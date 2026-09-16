வருண் சக்கரவர்த்தி விலகல்: ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிக்கான இந்திய அணியில் அறிமுக வீரருக்கு வாய்ப்பு!
காயம் காரணமாக வருண் சக்கரவர்த்தி விலகியதை அடுத்து ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளுக்கான இந்திய டி20 அணியில் அறிமுக வீரர் விப்ராஜ் நிகம் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : September 16, 2026 at 3:52 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆப்கானிஸ்தான் டி20 தொடரின் போது காயத்தைச் சந்தித்த இந்திய வீரர் வருண் சக்ரவர்த்தி, எதிர்வரும் ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் இருந்தும் விலகியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இந்திய அணி தற்சமயம் ஆப்கானிஸ்தான் அணியுடன் 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. எதிர்வரும் ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வகையில் இவ்விரு அணிகளும் இந்த டி20 தொடரில் விளையாடி வருகின்றன. இதில் நடைபெற்று முடிந்துள்ள முதலிரண்டு டி20 போட்டிகளின் முடிவில் இரு அணிகளும் தலா ஒரு போட்டியில் வெற்றி பெற்று, 1-1 என்ற கணக்கில் தொடர் சமநிலையில் உள்ளது.
இதையடுத்து இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி நாளை டெல்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த போட்டியிலும் இந்திய அணி வெற்றி பெறும் பட்சத்தில் டி20 தொடரை 3-0 என்ற கணக்கில் முழுமையாக கைப்பற்றுவதுடன், ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியை ஒயிட்வாஷ் செய்தும் அசத்தும் என்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளது
இந்நிலையில், ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் நெருங்கி வரும் சூழலில், இந்திய அணிக்கு ஒரு பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்திய அணியின் மூத்த சுழற்பந்து வீச்சாளரான வருண் சக்கரவர்த்தி, தசைப்பிடிப்பு காயம் காரணமாக ஒட்டுமொத்த ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டித் தொடரிலிருந்தும் விலகியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
Varun Chakaravarthy cleans up the stumps to join the wicket-taking party! 👏— BCCI (@BCCI) September 13, 2026
Afghanistan 58/5 after 11 overs 👊
Updates ▶️ https://t.co/Wacwj3tM4l#TeamIndia | #AFGvIND | @chakaravarthy29 pic.twitter.com/8oVtfF6XOh
முன்னதாக அவர் காயம் காரணமாக இங்கிலாந்து டி20 தொடரிலிருந்து பாதியில் விலகிய நிலையில், ஆப்கானிஸ்தான் டி20 தொடரின் மூலம் கம்பேக் கொடுத்தார். இதில் முதல் டி20 போட்டியின் போது வருண் சக்ரவர்த்திக்கு மீண்டும் தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து அவர் மருத்துவ சிகிச்சைக்கு உட்படுத்தப்பட்டார். பரிசோதனையின் முடிவில் அவருடைய காயம் தீவிரமடைந்தது தெரியவந்ததை அடுத்து, அவர் ஆப்கானிஸ்தான் தொடரின் மீதமுள்ள போட்டிகளில் இருந்து விலகினார்.
இந்நிலையில், வருண் சக்கரவர்த்தியின் காயம் குணமடைந்து அவர் முழு உடற்தகுதியை எட்ட சிறிது காலம் தேவைப்படும் என்று மருத்துவ அறிக்கை கூறுகிறது. இதன் காரணமாக, எதிர்வரும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இருந்தும் வருண் சக்கரவர்த்தி விலகியுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், அவருக்குப் பதிலாக அறிமுக ஆல்-ரவுண்டர் விப்ராஜ் நிகம் இந்திய அணியில் வாய்ப்புப் பெற்றுள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இதுகுறித்து பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்திடம் பேசிய பிசிசிஐ அதிகாரி ஒருவர், "வருண் சக்கரவர்த்திக்கு ஏற்பட்டுள்ள காயம் குணமடைய நீண்ட காலம் தேவைப்படும் என்பதால், அவரால் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்க முடியாத சூழல் உருவாகியுள்ளது. எங்களின் மாற்று வீரர்கள் பட்டியலில் விப்ராஜ் நிகம் மற்றும் குல்தீப் யாதவ் ஆகியோர் முதன்மைத் தேர்வாக இருந்தனர்.
STORY | Varun Chakravarthy ruled out of Asiad, Vipraj to replace him— Press Trust of India (@PTI_News) September 16, 2026
Young leg-spin all-rounder Vipraj Nigam will replace Varun Chakravarthy in India's Asian Games squad after the senior spinner was ruled out of the continental event with a side strain.
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ஆனால், குல்தீப் யாதவ் எதிர்வரும் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் விளையாட உள்ளதால், ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிக்கான இந்திய டி20 அணியில் விப்ராஜ் நிகம் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்" என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார். ஐபிஎல் தொடரில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வரும் விப்ராஜ் நிகம், பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தார்.
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அதிலும் குறிப்பாக, ஐபிஎல் தொடரில் 176 என்ற ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் ரன்களைக் குவித்து, மிகச்சிறந்த பினிஷராகவும் தன்னை நிரூபித்துள்ளார். வருண் சக்கரவர்த்தி போன்ற அனுபவமிக்க சுழற்பந்து வீச்சாளர் இல்லாதது இந்திய அணிக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தினாலும், விப்ராஜ் நிகம் போன்ற இளம் வீரரின் வருகை அணிக்கு புது உத்வேகத்தை அளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.