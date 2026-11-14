'ஸ்பிரிட் ஆஃப் கிரிக்கெட்' நியூசிலாந்து வீரர் மேட் ஹென்றிக்கு ஜெர்சியைப் பரிசளித்த விராட் கோலி!
முதல் ஓவரிலேயே ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி மற்றும் தற்காலிக கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் ஆகிய மூவரையும் மேட் ஹென்றி ரன் ஏதுமின்றி டக் அவுட் செய்து ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தினார்.
Published : November 14, 2026 at 9:39 AM IST
ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 4ஆவது ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி தோல்வியைத் தழுவிய நிலையில், பந்துவீச்சில் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட எதிரணி வீரர் மேட் ஹென்றிக்கு விராட் கோலி தனது ஜெர்சியைப் பரிசளித்த நிகழ்வு ரசிகர்களை நெகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
இந்தியா-நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான நான்காவது ஒருநாள் போட்டி நேற்று மவுண்ட் மாங்கானுயில் உள்ள பே ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் இந்திய அணியை 244 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி நியூசிலாந்து அணி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இப்போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி, நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்களில் அதிரடியாக விளையாடி 333 ரன்கள் குவித்து ஆல் அவுட் ஆனது.
நியூசிலாந்து அணியின் தொடக்க வீரர் வில் யங் சிறப்பாக விளையாடி 125 ரன்கள் குவித்து அணியின் பலமான ஸ்கோருக்கு அடித்தளமிட்டார். இதையடுத்து 334 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற கடினமான இலக்குடன் இந்திய அணி களமிறங்கியது. இந்திய அணி வலுவான பேட்டிங் வரிசையைக் கொண்டிருந்ததால், இந்த இலக்கை எளிதில் துரத்திவிடும் என்றே எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், நியூசிலாந்து அணியின் வலதுகை வேகப்பந்து வீச்சாளரான மேட் ஹென்றி, இந்திய அணியின் கனவைத் தனது முதல் ஓவரிலேயே தவிடுபொடியாக்கினார்.
TRIPLE-WICKET MAIDEN! 😳 Matt Henry couldn't have scripted a more explosive start! Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 4th ODI LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony Vizha & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyVizha #SonyLIV #NZvIND https://t.co/9gipGvgUIw— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 13, 2026
போட்டியின் முதல் ஓவரை வீசிய அவர், சர்வதேச கிரிக்கெட்டின் மிகச்சிறந்த பேட்டர்களாகக் கருதப்படும் ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி மற்றும் இந்திய அணியின் தற்காலிக கேப்டனாகச் செயல்பட்ட ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் ஆகிய மூவரையும் அடுத்தடுத்து ரன் ஏதும் எடுக்கவிடாமல் 'டக் அவுட்' செய்து இந்திய ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தினார். இதன் காரணமாக இந்திய அணி முதல் ஓவரிலேயே தனது முதல் 3 முக்கிய விக்கெட்டுகளை இழந்து தவித்தது.
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில், இந்திய அணி ஸ்கோர் போர்டில் ஒரு ரன் கூட எடுக்காமல் முதல் மூன்று விக்கெட்டுகளை இழந்தது இதுவே முதல் முறையாகும். மேட் ஹென்றியின் இந்த அபாரமான பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் அடுத்தடுத்து வந்த பேட்டர்களும் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர். இதன் காரணமாக இந்திய அணி 89 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து சுருண்டது. இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி 244 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.
9 ஓவர்கள் பந்துவீசி 27 ரன்கள் மட்டுமே கொடுத்து 6 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றிய மேட் ஹென்றிக்கு ஆட்டநாயகன் விருது வழங்கப்பட்டது. இந்த நிலையில் இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலியின் செயல் ஒன்று ரசிகர்களின் பாராட்டுகளைப் பெற்று வருகிறது. போட்டி முடிந்த பிறகு, இந்திய அணியின் வீழ்ச்சிக்குக் காரணமாக இருந்த நியூசிலாந்து பந்துவீச்சாளர் மேட் ஹென்றியை விராட் கோலி நேரில் சந்தித்துப் பேசினார்.
அதுமட்டுமன்றி, தான் அணிந்திருந்த இந்திய அணியின் ஜெர்சியில் தனது கையெழுத்திட்டு, அதனை மேட் ஹென்றிக்குப் பரிசாக வழங்கினார். அதன்பின் இப்போட்டி குறித்து இருவரும் கலந்துரையாடினர். மேலும் இருவரும் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படங்களும் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகின. இதனையடுத்து விராட் கோலியின் இந்த நெகிழ்ச்சியான செயல் சமூக வலைதளங்களில் ரசிகர்களால் பெரிதும் பாராட்டப்பட்டு வருகிறது.
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இதையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 5ஆவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி நாளை அதே, மவுண்ட் மாங்கானுயில் உள்ள பே ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இத்தொடரில் இந்தியா தற்போது 2-1 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகிக்கிறது. இதனால் இந்த இறுதிப் போட்டியில் வெற்றி பெற்று தொடரைக் கைப்பற்ற இந்திய அணியும், தொடரைச் சமன் செய்ய நியூசிலாந்து அணியும் தீவிரமாகப் போராடும் என்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.