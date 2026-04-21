நான் கிரிக்கெட்டை ரசிக்க காரணம் விராட் தான் - ஜோகோவிச் நெகிழ்ச்சி
இந்திய டென்னிஸ் மற்றும் விளையாட்டு ரசிகர்களிடமிருந்து பல ஆண்டுகளாக உலகெங்கிலும் எனக்கு கிடைத்து வரும் ஆதரவுக்கு நன்றியை தெரிவிக்க கடமைப்பட்டுள்ளேன் என்று நோவாக் ஜோகோவிச் கூறியுள்ளார்.
Published : April 21, 2026 at 6:13 PM IST
ஹைதராபாத்: விராட் கோலி மூலமாகவே தான் கிரிக்கெட்டை ரசிக்க தொடங்கியதாக உலகின் நட்சத்திர டென்னிஸ் வீரர் நோவாக் ஜோகோவிச் குறிப்பிட்ட சம்பவம் ரசிகர்களை நெகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
விளையாட்டு துறையின் ஆஸ்கர் என்றழைக்கப்படும் 'லாரியஸ் உலக விளையாட்டு விருதுகள் 2026' நிகழ்ச்சி மாட்ரிட்டில் நடைபெற்றது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் சர்வதேச அளவில் பல்வேறு விளையாட்டுத் துறைகளில் தனிநபர் மற்றும் அணிகளின் சிறந்த சாதனைகளை படைக்கும் வீரர்களை அங்கீகரிப்பதே இதன் முக்கிய நோக்கமாக உள்ளது.
அந்த வகையில் 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த வீரர் விருதை ஸ்பெயின் டென்னிஸ் வீரர் கார்லோஸ் அல்காரஸும், சிறந்த வீராங்கனை விருதை பெல்லாரஸ் டென்னிஸ் வீராங்கனை ஆரினா சபலெங்காவும் வென்றனர். ஆண்டின் சிறந்த இளம் விளையாட்டு வீரர் விருதானது பார்சிலோனா அணியின் லாமின் யமாலுக்கு வழங்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், இந்த லாரியஸ் உலக விளையாட்டு விருதுகள் விழாவை உலகின் முன்னாள் நம்பர் 1 டென்னிஸ் வீரரான செர்பியாவின் நோவாக் ஜோகோவிச் தொகுத்து வழங்கினார். அப்போது பேசிய அவர், விராட் கோலி மூலமாகவே தான் கிரிக்கெட்டை ரசிக்கத் தொடங்கியதாக அவர் தெரிவித்து ரசிகர்களை நெகிழ்ச்சிப் படுத்தினார்.
இது குறித்து பேசிய அவர், "விராட் கோலி என்னுடைய நண்பர் மற்றும் நான் மதிப்பும். மரியாதையும் வைத்திருக்கும் ஒருவர். உண்மையைச் சொல்லப் போனால், கிரிக்கெட்டை நான் ரசிப்பதற்கு காரணமே அவர் தான். அதற்கு முன் கிரிக்கெட் குறித்து எனக்கு எதுவும் தெரியாது. ஆனால் தற்சமயம் அந்த விளையாட்டை நான் முழுமையாக ரசிக்கிறேன்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "இந்திய டென்னிஸ் மற்றும் விளையாட்டு ரசிகர்களிடமிருந்து பல ஆண்டுகளாக உலகெங்கிலும் எனக்குக் கிடைத்து வரும் அனைத்து ஆதரவிற்கும் எனது நன்றியை தெரிவிக்க கடமைப்பட்டுள்ளேன். கூடிய விரைவில் அவர்களை நான் இந்தியாவில் சந்திப்பேன். கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே நான் அதற்காக திட்டமிட்டு வருகிறேன்.
அதன்படி, இந்தியாவிற்கு வந்து ஒரு நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கவோ, ஏதேனும் ஒரு விளையாட்டு போட்டியில் பங்கேற்கவோ அல்லது அது போன்ற மற்ற காரணங்களுக்காக என்னால் அங்கு வர முடியும் என்று நான் நம்புகிறேன். நான் இந்திய மக்களுடன் மிகவும் நெருக்கமாக உணர்வதால், அதை நான் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறேன்" என்றார்.
உலக டென்னிஸில் 24 முறை கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்டத்தை வென்றுள்ள நோவாக் ஜோகோவிச், லாரியஸ் விருது விழாவில் விராட் கோலி குறித்து பேசிய நிகழ்வு கிரிக்கெட் மற்றும் டென்னிஸ் ரசிகர்களை நெகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இதனால் எதிர்வரும் காலங்களில் இருவரும் இணைந்து ஏதேனும் ஒரு கண்காட்சி போட்டியில் விளையாட அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளதாக ரசிகர்கள் அவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.