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வினிசியஸ் ஜூனியர் தலைமையில் இந்தியா வரும் 26 பேர் கொண்ட பிரேசில் அணி!

தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பிரேசில் அணியில் அலிசன் பெக்கர், கேசமிரோ போன்ற மூத்த வீரர்களுக்கு ஓய்வளித்து, வினிசியஸ் ஜூனியர் தலைமையில் புதிய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரேசில் அணி
பிரேசில் அணி (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2026 at 10:25 AM IST

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ஹைதராபாத்: கொல்கத்தாவில் நடைபெறவுள்ள இந்தியாவுக்கு எதிரான வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க சர்வதேச நட்பு ரீதியிலான போட்டிக்கான 26 பேர் கொண்ட புதிய பிரேசில் அணியை, அதன் தலைமைப் பயிற்சியாளர் கார்லோ அன்செலோட்டி அறிவித்துள்ளார்.

இந்திய கால்பந்து ரசிகர்களுக்கு அடுத்தடுத்து உலகத்தரம் வாய்ந்த ஆட்டங்களை விருந்தாக்க அகில இந்திய கால்பந்து கூட்டமைப்பு தயாராகி வருகிறது. அந்த வகையில், உலகப் புகழ்பெற்ற பிரேசில் அணிக்கு எதிராக கொல்கத்தாவில் நடைபெறவுள்ள வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க போட்டி ஒருபுறமிருக்க, 2026 ஃபிஃபா உலகக் கோப்பைத் தொடரில் களம் கண்ட வலுவான உருகுவே மற்றும் பனாமா அணிகளுக்கு எதிராகவும் இந்தியா விளையாடவுள்ளது.

அதன்படி, இந்திய கால்பந்து அணி எதிர்வரும் செப்டம்பர் 25ஆம் தேதி பனாமா அணிக்கு எதிராக பெங்களூருவில் நடைபெறும் சர்வதேச நட்பு ரீதியிலான போட்டியில் விளையாடவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து, ரசிகர்கள் பெரும் எதிர்பார்ப்புடன் காத்திருக்கும் முன்னாள் உலகச் சாம்பியனான பிரேசில் மற்றும் இந்திய அணிகளுக்கு இடையிலான வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ஆட்டம், அக்டோபர் 3ஆம் தேதி கொல்கத்தாவில் உள்ள சால்ட்லேக் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

மேலும், அக்டோபர் 6ஆம் தேதி அதே சால்ட்லேக் மைதானத்தில் நடைபெறும் மற்றொரு த்ரில்லர் ஆட்டத்தில் இந்திய அணி, பலம் வாய்ந்த உருகுவே அணியை எதிர்த்துப் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இந்த மெகா தொடர்களுக்கான இந்திய கால்பந்து அணியும் சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது. எனினும், ரசிகர்களுக்குப் பேரதிர்ச்சியாக லால்லியன்சுவாலா சாங்தே, சந்தேஷ் ஜிங்கன் மற்றும் ஜிக்சன் சிங் உள்ளிட்ட முன்னணி வீரர்களுக்கு இந்த அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்நிலையில், இந்தியாவுக்கு எதிராக விளையாடவுள்ள பிரேசில் அணியும் இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பிரேசில் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் கார்லோ அன்செலோட்டி, அதிரடி மாற்றங்களுடன் கூடிய 26 பேர் கொண்ட வீரர்களின் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளார். இந்த அணியில் அலிசன் பெக்கர் மற்றும் கேசமிரோ உள்ளிட்ட மூத்த வீரர்களுக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதே சமயம், இளம் நட்சத்திர வீரர்களான வினிசியஸ் ஜூனியர், பெட்ரோ, ரஃபின்ஹா உள்ளிட்டோர் பிரேசில் அணியில் இடம் பிடித்துள்ளனர். இதுதவிர, சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடருக்கான பிரேசில் அணியில் இடம்பெற்றிருந்த வீரர்களில், வெறும் 9 பேர் மட்டுமே இந்தியாவிற்கு எதிரான இந்தப் போட்டிக்கான அணியில் இடம் பிடித்துள்ளனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

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ஹ்யூகோ சோசா, பெட்ரோ மொரிஸ்கோ, ஒடாவியோ, ஆர்தர் டயஸ், டக்ளஸ் சாண்டோஸ், கேப்ரியல் மாகல்ஹேஸ், ஜெய்ர், மார்குயின்ஹோஸ், மாத்யூசின்ஹோ, மௌரோ ஜூனியர், விட்டோர் ரெய்ஸ், வெஸ்லி, ஆண்ட்ரே சாண்டோஸ், ப்ரெனோ பிடன், புருனோ குய்மரேஸ், டானிலோ சாண்டோஸ், டக்ளஸ் லூயிஸ், கேப்ரியல் போன்டெம்போ, எண்ட்ரிக், எஸ்டீவாவோ, ஜோவா பெட்ரோ, பெட்ரோ, ரஃபின்ஹா, ராயன், சாமுவேல் லினோ, வினிசியஸ் ஜூனியர்.

TAGGED:

BRAZIL SQUAD
வினிசியஸ் ஜூனியர்
கார்லோ அன்செலோட்டி
பிரேசில் கால்பந்து அணி
VINICIUS JR KOLKATA ARRIVAL

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