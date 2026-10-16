வினு மன்கட் கோப்பை 2026 | அதிரடியில் தந்தை வீரேந்திர சேவாக்கைக் கண்முன் நிறுத்திய ஆர்யவீர் சேவாக்!
டெல்லி அணி தோல்வியடைந்தாலும், தனது தந்தையைப் போலவே அதிரடியாக விளையாடி ரன் குவித்த ஆர்யவீர் சேவாக், வருங்காலத்தில் இந்திய அணிக்காக விளையாடி பல வெற்றிகளைத் தேடித்தருவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
Published : October 16, 2026 at 8:25 PM IST
ஹைதராபாத்: வினு மன்கட் டிராபியில் டெல்லி கேப்டன் ஆர்யவீர் சேவாக் அதிரடியாக 173 ரன்கள் குவித்த போதிலும், சண்டிகர் வீரர் ருபேஷ் யாதவ் 167 ரன்கள் விளாசி பதிலடி கொடுத்ததால், டெல்லி அணி 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் தோல்வியைத் தழுவியது.
இந்தியாவின் எதிர்கால நட்சத்திரங்களை உருவாக்கும் வகையில், ஆண்டுதோறும் 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான வினு மன்கட் ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரை பிசிசிஐ நடத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், நடப்பு ஆண்டிற்கான வினு மன்கட் கோப்பை தொடரானது இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற லீக் ஆட்டம் ஒன்றில் டெல்லி அண்டர்19 அணியும், சண்டிகர் அண்டர்19 அணியும் மோதின.
இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற டெல்லி அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்து களமிறங்கியது. அதன்படி, அணியின் தொடக்க வீரர்களாக முன்னாள் இந்திய அதிரடி வீரர் வீரேந்திர சேவாக்கின் மகனும், டெல்லி அண்டர்19 அணியின் கேப்டனுமான ஆர்யவீர் சேவாக் மற்றும் அர்னவ் பக்கா ஆகியோர் களம் புகுந்தனர். இந்த இணை தொடக்கம் முதலே அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை வேகமாக உயர்த்தியது.
Aaryavir Sehwag -173(143) vs Chandigarh Genuine talent hain bande mein #Vinoomankadtrophy https://t.co/8vfINr8TwL— Rithik Rajeev Yadav (@Rithikdb5) October 16, 2026
இதில் சிறப்பாக விளையாடிய அர்னவ் பக்கா 47 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய ஸ்ரீஹன் அஹுஜா 3 ரன்களுக்கும், அபிராஜ் ககன் 18 ரன்களுக்கும், உதவ் சாவ்லா 18 ரன்களுக்கும் அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்தனர். ஒருபுறம் விக்கெட்டுகள் சரிந்த நிலையிலும், மறுமுனையில் தொடர்ந்து அதிரடி காட்டிய ஆர்யவீர் சேவாக், சதமடித்து மிரட்டியதுடன் தனது 150 ரன்களையும் கடந்து அசத்தினார்.
தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடிய அவர் 19 பவுண்டரிகள், 8 சிக்ஸர்கள் உட்பட 173 ரன்களைக் குவித்து விக்கெட்டை இழந்தார். அதன்பின் களமிறங்கிய வீரர்களும் பெரிதளவில் சோபிக்கத் தவறியதால், டெல்லி அண்டர்-19 அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட் இழப்பிற்கு 289 ரன்கள் சேர்த்தது. சண்டிகர் அணி தரப்பில் ருபேஷ் யாதவ் 2 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார்.
இதையடுத்து, 290 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற கடின இலக்கை நோக்கி விளையாடிய சண்டிகர் அணிக்கு, ருபேஷ் யாதவ் மற்றும் மீட் தையா ஜோடி அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கியது. இதில் அரைசதம் கடந்து அசத்திய மீட் தையா 63 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து வந்த மார்கண்டே பாஞ்சல், ரித்விக் சூத், ஷாபத் சிங் ஆகியோர் சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர். இருப்பினும், மறுமுனையில் நங்கூரம் போல் நிலைத்து நின்று ஆடிய ருபேஷ், அணியின் ஸ்கோரை மளமளவென உயர்த்தினார்.
Like Father, Like Son! Aaryavir Sehwag Slams 173 in U19 Cup! 🏏🔥 • Son of legendary Virender Sehwag smashes 173 off 143 balls for Delhi U19. • Knock features 19 fours and 8 massive sixes in the Vinoo Mankad Trophy. • Leading the side from the front, single-handedly powers Delhi to 289 against Chandigarh. • Displays trademark explosive stroke-play that echoes his father's iconic style.— Cricket Hub (@Anurag9793) October 16, 2026
தொடர்ந்து அதிரடி காட்டிய ருபேஷ் யாதவ் சதம் விளாசியதுடன், 23 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என மொத்தம் 167 ரன்களைக் குவித்து அணியின் வெற்றிக்கு வலுவான அடித்தளம் அமைத்தார். இறுதியில் எஹித் சலாரியா 33 ரன்கள் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் சண்டிகர் யு19 அணி 41.3 ஓவர்களிலேயே இலக்கை எட்டியதுடன், 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் டெல்லி யு-19 அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
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இப்போட்டியில் ஆர்யவீர் சேவாக் தலைமையிலான டெல்லி அணி தோல்வியைத் தழுவி இருந்தாலும், தனி ஒருவராகத் தனது தந்தையைப் போலவே அதிரடியாக விளையாடி ரன்களைக் குவித்த ஆர்யவீர், ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் ரசிகர்களின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளார். வருங்காலத்தில் அவர் தனது தந்தையைப் போலவே இந்திய அணிக்கும் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, பல வெற்றிகளைத் தேடித்தருவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் தற்பொழுது அதிகரித்துள்ளது.