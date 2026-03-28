ஐபிஎல் தொடங்குவதற்கு முன் கிடைத்த அங்கீகாரம்: கின்னஸ் சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பிடித்த விராட் கோலி

ஐபிஎல் தொடரின் 'கிங்' என்று அழைக்கப்படும் விராட் கோலிக்கு, இந்த கின்னஸ் அங்கீகாரம் அவரது ரசிகர்களிடையே பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 28, 2026 at 6:19 PM IST

ஹைதராபாத்: ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி, தனது ஐபிஎல் தொடரில் படைத்த சில சாதனைகளுக்காக கின்னஸ் உலக சாதனை அமைப்பால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் இன்று முதல் கோலாகலமாக தொடங்கவுள்ளது. மொத்தம் 10 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரில், எந்த அணிகள் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும், எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன. அதற்கேற்ப தொடரின் முதல் லீக் போட்டியில் ஆர்சிபி மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

இந்நிலையில், ஐபிஎல் தொடரின் தொடக்க ஆட்டத்திற்கு முன்னதாக, விராட் கோலியின் சில சாதனைகளைப் பாராட்டி கின்னஸ் உலக சாதனை அமைப்பு அவருக்கு சிறப்பு அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது. அந்தவகையில் கின்னஸ் அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள பதிவில், கோலியின் ஐந்து முக்கிய ஐபிஎல் சாதனைகள் கின்னஸ் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கின்னஸ் பட்டியலில் இடம் பெற்ற விராட் கோலி-யின் சாதனைகள்

  • அதிக ரன்கள் (8,661): ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் 8,000 ரன்களைக் கடந்த முதல் மற்றும் ஒரே வீரர் என்ற பெருமையை விராட் கோலி பெற்றுள்ளார்.
  • ஒரு சீசனில் அதிக ரன்கள்: கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஒரே சீசனில் விராட் கோலி விளாசிய 973 ரன்கள், ஒரு தசாப்தமாகியும் முறியடிக்க முடியாத உலக சாதனையாக கின்னஸ் பட்டியலில் நீடிக்கிறது.
  • அதிக சதங்கள்: ஐபிஎல் தொடரில் 8 சதங்களை அடித்து அதிக சதங்கள் விளாசிய வீரராகத் திகழ்கிறார். இவற்றில், நான்கு சதங்கள் 2016-ஆம் ஆண்டில் மட்டுமே அடிக்கப்பட்டன. விராட்டைத் தொடர்ந்து ஜோஸ் பட்லர் (7), கிறிஸ் கெய்ல் (6) மற்றும் கே.எல். ராகுல் (5) ஆகியோர் அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளனர்.
  • அதிக அரைசதங்கள்: ஐபில் தொடரில் அடித்த சாதனையையும் விராட் கோலி தன்வசம் வைத்துள்ளார் . விராட் கோலி 18 சீசன்களில் 63 அரைசதங்களை அடித்துள்ளார். அவருக்கு அடுத்த இடத்தில் டேவிட் வார்னர் (62) உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
  • பீல்டிங் சாதனை: விக்கெட் கீப்பர்களைத் தவிர்த்து, ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிக கேட்சுகளை (117) பிடித்த வீரர் உள்ளிட்ட சாதனைகளை கின்னஸ் அமைப்பானது அந்த பதிவில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

இந்த சாதனைகளைத் தவிர, ஐபிஎல் தொடரில் அவர் பல்வேறு சாதனைகளையும் படைத்துள்ளார். இருப்பினும், கின்னஸ் அமைப்பானது இந்த ஐந்து சாதனைகளை மட்டுமே அங்கீகரித்துள்ளது. இதனையடுத்து, கின்னஸ் அமைப்பின் சமூக வலைதள பதிவானது ரசிகர்கள் மத்தியில் வைரலாகி வருகிறது.

மேலும், ஐபிஎல் தொடரின் 'கிங்' என்று அழைக்கப்படும் விராட் கோலிக்கு, இந்த கின்னஸ் அங்கீகாரம் அவரது ரசிகர்களிடையே பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால் இந்த ஐபிஎல் தொடரிலும் விராட் கோலி தனது ஃபார்மை தொடர்வதுடன், ஆர்சிபி அணிக்கு மற்றொரு கோப்பையை வென்று தருவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.

