விஜய் ஹசாரே கோப்பை 2025: மும்பை, டெல்லி அணிகள் அறிவிப்பு -ரோஹித், கோலிக்கு இடம்!
விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் பங்கேற்கும் மும்பை மற்றும் டெல்லி அணிகளை அந்தந்த மாநில கிரிக்கெட் சங்கங்கள் இன்று அறிவித்துள்ளது.
Published : December 20, 2025 at 9:40 AM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர வீரர்களான விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் சர்மா இருவரும், எதிர்வரும் விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் தங்கள் சொந்த மாநில அணிக்காக விளையாடவுள்ளனர்.
இந்தியாவின் பாரம்பரிய மிக்கிய உள்ளூர் கிரிக்கெட் தொடரான விஜய் ஹசாரே கோப்பையின் நடப்பாண்டு சீசன் எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் 24ஆம் தேதி தொடங்கி, அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி 18ஆம் தேதி வரையிலும் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் லீக் போட்டிகள் டிசம்பர் 24 தொடங்கி ஜனவரி 8ஆம் தேதி வரையிலும், காலிறுதி போட்டிகளில் ஜனவரி 12ஆம் தேதியும், அரையிறுதி போட்டிகள் ஜனவரி 15ஆம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளது.
அதனைத்தொடர்ந்து விஜய் ஹசாரே கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டியானது ஜனவரி 18ஆம் தேதி பெங்களூருவில் உள்ள பிசிசிஐ மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. மேலும் இந்த தொடரில் மிழ்நாடு, மும்பை, டெல்லி, கொல்கத்தா, கர்நாடகா, கேரளா உள்ளிட்ட 32 அணிகள் நான்கு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு போட்டிகள் நடத்தப்படவுள்ளன. இதில் தமிழ்நாடு அணி குரூப் ஏ பிரிவில் இடம் பெற்றுள்ளது.
இந்த நிலையில், இந்திய அணி வீரர்கள் கட்டாயம் உள்ளூர் போட்டிகளில் விளையாட வேண்டும் என்று கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே பிசிசிஐ தரப்பு வலியுறுத்தி வருகிறது. அதன் ஒருபகுதியாக, ஒருநாள் உலகக் கோப்பைத் தொடரில் ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி இருவரும் விளையாட விரும்பும் பட்சத்தில், உள்ளூர் ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரான விஜய் ஹசாரே கோப்பையில் விளையாட வேண்டும் என்று பிசிசிஐ தரப்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது.
இதனையடுத்து, எதிர்வரும் விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் மும்பை அணிக்காக விளையாட ரோஹித் சர்மா விருப்பம் தெரிவித்துள்ளார். அதேசமயம் விராட் கோலி இத்தொடரில் விளையாடுவாரா? என்ற சந்தேகங்கள் ரசிகர்கள் மத்தியில் இருந்தது. இந்த நிலையில், விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் பங்கேற்கும் மும்பை மற்றும் டெல்லி அணிகளை அந்தந்த மாநில கிரிக்கெட் சங்கங்கள் இன்று அறிவித்துள்ளது.
மும்பை அணி
அந்தவகையில் மும்பை அணியின் கேப்டனாக ஷர்தூல் தாக்கூர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேசமயம் இந்த அணியில் ரோஹித் சர்மாவுக்கு இடம் பிடித்துள்ளார். இருப்பினும் அவர் இந்த தொடரில் இரண்டு போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடுவார் என்பதையும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் கடந்த 2018ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு ரோஹித் சர்மா முதல் முறையாக விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் விளையாடவுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேற்கொண்டு சூர்யகுமார் யாதவ், அஜிங்கியா ரஹானே, ஷிவாம் தூபே, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் உள்ளிட்டோருக்கு இந்த அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. இருப்பினும், சர்ஃப்ராஸ் கான், தனுஷ் கோட்டியான், முஷீர் கான், அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி, ஷம்ஸ் முலானி உள்ளிட்டோர் தங்கள் இடங்களைத் தக்கவைத்துள்ளனர்.
டெல்லி அணி
அதேசமயம் விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் பங்கேற்கும் டெல்லி அணியின் கேப்டனாக ரிஷப் பந்தும், துணைக் கேப்டனாக ஆயூஷ் பதோனியும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதுதவிர, ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த விராட் கோலியின் பெயரும் அணியில் இடம் பெற்றுள்ளது. இதன் மூலம் கிட்டத்தட்ட 15 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு விராட் கோலி, விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் விளையாடவுள்ளார்.
முன்னதாக அவர் கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் கடைசியாக விளையாடிய நிலையில், தற்போது தான் மீண்டும் இத்தொடரில் விளையாடவுள்ளார். மேற்கொண்டு இஷாந்த் சர்மா, நவ்தீப் சைனி, ஹர்ஷித் ரானா, நிதிஷ் ரானா, அனுஜ் ராவத், பிரின்ஸ் யாதவ், பிரியான்ஷ் ஆர்யா என நட்சத்திர வீரர்களும் இந்த அணியில் இடம் பிடித்துள்ளனர்.
விஜய் ஹசாரே கோப்பை அணிகள்
மும்பை அணி: ஷர்துல் தாக்கூர்(கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, ஹர்திக் தாமோர், இஷான் முல்சந்தனி, ஷம்ஸ் முலானி, முஷீர் கான், தனுஷ் கோட்டியான், ஆங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி, துஷார் தேஷ்பாண்டே, சர்ஃப்ராஸ் கான், ஓன்கர் தர்மலே, சித்தேஷ் லாட், சில்வெஸ்டர் டிசோசா, சின்மய் சுதர்ம், சாய்ராஜ் பாட்டீல், ஆகாஷ் ஆனந்த், சூர்யனாஷ் ஷெட்ஜ்.
டெல்லி அணி: ரிஷப் பந்த் (கேப்டன்), ஆயுஷ் படோனி (துணைக்கேப்டன்), விராட் கோலி, அர்பித் ராணா, யாஷ் துல், சர்தக் ரஞ்சன், பிரியன்ஸ் ஆர்யா, தேஜஸ்வி சிங், நிதிஷ் ராணா, ஹிருத்திக் ஷோக்கீன், ஹர்ஷ் தியாகி, சிமர்ஜீத் சிங், பிரின்ஸ் யாதவ், திவிஜ் மெஹ்ரா, ஆயுஷ் தோசேஜா, வைபவ் கண்ட்பால், ரோஹன் ராணா, இஷாந்த் சர்மா, நவ்தீப் சைனி