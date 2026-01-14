ETV Bharat / sports

ஐசிசி ஒருநாள் தரவரிசை: மீண்டும் முதலிடத்திற்கு முன்னேறிய 'கிங்' கோலி

ஒருநாள் தரவரிசையில் இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ரோஹித் சர்மா இரண்டு இடங்கள் பின் தங்கி மூன்றாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார்.

விராட் கோலி
விராட் கோலி (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 14, 2026 at 3:23 PM IST

ஹைதராபாத்: ஐசிசி ஒருநாள் பேட்டர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் இந்திய அணி வீரர் விராட் கோலி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முதலிடம் பிடித்து அசத்தியுள்ளார்.

இந்தியா-நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஒருநாள் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நடந்து முடிந்த முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரில் முன்னிலை வகிக்கிறது. இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி இன்று ராஜ்கோட்டில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் டாஸை இழந்துள்ள இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்து வருகிறது.

இந்த நிலையில், சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலானது ஒருநாள் பேட்டர்களுக்கான புதுப்பிக்கப்பட்ட தரவரிசை பட்டியலில் இன்று வெளியிட்டுள்ளது. இதில் இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி சக நாட்டு வீரரான ரோஹித் சர்மாவை பின்னுக்கு தள்ளி முதலிடம் பிடித்து அசத்தியுள்ளார். நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் விராட் கோலி 93 ரன்களைச் சேர்த்ததன் மூலம் அவர் இந்த மைல் கல்லை எட்டியுள்ளார்.

இதன் மூலம் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, ஒருநாள் பேட்டர்கள் தரவரிசையில் விராட் கோலி முதலிடத்திற்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார். இதற்கு முன், கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் நம்பர் 1 இடத்தில் இருந்தார். மேலும் கடந்த 2008 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவுக்காக ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமான விராட் கோலி, 2013 ஆம் ஆண்டு முதல் முறையாக ஒருநாள் தரவரிசையில் முதலிடத்தை பிடித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அதே சமயம் முதல் ஒருநாள் போட்டியில் 26 ரன்களில் ஆட்டமிழந்த இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ரோஹித் சர்மா இரண்டு இடங்கள் பின் தங்கி மூன்றாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார். இதுதவிர, இந்தியாவுக்கு எதிரான முதல் போட்டியில் அதிரடியாக விளையாடி 84 ரன்கள் குவித்த நியூசிலாந்தின் டேரில் மிட்செல் ஒரு இடம் முன்னேறி இரண்டாம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார்.

மேற்கொண்டு இந்த பட்டியலில் இந்திய அணி கேப்டன் ஷுப்மன் கில் 5ஆம் இடத்திலும், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 10ஆம் இடத்திலும் தொடர்கின்றனர். மேலும் முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய கேஎல் ராகுல் ஒரு இடம் முன்னேறி 11ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஒருநாள் பவுலர்களுக்கான தரவரிசையில் ஆஃப்கானிஸ்தானின் ரஷித் கான் முதலிடத்திலும், இங்கிலாந்தின் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் இரண்டாம் இடத்திலும், இந்திய அணியின் குல்தீப் யாதவ் 3ஆம் இடத்திலும் தொடர்கின்றனர். இந்த பட்டியலில் இந்திய அணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது சிராஜ் 5 இடங்கள் முன்னேறி 16ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறிய நிலையில், ரவீந்திர ஜடேஜா 5 இடங்கள் பின் தங்கி 21ஆம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார்.

ஒருநாள் ஆல் ரவுண்டர்களுக்கான தரவரிசையில், ஆஃப்கானிஸ்தானின் அஸ்மதுல்லா ஒமர்ஸாய் முதலிடத்திலும், ஜிம்பாப்வேவின் சிக்கந்தர் ரஸா இரண்டாம் இடத்திலும், ஆஃப்கானிஸ்தானின் முகமது நபி மூன்றாம் இடத்திலும் தொடர்கின்றனர். இந்த பட்டியலில் இந்திய ஆல் ரவுண்டர்கள் அக்ஸர் படேல் 10ஆம் இடத்தையும், ரவீந்திர ஜடேஜா 12ஆவது இடத்தையும் பிடித்துள்ளனர்.

