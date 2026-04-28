ஐபிஎல் சரித்திரத்தில் புதிய உச்சம் தொட்ட விராட் கோலி: ரசிகர்கள் உற்சாகம்

ஐபிஎல் தொடரில் 9 ஆயிரம் ரன்களை கடந்த முதல் வீரர் மட்டுமின்றி, இத்தொடரில் அதிக ரன்களை குவித்த வீரராகவும் விராட் கோலி தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறார்.

Published : April 28, 2026 at 3:40 PM IST

ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் வரலாற்றில் 9,000 ரன்களைக் கடந்த முதல் வீரர் என்ற மாபெரும் சாதனையை ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி படைத்துள்ளார்

விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ள ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசனில், நேற்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த டெல்லி அணி 74 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. ஆர்சிபி தரப்பில் ஹேசில்வுட் 4 விக்கெட்டுகளையும், புவனேஷ்வர் குமார் 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினார்.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஆர்சிபி அணியில் விராட் கோலி ஒரு பவுண்டரி, 2 சிக்ஸர்கள் என 23 ரன்களையும், தேவ்தத் படிக்கல் 3 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 34 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியை தேடிக்கொடுத்தனர். இதன் மூலம் ஆர்சிபி அணி 6.3 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

இந்நிலையில், ஆர்சிபி அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி ஐபிஎல் தொடரில் புதிய வரலாறை படைத்துள்ளார். அதன்படி, இப்போட்டியில் அவர் 11 ரன்களை கடந்ததன் மூலம், ஐபிஎல் தொடரில் 9ஆயிரம் ரன்களை பூர்த்தி செய்து அசத்தினார். இதன் மூலம் ஐபிஎல் தொடரில் 9ஆயிரம் ரன்களை கடந்த முதல் வீரர் மட்டுமின்றி, இத்தொடரில் அதிக ரன்களை குவித்த வீரராகவும் தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறார்.

இந்த பட்டியலில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வரும் ரோஹித் சர்மா 7,183 ரன்களுடன் இரண்டாம் இடத்திலும், முன்னாள் வீரர் ஷிகர் தவான் 6,769 ரன்களுடன் மூன்றாம் இடத்திலும், முன்னாள் வீரர் டேவிட் 6,565 ரன்களுடன் நான்காம் இடத்திலும், டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் வீரர் கேஎல் ராகுல் 5, 580 ரன்களுடன் ஐந்தாம் இடத்திலும் உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிக்கவும்

விராட் கோலியை பொறுத்தவரை ஐபிஎல் தொடரில் 275 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள நிலையில் 40 என்ற சராசரியில், 9,012 ரன்களை குவித்துள்ளார். இதில் அவர் 8 சதங்களையும், 66 அரைசதங்களையும் விளாசியுள்ளார். இதுதவிர, 808 பவுண்டரிகளையும், 305 சிக்ஸர்களையும் விளாசியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

