி சமன் செய்துள்ளார்.

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக சதம் விளாசிய விராட் கோலி
தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக சதம் விளாசிய விராட் கோலி (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 4, 2025 at 1:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: சர்வதேச ஒருநாள் போட்டிகளில் 34 வெவ்வேறு மைதானங்களில் சதத்தைப் பதிவு செய்த சச்சின் டெண்டுல்கரின் சாதனையை விராட் கோலி சமன் செய்து அசத்தியுள்ளார்.

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அதிர்ச்சி தோல்வியை சந்தித்தது. நேற்று ராய்ப்பூர் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் இந்திய அணி நிர்ணயித்த 359 ரன்கள் என்ற இலக்கை தென்னாப்பிரிக்க அணி 49.2 ஓவர்களில் எட்டி அசத்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலமாக மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரையும் தென்னாப்பிரிக்க அணி 1-1 என்ற கணக்கில் சமன் செய்துள்ளது.

இந்த நிலையில் இப்போட்டியில் இந்திய அணிக்காக அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய விராட் கோலி சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது 53ஆவது சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். அதேசமயம் ஒட்டுமொத்தமாக சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 84 சதங்களையும், நடப்பு தொடரில் தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது சதத்தையும் பதிவு செய்து அசத்தினார். இருப்பினும் இந்த போட்டியில் இந்திய அணி தோல்வியைத் தழுவியது ரசிகர்களை வருத்தத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இந்நிலையில் இந்த போட்டியின் மூலம் விராட் கோலி சில சாதனைகளை படைத்துள்ளார்.

விராட் கோலியின் சாதனைகள்

  1. இப்போட்டியில் விராட் கோலி சதமடித்ததன் மூலம், சர்வதேச ஒருநாள் போட்டிகளில் 34 வெவ்வேறு மைதானங்களில் சதத்தைப் பதிவு செய்து சச்சின் டெண்டுல்கரின் சாதனையை சமன் செய்துள்ளார். இந்த பட்டியலில் ரோஹித் சர்மா 26 வெவ்வெறு மைதானங்களில் சதம் விளாசி இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ள நிலையில், ரிக்கி பாண்டிங், ஹாஷிம் அம்லா, ஏபிடி வில்லியர்ஸ் ஆகியோர் 21 வெவ்வேறு மைதாங்களில் சதங்களை விளாசி மூன்றாம் இடத்தில் உள்ளனர்.
  2. இதுதவிர, சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 11 முறை விராட் கோலி தொடர்ச்சியாக இரண்டு சதங்களை விளாசி அசத்தியுள்ளார். முன்னதாக இவர் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் சதம் விளாசிய நிலையில், இரண்டாவது போட்டியிலும் சதமடித்து அசத்தியுள்ளார். இந்த பட்டியலில் ஏபி டி வில்லியர்ஸ் 6 முறை தொடர்ச்சியாக இரண்டு சதங்களை விளாசி இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளனர்.
  3. மேலும், தென்னாப்பிரிக்காவிற்கு எதிராக அதிக ஒருநாள் சதங்களை அடித்த வீரராக விராட் கோலி உள்ளார். அந்தவகையில் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக விராட் கோலி விளாசும் 7ஆவது சதமாக இது அமைந்தது. இந்த பட்டியலில் சச்சின் டெண்டுல்கர் மற்றும் டேவிட் வார்னர் தலா 5 சதங்களை விளாசி இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளனர். அதேபோல் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக தொடர்ச்சியாக மூன்று சதங்களை அடித்த வீரர் என்ற கேன் வில்லியசனின் சாதனையையும் விராட் கோலி சமன் செய்துள்ளார்.
  4. இதுதவிர, சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் வெவ்வேறு அணிகளுக்கு எதிராக 7 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சதங்களை விளாசிய வீரர் என்ற சச்சின் டெண்டுல்கரின் சாதனையையும் விராட் கோலி சமன் செய்துள்ளார். முன்னதாக சச்சின் டெண்டுல்கர் ஆஸ்திரேலியா(9 சதங்கள்), இலங்கை (8 சதங்கள்) அணிகளுக்கு எதிராக இந்த சாதனையை படைத்துள்ளார். தற்சமயம் விராட் கோலி இலங்கை (10), வெஸ்ட் இண்டீஸ் (09), ஆஸ்திரேலியா(08), தென்னாப்பிரிக்கா(07) அணிகளுக்கு எதிராக இந்த சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க:

  1. தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டி20 தொடர்: இந்திய அணி அறிவிப்பு
  2. கோலி, கெய்க்வாட் சதம் வீண்! தொடரை சமன் செய்து தென்னாப்பிரிக்கா அசத்தல்!

மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி

தற்சமயம் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட இந்த ஒருநாள் தொடரானது 1-1 என்ற கணக்கில் சமனில் உள்ளது. இந்நிலையில் இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான ஒருநாள் தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது மற்றும் கடைசி போட்டி டிசம்பர் 6ஆம் தேதி விசாகப்பட்டிணத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி தொடரை வெல்லும் என்பதால், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.

TAGGED:

VIRAT KOHLI RECORDS
VIRAT KOHLI 53RD ODI TON
INDIA VS SOUTH AFRICA
இந்தியா VS தென்னாப்பிரிக்கா
VIRAT KOHLI RECORDS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.