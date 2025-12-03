15 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு விஜய் ஹசாரே தொடரில் களமிறங்கும் விராட் கோலி!!
இந்தியாவின் முதன்மையான ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரான விஜய் ஹசாரே கோப்பையில் கிட்டத்தட்ட 15 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு டெல்லி அணிக்காக விராட் கோலி விளையாடவுள்ளார்.
Published : December 3, 2025 at 11:35 AM IST
ஹைதராபாத்: எதிர்வரும் விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் டெல்லி அணிக்காக விளையாடுவதை விராட் கோலி உறுதிப்படுத்தியுள்ளதாக டெல்லி கிரிக்கெட் சங்க தலைவர் ரோஹன் ஜெட்லி கூறியுள்ளார்.
இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன்களும், நட்சத்திர வீரர்களுக்கான விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் சர்மா இருவரும் சர்வதேச டெஸ்ட் மற்றும் டி20 போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்துள்ளனர். இதனால் அவர்கள் இருவரும் தற்சமயம் ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் மட்டுமே தங்களின் முழு கவனத்தையும் செலுத்தி வருகின்றனர். அந்தவகையில் இருவரும் தற்சமயம் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகின்றனர்.
இத்தொடரின் முதல் போட்டியிலேயே இருவரும் அபாரமாக செயல்பட்டு ரசிகர்களின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளனர். அதிலும் குறிப்பாக விராட் கோலி சதமடித்தும், ரோஹித் சர்மா அரை சதமடித்தும் அசத்தினர். இதன் காரணமாக இருவரும் எதிர்வரும் 2027ஆம் ஆண்டு ஐசிசி ஆடவர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாடுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்து வருகின்றன.
🚨 KOHLI IN VIJAY HAZARE TROPHY. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 2, 2025
- Virat Kohli has informed DDCA that he’ll be available to play the Vijay Hazare Trophy for Delhi. (Abhishek Tripathi). pic.twitter.com/sCoCjxcvrw
இந்த நிலையில், இந்திய அணி வீரர்கள் கட்டாயம் உள்ளூர் போட்டிகளில் விளையாட வேண்டும் என்று கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே பிசிசிஐ தரப்பு வலியுறுத்தி வருகிறது. அதன் ஒருபகுதியாக, ஒருநாள் உலகக் கோப்பைத் தொடரில் ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி இருவரும் விளையாட விரும்பும் பட்சத்தில், உள்ளூர் ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரான விஜய் ஹசாரே கோப்பையில் விளையாட வேண்டும் என்று பிசிசிஐ தரப்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதனையடுத்து, எதிர்வரும் விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் மும்பை அணிக்காக விளையாட ரோஹித் சர்மா விருப்பம் தெரிவித்துள்ளார். அதேசமயம் விராட் கோலி இத்தொடரில் விளையாடுவாரா? என்ற சந்தேகங்கள் ரசிகர்கள் மத்தியில் இருந்தது. இந்த நிலையில் தான் எதிர்வரும் விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் விராட் கோலி டெல்லி அணிக்காக விளையாடுவார் என்று அம்மாநில கிரிக்கெட் சங்க தலைவர் ரோஹன் ஜெட்லி உறுதி செய்துள்ளார்.
இதுகுறித்து பேசிய ரோஹன் ஜெட்லி,"விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் டெல்லி அணிக்காக விளையாடுவதை விராட் கோலி எங்களிடம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். இருப்பினும் அவர் எத்தனை போட்டிகளில் விளையாடுவார் என்பது குறித்து தெரியவில்லை. ஆனால் அவர் அணியுடன் இணைந்து விளையாடுவது வீரர்களை பெரிதளவில் ஊக்கப்படுத்தும்" என்று கூறினார். இதன் மூலம் கிட்டத்தட்ட 15 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு விராட் கோலி, விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் விளையாடவுள்ளார். முன்னதாக அவர் கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் கடைசியாக விளையாடினார்.
“Virat Kohli has confirmed his availability for the Vijay Hazare Trophy to us,” DDCA president Rohan Jaitley told IANS pic.twitter.com/lNta5dp1ey— IANS (@ians_india) December 2, 2025
விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் டெல்லி அணிக்காக 2008 மற்றும் 2010ஆம் ஆண்டுகளில் 13 போட்டிகளில் விளையாடிய விராட் கோலி 4 சதங்கள், 3 அரைசதங்கள் என 68.25 என்ற சராசரியில் 819 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். இதன் மூலமாக இந்திய அணியிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட விராட் கோலி, அதன்பின் அணியின் தவிர்க்க முடியாத வீரராக மாறியதுடன், இந்திய கிரிக்கெட்டின் ஜாம்பவானாகவும் உயர்ந்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
விஜய் ஹசாரே கோப்பை
இந்தியாவில் நடத்தப்படும் லிஸ்ட் ஏ கிரிக்கெட் தொடர்களில் மிக முக்கியமான தொடராக விஜய் ஹசாரே கோப்பை உள்ளது. இந்த தொடரின் நடப்பு சீசன் எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் 24ஆம் தேதி தொடங்கி ஜனவரி 18ஆம் தேதி முடிவடைகிறது. இதில் டிசம்பர் 24 முதல் லீக் போட்டிகள் தொடங்கும் நிலையில், ஜனவரி 8ஆம் தேதியுடன் லீக் சுற்று முடிவடையவுள்ளது.
🚨 VIRAT KOHLI IN VIJAY HAZARE TROPHY — FULL UPDATE 🚨— Jara (@JARA_Memer) December 2, 2025
▫️Kohli has informed DDCA about his availability for VHT.
▫️Returning to Vijay Hazare Trophy after 15 years.
▫️Will play at least 2 matches for Delhi.
• Dec 24 — vs Andhra (Bengaluru)
• Dec 26 — vs Gujarat… pic.twitter.com/Iga9DQgYW2
அதனைத் தொடர்ந்து காலிறுதி போட்டிகள் ஜனவரி 12ஆம் தேதியும், அரையிறுதி போட்டிகள் ஜனவரி 15ஆம் தேதியும் நடைபெறும் நிலையில் இறுதிப்போட்டி ஜனவரி 18ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. இந்த தொடரில் தமிழ்நாடு, மும்பை, டெல்லி, கொல்கத்தா, கர்நாடகா, கேரளா உள்ளிட்ட 32 அணிகள் நான்கு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு போட்டிகளில் பங்கேறவுள்ளன.
விஜய் ஹசாரா கோப்பை அணிகள் மற்றும் இடம் பிடித்துள்ள குரூப்-கள்
குரூப் ஏ - தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, ராஜஸ்தான், மத்திய பிரதேசம, ஜார்கண்ட், புதுச்சேரி, திரிபுரா, கெரளா.
குரூப் பி - ஹைதராபாத், பெங்கால், பரோடா, அஸ்ஸாம், உத்திர பிரதேசம், சண்டிகர், ஜம்மு-காஷ்மீர், விதர்பா.
குரூப் சி - மஹாராஷ்டிரா, கோவா, ஹிமாச்சல பிரதேசம், பஞ்சாப், மும்பை, உத்திராகண்ட், சிக்கிம், சத்தீஸ்கர்.
குரூப் டி - ஆந்திர பிரதேசம், ஹரியானா, குஜராத், சௌராஷ்டிரா, டெல்லி, சர்வீசஸ், ஒடிசா மற்றும் ரயில்வேஸ்.